Big-Air Klagenfurt: Freestyle-Spektakel der Superlative

Das Wörthersee Station verwandelt sich im Rahmen des

in eine einzigartige Freestyle-Arena, wo die besten Athlet:innen der Welt in zwei spektakulären Big-Air-Contests ihre genialsten Tricks zeigen werden. Am Samstag, den 4. Jänner 2025, absolvieren die weltbesten Freeskier:innen um Österreichs Star Matěj Švancer zwei Einzelwettkämpfe, ehe am Sonntag, 5. Jänner 2025, die Snowboard-Cracks um Anna Gasser und Clemens Millauer an der Reihe sind.