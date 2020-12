"grenzenlos" mit Bernd Zangerl – eine Erstbegehung

Hallo Bernd. Valle Dell`Orco im Piemont in Italien – auch "the little Yosemite of Europe" genannt – was macht diesen Ort so einzigartig?

Bernd Zangerl : Als ich die ersten Mal dort war, war ich echt überrascht, dass es dort noch nicht von Kletterern wimmelt. Mailand und Turin sind nicht weit entfernt, riesige Felsblöcke quasi vor der Haustür. Gut für mich, da ich sehr gern allein für mich bin und mich in Ruhe auf mein Projekt und meine Route vorbereite. Außerdem ist die Ristobar Gran Paradiso ein idealer Ausgangspunkt für Klettereien und Bouldern hier im Valle Dell`Orco und das Essen, das hier serviert wird, ein Grund mehr dem Tal einen Besuch abzustatten. Ich bin regelmäßiger Gast hier bei meiner italienischen Familie. Trotz Sprachbarrieren sind über die Jahre wunderbare Freundschaften entstanden. Ich campe immer noch gerne in meinem Bus, aber nachdem mir die Familie ein Zimmer bereitstellt, bin ich nun meistens in diesem kleinen Dorf. Besonders im Spätherbst, wenn es oben im Tal schon beträchtlich kühl geworden ist.

Du bist bekannt für deine einzigartigen Lines, die davor noch niemand geklettert ist. Was macht Boulder-Erstbegehungen für dich so einzigartig?

Bernd Zangerl: Ja, das stimmt auf alle Fälle, das ist absolut meine Welt. Erstbegehungen sind das kreativste und schönste am Bouldern. Lines zu finden, Probleme zu lösen, die an dieser Stelle vor dir noch nie jemand hatte. Diese Lösung vorher im Kopf immer und immer wieder durchzuspielen, um diese Challenge dann zu meistern.

Gibt uns bitte mal einen kurzen Einblick in "grenzenlos".

Bernd Zangerl: Ein steingewordenes Geschenk an uns Felsliebhaber. Eine zehn Meter hohe glatte Wand, einzig durchzogen von einer dünnen Rissspur, die im oberen Wandteil wieder in der Glätte verschwindet und unkletterbar scheint. Ein Traum. Es sei dahingestellt ob es die schönste Linie ist, aber zu den wildesten und schwersten Klettereien gehört die neue Kreation sicher. Noch kann ich es nicht richtig einschätzen, denn viele meiner Erstbegehungen in der Vergangenheit waren kühn. Ich hätte nicht gedacht, dass ich '29dots' noch übertreffen kann, doch ich habe das Gefühl, das ist mit 'grenzenlos' gerade passiert.

Stichwort "29Dots" – du hast eine lange Geschichte mit dieser Region. Im Oktober 2020 hast du aber mit "grenzenlos" noch einen draufgesetzt. Was war die besondere Herausforderung für dich?

Bernd Zangerl: Es war schon eine besondere Challenge – vor allem für den Kopf. Von der Kraft her gesehen ist "grenzenlos" ähnlich der 29dots Route. Der große Unterschied ist, dass die richtige Schlüsselstelle bei "grenzenlos" auf etwa sieben Metern erst beginnt. Einen so hohen Highball zu bouldern erfordert viel Kraft, Ausdauer, Konzentration – und einen starken Willen. Bei der Erstbegehung nach viele Stunden, Tagen und Wochen der Recherche, des Analysierens und Testens, bin ich die Route mit Seil geklettert und hatte nur zwei Bouldermatten untergelegt. Und da weiß man, wenn man in sieben Metern Höhe in der Wand hängt, dass etwas passieren kann. Die Angst ist ein großer Faktor, ein Aspekt, der diese Route so besonders macht. Man darf also keinen Fehler machen.

"grenzenlos" im Valle dell Òrco im Piemont (Italien) © Bernd Zangerl

Bernd, wie schaffst du es, dass du immer wieder diese besonderen Routen findest, die vor dir noch nie jemand gesehen oder in Angriff genommen hat?

Bernd Zangerl: Ich probiere einfach gern etwas aus und wenn ich weiß, dass es eigentlich nicht möglich ist und die Route eigentlich unkletterbar aussieht, dann macht es umso mehr Spaß, eine Lösung für das Problem zu finden, um den Felsen bouldern zu können. Andererseits nehme ich mir auch die Zeit, um die Felsen zu studieren, eine für mich passende Line zu finden und nur auf mich und mein Gefühl zu hören. Diese Zeit nehmen sich auch viele junge Boulder-Profis nicht mehr, zu schnelllebig ist auch teilweise unser Sport bereits geworden.

Bei diesen Routen und Schwierigkeitsstufen geht es viel um Feeling und Flow, wann wusstest du, dass du ready bist dafür?