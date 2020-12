Bikelife: Eine Idee, viele Talente & drei Kunstwerke

'Bikelife' by Hannes Klausner & Wolfgang Mair

Eine Liaison zwischen Sport und Kunst birgt immer besonders spannende Momente. Es sind Talente aus unterschiedlichen Genres, die jeder in die Waagschale wirft, um das Projekt seinen ganz individuellen Spin zu geben. Bei Hannes Klausner und Wolfgang Mair ist es gleich doppelt spannend: Erstens, weil Hannes Klausner nicht nur eine Gabe fürs Mountainbiken hat, sondern auch das Talent besitzt, Projekte im Kopf soweit vorskizzieren zu können und genau zu wissen, wie das Endprodukt aussehen soll und was dafür zu tun ist. "Die Challenge war für mich, den Pinseln nicht in die Hand zu nehmen und den Mund zu halten." Vor allem, weil sein Herz einfach für das Mountainbike schlägt. "Mountainbiken lässt mich realisieren, was Freiheit bedeutet, wie sehr ich sie brauche und wertschätze, dass ich sie habe", erklärt Hannes Klausner. "Zwar ist Mountainbiking ein richtig schneller Sport. Aber sobald ich am Bike sitzen, hilft mir der Sport, zu entschleunigen, im Hier und Jetzt zu leben und einen Flow in reinster Form erleben zu können."

Mountainbiken lässt mich realisieren, was Freiheit bedeutet, wie sehr ich sie brauche und wertschätze. Hannes Klausner, Freerider

Auf der anderen Seite ist mit Wolfgang Mair ein etwas anderer Künstler mit an Board. Er entstammt keiner Kunst-Dynastie und hat auch nicht Kunst studiert. Fußballfans kennen ihn noch als wieselflinken Offensivspieler, aber schon damals hat er zum Abschalten abseits des grünen Rasens gemalt und sein Talent für Formen, Farben und Materialen ausgelebt. Es war sein Weg, dem Trubel und dem Druck des Fußballsports zu kompensieren und ihn nicht zu sehr an ihn selbst ran zu lassen. Ein Talent, dass vor allem im Spitzensport sehr sehr wichtig ist, um sich nicht von außen zu viel Leistungsdruck auferlegen zu lassen.

Jeder ist ein Meister in seinem Fach und drückt sein Talent auf seine ganz persönliche Art und Weise aus, bewegt sich in seinem Metier und hat seine jahrelang einstudierten Abläufe. Durch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit eröffnet man neue Blickwinkel, es werden Fragen gestellt, die man sonst nie beantworten muss und das Spotlight richtet sich nicht auf die Dinge, die man als Spitzensportler jeden Tag beachtet, sondern auf Details, die sonst oft lediglich im Hintergrund mitschwingen. Und genau die Kombination der unterschiedlichen Talente hat dem Projekt "Bikelife" dieses besonderen Flair verliehen.

Für mich war wichtig, dass ich mich, meine Talente und Ideen beim Projekt einbringen kann, die Werke auch mich und meinen Charakter widerspiegeln. Wolfgang Mair, Künstler

Bikelife Action © Bikelife

Bei Mountainbike-Freerider Hannes Klausner und dem autodidakten Künstler Wolfgang Mair , der seine Arbeiten unter dem Pseudonym Kowalski veröffentlicht, haben sich hier jedoch zwei echte Typen zusammengetan, die durch ihre Charaktere perfekt matchen – und das erkennt man auch in jedem so einzigartigen Kunstwerk, das während des " Bikelife " Projekts entstanden ist. Mehr darüber erzählen Hannes und Wolfgang im Doppelinterview.

Hi Hannes, gehen wir mal zurück auf Anfang: Wie ist eigentlich die Idee für 'Bikelife' entstanden?

Hannes Klausner: Die Idee habe ich schon einige Jahre im Hinterkopf. Ich selbst lebe als Freeride-Profi ein 'professionelles' Leben – mein Bikelife. In den vergangenen Jahren hat sich der Sport jedoch extrem schnell weiterentwickelt – durch den Mountainbike-Boom geht das Leben immer mehr in Richtung Schnelllebigkeit und Maximierung. Schneller, weiter, höher ... einfach immer mehr. Ich wollte mit unserem 'Bikelife'-Projekt einen Kontrapunkt setzen. Entschleunigt, nachhaltig und auf das Wesentliche reduziert – darum habe ich hier mit Wolfi einen analogen Künstler dazu geholt, der das Talent hat, meine Ideen und Gedanken auf seine ganz besondere Art und Weise als Künstler zu rekonstruieren.

