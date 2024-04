. Der 30-Jährige tanzt seit über 15 Jahren und übersiedelte 2016 nach Innsbruck: Seid damals ist er nicht mehr aus der heimischen Streetdance-Szene wegzudenken und wurde zum erfolgreichsten Breaker Österreichs. Er hat in den kommenden Wochen die Chance, sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren und für Österreich um Edelmetall zu tanzen. Bevor es um die Qualifikation geht, präsentiert B-Boy Lil Zoo seine Breaking-Doku „Breaking Chose Me“, die seine Reise von den Straßen in Casablanca auf die große Red Bull BC One World Final Bühne zeigt und Einblicke in seinen Trainingsalltag und sein Leben in Innsbruck sowie die Wurzeln in Marokko gewährt.

hat seinen eigenen Style entwickelt und sein Breaking-Stil erzählt seine Geschichte, die von Armut und dem Aufwachsen in einem Problemviertel in Casablanca geprägt war und die ihn nach Innsbruck geführt hat. Diese Synergie aus Leidenschaft, Kraft, Kreativität und Persönlichkeit, die er in seinen Battles zeigt, brachte Lil Zoo dorthin, wo er heute steht: Er ist einer der erfolgreichsten Breaker – und das nicht nur in Europa.

Ein Blick in seine Liste an großen Erfolgen zeigt deutlich: B-Boy Lil Zoo hat Breaking in den vergangenen zehn Jahren geprägt. Von seinen ersten großen Erfolgen in Marokko, wo er 2011 den 1. Platz beim "Battle of the Year" holte und 2012 nicht nur "Best Maroccan B-Boy" wurde, bis hin zum 1. Platz beim Red Bull BC One East Africa Cypher. Mit seinem "Kingzoo Style" eroberte er die Breaking-Welt im Sturm. Er gewann drei Mal in Folge die Bucheon B-Boy International Championship (BBIC) und krönte sich 2018 in Zürich zum Red Bull BC One World Champion. Es war der Ritterschlag für Lil Zoo, den charismatischen Jungen aus Casablanca, der seinen Träumen durch Leidenschaft für Breaking und hartem Training kombiniert mit einer Extraportion Kreativität Flügel verliehen hat. Dies und noch viel mehr erzählt die

B-Boy Lil Zoo heißt mit bürgerlichen Namen Fouad Ambelj und wurde am 29. September 1993 in Casablanca (Marokko) geboren. Er begann als Jugendlicher in den Straßen von Casablanca mit dem Breaken und ihm war schnell klar, dass er ein besonderes Talent für diesen Streetdance-Stil hat. Seit 2016 lebt und tanzt Lil Zoo in Innsbruck und wurde zum erfolgreichsten österreichischen Breaker. Er ist Mitglied der Red Bull BC One All Stars, der Crew El Mouwahidin und der legendären Berliner Show-Breaker Flying Steps. Seit drei Jahren ist Lil Zoo auch österreichischer Staatsbürger und zählt daher zu den größten österreichischen Hoffnungen im Breaking für das erste Edelmetall der Breaking-Geschichte.

