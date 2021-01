Landi Blog: Erster Weltcupsieg für Lisa Hauser!

Antholz - einer meiner Lieblings-Weltcuporte. Wenn ich die Bilder aus der wunderschönen Südtirol-Arena sehe, dann kommen bei mir die Erinnerungen an die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr hoch. Was war das für ein mega-emotionaler Tag, als ich über die Bronzemedaille jubeln durfte! Einfach unvergesslich. Unvergesslich wird Antholz auch für Lisa Hauser bleiben, die am vergangenen Wochenende ihren ersten Weltcupsieg feiern konnte. Was für eine Leistung! Ich freue mich extrem für Lisa! Sie hat sich diese Erfolge hart erarbeitet und schwer verdient, denn ein Athlet baut sich nicht von heute auf morgen auf...

Von einem Sieg im Weltcup träumt man über eine so lange Zeit und heute ist es hier in Antholz einfach passiert. Jetzt gerade ist es einfach unbeschreiblich, es ist einfach nur schön! Lisa Hauser

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“

Lisa hat in dieser Saison einen echten Leistungssprung machen können. Für mich ist das die Summe eines perfekt abgestimmten Trainings. Sie hat sich in der Laufzeit um ca. 40 Sekunden verbessert. Das ist innerhalb eines Jahres dann machbar, wenn du perfekt trainierst und alles ganz genau abstimmst. Lisa hat in diesem Jahr gleich an mehreren Rädern gedreht. Das ist natürlich ein Risiko, aber für sie ist das voll aufgegangen. Sie hat vor allem in der Kraftkomponente viel aufgeholt.

Schon vor drei Jahren hat sie mit IK-Training begonnen. Das ist ein intramuskuläres Krafttraining, bei dem mit viel Gewicht trainiert wird. Ziel ist es, Spritzigkeit und Maximalkraft in die Muskeln zu bekommen. Das wirkt sich nicht von heute auf morgen aus und braucht vor allem Zeit, bis diese Kraft auf Ski umgesetzt werden kann. Lisa hat in den vergangenen Jahren verschiedene Trainingssysteme durchgemacht, unter anderem mit uns Herren trainiert (eine harte Schule) - und viel dazugelernt. Richtig gut ist aber, dass sie nun mit den Teamkolleginnen trainiert und die Harmonie stimmt. Da spielen alle Faktoren zusammen. Dann kommt so eine Leistung raus, da geht’s jetzt dahin.... Dazu kommt, dass Lisa sich in der Höhe einfach wohl fühlt. Die sonst so dominanten Skandinavierinnen tun sich da schon schwerer, was mich zu meinem nächsten Thema bringt...

Nicht ganz auf der Höhe sein - das kann einem in den Bergen schnell passieren

Das Stadion in Antholz liegt auf 1642 Metern Seehöhe. Umso höher gelegen, umso weniger Sauerstoff befindet sich in der Luft und umso schwerer wird’s in der Loipe. Da die österreichischen Athleten viel in Hochfilzen und damit auf 1000 Metern trainieren und zum Teil auch auf ähnlicher Höhe leben, spüren sie die Höhe zwar auch, sie tut aber nicht so weh. Für die Skandinavier, die teilweise nur knapp über Meeresspiegel-Niveau leben, ist das brutal und fühlt sich für sie so an, wie für uns ein Gletschertraining. Auf die Höhe muss sich ein Athlet speziell einstellen. Hier gibt es gewisse Trainingsmethoden, z.B. das klassische Höhentrainingslager , auf das die Skandinavier setzen.

Beim klassischen Höhentraining soll sich der Körper auf die Belastungen in der Höhe einstellen. Das machen die Skandinavier ca. dreimal im Jahr in ihrer Vorbereitung. Hier begibt man sich für ca. drei Wochen (20 bis 23 Tage) auf eine Höhe zwischen 1800 und 2300 Metern. Nach einer Anpassungsphase, die vier bis sechs Tage dauert, wird 14 Tage lang „normal“ trainiert und schließlich drei Tage lang regeneriert. Der Organismus passt sich den Gegebenheiten an.

Bei Weltcups in großer Höhe ist es generell ratsam, früh genug anzureisen. Normalerweise kommt in der Höhe in den ersten vier Tagen nochmals ein kurzes Tief, bevor es dann im wahrsten Sinn des Wortes bergauf geht.

Regeneration und WM-Vorbereitung