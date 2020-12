Landi Blog: Finnland check - next stop Hochfilzen

Mein erstes Wochenende als ORF-Experte ist schon wieder Geschichte – wie es war? Echt spannend. Aber dazu später... und bevor ich auch auf den nächsten Weltcup-Stopp bei mir daheim im PillerseeTal zu sprechen komme, möchte ich nochmals auf den Saisonstart in Kontiolahti zurückzublicken. Dieses Mal aus der Schießstand-Perspektive. Denn dort haben sich teils echte Dramen abgespielt. Warum? Weil der Schießstand in Finnland zu den schwierigsten auf der Tour gehört. Nur Oberhof und Nove Mesto können, was das angeht, mithalten.

Diese Komponenten machen einen Schießstand zur heiklen Hürde 30 Bahnen, 50 Meter zwischen Scheibe und Athlet - beim Liegendanschlag wird auf 4,5 Zentimeter kleine Scheiben, stehend auf 11,5 Zentimeter Scheiben gezielt. Da möchte man meinen, jeder Schießstand im Weltcupzirkus sei gleich!? – leider nein. Folgende Komponenten machen einen Schießstand zur heiklen Hürde...

Faktor 1: Der Wind

In Kontiolahti ist es nur ganz selten windstill. Teilweise wechselt der Wind von Stand zu Stand seine Stärke und im Worst Case auch die Richtung. Für die Athleten ist es daher äußerst schwierig, die Situation einzuschätzen. Um auf die Windverhältnisse zu reagieren, kann die Visierlinie mittels Rädchen am Diopter neu eingestellt werden. Eine "Raste" am Rädchen entspricht drei Millimetern auf der Zielscheibe. Wenn der Wind aber innerhalb kürzester Zeit von 4km/h auf über 20km/h und wieder retour wechselt und von links und rechts kommt, wird es trotz Drehens schwierig zu treffen.

Faktor 2: Der Zulauf

Zuläufe zu Schießständen werden im Training hundertfach einstudiert. Ein so langer und fordernder Zulauf wie in Kontiolahti sucht aber im Weltcup seinesgleichen. Da läuft man quasi vom tiefsten Punkt der Strecke hinauf auf eine Kuppe und erst dann flach weiter zum Schießstand. Die Belastung ist richtig hoch. Dementsprechend schwierig ist es, das Tempo so einzukalkulieren, dass man am Schießstand jene für sich perfekte Belastung hat, mit der man auch sonst zum Schießstand kommt. Normalerweise schießen die Athleten mit einer individuell für sie passenden Pulsfrequenz, die zwischen 160 und 180 Schlägen pro Minute liegt.

Die Flow-Formel eines achtfachen Weltmeisters

Ein schwieriger Schießstand ist ein Faktor - ein gutes Schießen wird aber auch von anderen Komponenten bestimmt. Eine Erkenntnis hat mir als junger Athlet ein ganz großer seines Faches mit auf den Weg gegeben. Raphael Poiree, seines Zeichens achtfacher Weltmeister und vierfacher Gesamtweltcupsieger, hat mir gesagt, dass ein gutes Schießen immer „fifty – fifty“ sein soll. 50 Prozent Bewegungsabläufe, die man im Training tausendfach einstudiert hat und die man quasi im Schlaf beherrscht, und 50 Prozent mentale Stärke bzw. Konzentration. Wenn die beiden Komponenten perfekt zusammenspielen, dann gerät man in einen Flowzustand. So wie z.B. die Schwedin Hanna Öberg, die in Kontiolahti die dominierende Athletin bei den Damen war und ihre Konstanz selbst unter schwierigsten Verhältnissen abrufen konnte.

Wie ging`s unseren ÖSV-Athleten?

In den ersten drei Bewerben stellten Schießstand und Loipe -und vor allem die Kombination aus beidem- für Österreichs Herren eine echte Herausforderung dar. Doch das Set Up ist von Mal zu Mal besser geworden. Vor allem im abschließenden Verfolgungswettkampf hat sich Simon Eder dank makelloser Schießleistung um stolze 28 Positionen, im Vergleich zum vorangegangenen Sprint, verbessert. Auf Rang 13. Das Erfolgsgeheimnis an diesem Tag? Der oben beschriebene Flow, denn „Sam“ hat konzentriert alle 20 Scheiben Schuss für Schuss abgearbeitet und war schließlich der Einzige, der in diesem Rennen fehlerfrei geblieben ist! Hut ab vor dieser Leistung! Aber auch Julian Eberhard konnte sich im Verfolgungsrennen rehabilitieren und als 17. der Verfolgung 20 Plätze gutmachen.

Das Kunststück, sich im Resultat um 28 Positionen nach vorne zu arbeiten, gelang auch Lisa Hauser in der Damen Verfolgung. Wenngleich sie das über ihre sensationelle Laufform geschafft hat. Überhaupt haben die österreichischen Mädels auch in dieser Woche wieder bestätigt, dass sie sich läuferisch auf einem ganz neuen Level befinden. Julia Schwaiger zum Beispiel, die im Sprint mit Rang 12 ihr bestes Ergebnis in dieser Disziplin erreichte – bei diesen schwierigen Voraussetzungen ist das gar nicht hoch genug einzuschätzen! Ein echtes Versprechen für Hochfilzen, denn als nächstes steht für die Österreicher der Heimweltcup an.

Welcome to Hochfilzen!

Nach den langen dunklen Wochen im hohen Norden freuen sich jetzt alle auf den Weltcup im PillerseeTal. Die Weltcupstrecke ist bestens präpariert und ready to go! Am Freitag geht’s mit den Sprintbewerben los. Aus sportlicher Sicht hoffe ich, dass unsere österreichische Mannschaft ihren Aufwärtstrend bestätigen und auf der Hausstrecke voll attackieren kann!