Landi Blog: Meine Saisonhighlights

alle Erwartungen übertroffen. Rang sechs im Gesamtweltcup mit elf weiteren Top-10-Platzierungen unterstreicht ihre unfassbare Konstanz. Vor allem Lisas Nervenstärke am Weg zum WM-Titel hat mich unglaublich beeindruckt und war für mich das geilste Rennen zum Kommentieren! Auch für mich ein unvergessliches Erlebnis!

, der Kristallkugel in der Einzel-Disziplinenwertung und natürlich den drei WM-Medaillen, allen voran der Goldenen im Massenstart, hat

Was für eine perfekte Saison: Mit sieben Podestplatzierungen, darunter zwei

Generell sind für mich die österreichischen Ladies die Aufsteigerinnen des Jahres. Dunja Zdouc und Julia Schwaiger – um hier nur zwei Namen zu nennen – haben einen unheimlichen Aufstieg erlebt. Was die Entwicklung angeht, hat sich aber das gesamte österreichische Damenteam sehr gut verkauft. Chapeau und hoffentlich weiter so!

Generell sind für mich die österreichischen Ladies die Aufsteigerinnen des Jahres. Dunja Zdouc und Julia Schwaiger – um hier nur zwei Namen zu nennen – haben einen unheimlichen Aufstieg erlebt. Was die Entwicklung angeht, hat sich aber das gesamte österreichische Damenteam sehr gut verkauft. Chapeau und hoffentlich weiter so!

Generell sind für mich die österreichischen Ladies die Aufsteigerinnen des Jahres. Dunja Zdouc und Julia Schwaiger – um hier nur zwei Namen zu nennen – haben einen unheimlichen Aufstieg erlebt. Was die Entwicklung angeht, hat sich aber das gesamte österreichische Damenteam sehr gut verkauft. Chapeau und hoffentlich weiter so!

, war das für mich der WM-Moment aus österreichischer Sicht. Ich habe mich riesig auch für David Komatz gefreut, der sich trotz vieler Rückschläge zurück in den Weltcup gekämpft hat und mit dieser Silbermedaille mehr als nur belohnt wurde.

Wo wir gerade beim Thema sind: Besonders gerne erinnere ich mich an die WM-Silbermedaille mit der Mixed-Staffel zurück. Neben den herausragenden Einzel-Erfolgen von

zu den spannendsten Sportarten überhaupt zählt. Alleine in diesem Winter gab es nicht weniger als 12 unterschiedliche Damen und Herren, die vom obersten Podium strahlten. Darunter auch einige „neue“ Gesichter. Da möchte ich natürlich Lisa Hauser aus österreichischer Sicht hervorheben, aber z.B. auch die Weißrussin Dzinara Alimbekava, die von meinem ehemaligen Trainer Reini Gösweiner betreut wird. Ihre Erfolge haben mich für meinen ehemaligen Mentor natürlich ganz besonders gefreut. Wo wir bei den Überraschungen des Jahres sind: Besonders gejubelt habe ich natürlich auch über das erste Karriere-Podium meines ehemaligen Zimmerkollegen

So eng und spannend wie in dieser Saison war es selten zuvor. Allein ein Blick auf die Ergebnislisten lässt erahnen, warum

Lisa Hauser und Felix Leitner feierten in Oberhof ihr Debüt am Weltcup-Podium. Dominik Landertinger kennt beide sehr gut. Mit Felix Leitner teilte er sich sogar zwei Jahre lang ein Zimmer.

Lisa Hauser und Felix Leitner feierten in Oberhof ihr Debüt am Weltcup-Podium. Dominik Landertinger kennt beide sehr gut. Mit Felix Leitner teilte er sich sogar zwei Jahre lang ein Zimmer.

Genial war für mich definitiv auch, wie schnell der junge Norweger Sturla Holm Lagreid im Weltcup Fuß gefasst hat. Er ist quasi volé in den Weltcup eingestiegen und hat den großen Dominator der vergangenen Jahre, Johannes Thingnes Boe, bis zum allerletzten Schießen im allerletzten Bewerb gechallenged. Für mich der Fight des Jahres.

Genial war für mich definitiv auch, wie schnell der junge Norweger Sturla Holm Lagreid im Weltcup Fuß gefasst hat. Er ist quasi volé in den Weltcup eingestiegen und hat den großen Dominator der vergangenen Jahre, Johannes Thingnes Boe, bis zum allerletzten Schießen im allerletzten Bewerb gechallenged. Für mich der Fight des Jahres.

Genial war für mich definitiv auch, wie schnell der junge Norweger Sturla Holm Lagreid im Weltcup Fuß gefasst hat. Er ist quasi volé in den Weltcup eingestiegen und hat den großen Dominator der vergangenen Jahre, Johannes Thingnes Boe, bis zum allerletzten Schießen im allerletzten Bewerb gechallenged. Für mich der Fight des Jahres.