Feilen an den Details. © Bikelife

Wolfgang, wie wars für dich, als dich Hannes für eure erste Zusammenarbeit kontaktiert hat?

Wolfgang Mair: Wir merkten sofort, dass wir zwar aus unterschiedlichen Metiers kommen, aber durch unsere Grundphilosophie sehr gut zusammenfinden werden. Für mich war wichtig, dass ich mich, meine Talente und Ideen beim Projekt einbringen kann, die Werke auch mich und meinen Charakter widerspiegeln. Da ich Autodidakt bin, habe ich oft einen anderen Zugang zu Kunstprojekten wie andere Künstler. Ich höre mir zum Projektstart alles an und tauche in andere Welten ein. Aber wie ich das dann umsetze liegt in meiner Hand. Diese Freiheit ist mir wichtig. Ich denke, das war für Hannes die größte Challenge, nicht immer genau zu wissen, was herauskommt.

Hannes Klausner: (lacht) Das stimmt. Das war echt eine große Herausforderung für mich, meinen Perfektionismus hier zurückzunehmen und darauf zu warten, wie sich die Kunstwerke mit der Zeit zu dem entwickeln, was sie jetzt sind. Ich wusste, dass Wolfgang dieses einzigartige Talent hat, mit seinem Stil einfach dem Projekt zusätzliche inhaltliche Tiefe zu verleihen. Aber diese künstlerische Freiheit ist auch genau das, was dieses Projekt so einzigartig macht für mich. Und das Ergebnis macht mich richtig stolz!

Freerider Hannes Klausner © Bikelife

Hannes, was hat dich am Beobachtungs-Talent von Wolfgang Mair und seiner Art und Weise, diese Details auf seine Werke umzulegen, überrascht?

Hannes Klausner: Wir haben zum Projektstart gewisse Rahmenbedingungen abgeklärt, aber wie Wolfi es umgesetzt hat, welche Details er herausgearbeitet hat, ist schon genial. Und was für mich das Spannendste daran ist: Es sind so viele kleine Details in den drei Werken versteckt, die auf den ersten Blick gar nicht sichtbar werden. Das Bild catcht dich auf den ersten Blick, aber erst beim zweiten oder dritten Blick erkennt man die ganze Tiefe der Werke. Das ist wahnsinnig faszinierend und taugt mir extrem. Man muss sich Zeit nehmen, um die Kunstwerke zu verstehen – der perfekte Gegenpol zur Schnelllebigkeit und 'Wegwisch-Gesellschaft'.

Perfect ride! © Bikelife

Wolfgang, du hast für jedes der Werke ein anderes Grundmaterial verwendet – von der Leinwand bis hin zu Holz. War das von Anfang an geplant?

Wolfang Mair: Für mich war wichtig, dass ich Hannes begleiten kann in seinem Alltag, in der Werkstatt, draußen, wo er den ein oder anderen Trail hinuntergerauscht ist. Das war für mich essentiell fürs Brainstorming und für meine Skizzen. Es passiert auch so viel abseits des Mountainbikes – die Landschaft, der Wald und das Drumherum in der Werkstatt. Erst die Lebendigkeit im Umfeld, die Metaebene macht das Projekt zu dem, was es ist. Deswegen hat sich für mich dann schnell herauskristallisiert, dass wir hier keine Konformität in den Werken wollen. Drei verschiedene Materialien, unterschiedlichen Größen, andere Farben und Stile.

Wolfgang Maier macht direkt vor Ort seine Skizzen © Bikelife

Hannes Klausner: Und genau diese Freiheit in der Art und Weise, diese unterschiedlichen Kombinationen machen 'Bikelife' aus. Unabhängigkeit und Freiheit – das beschreibt auch mein 'Bikelife' perfekt. Keine Getriebenheit durch irgendwelche externen Faktoren, sondern auch Liebe zum Sport. Und das transportiert Wolfgang auf seine ganz eigene Art und Weise, das spürt man in jedem Werk.