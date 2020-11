Black Ops is back!

Call of Duty ist halt Call of Duty, denkt ihr?! Im gewissen Sinne stimmt das zwar, dennoch haben sich Publisher Activision und Entwickler Treyarch in diesem Jahr einige Kniffe einfallen lassen, um dem Actionspiel frischen Wind zu verpassen. Wir zeigen euch fünf Dinge, mit denen sich " Cold War " deutlich von seinen Vorgängern unterscheidet - und es deshalb zu einem besonderen Call of Duty machen.

Nahtlose Verzahnung mit "Warzone"

Der mit "Modern Warfare" eingeführte Battle-Royale -Modus " Warzone " ist extrem beliebt. Ihr müsst jetzt aber keine Angst haben, dass dieses Multiplayer-Highlight wieder verschwindet. Vielmehr wird Battle Royale nahtlos als Teil beider Spiele weitergeführt! Die meisten Black-Ops-Features (z. B: Operatoren, Waffen, Skins usw.) sind ab sofort ebenfalls in Warzone verfügbar, sofern schon freigeschaltet oder gekauft. Sobald am 10. Dezember die erste Saison in "Cold War" eingeläutet wird und es viele neue Inhalte gibt, werden diese genauso in Warzone integriert, wie auch jedweder Battle-Pass-Content. Die Battle-Pass-Systeme erscheinen zusammen mit thematisch angepassten Inhalten, die sich auf die jeweilige Story beziehen.

Apropos Battle Pass : PS4/PS5-Spieler genießen hier einige Vorteile - sie bekommen etwa fünf zusätzliche Stufensprünge pro Battle Pass und 25 Prozent Waffen-XP-Bonus für ihre Party (auch Crossplay!), exklusive Doppel-XP-Events und zwei extra Loadout-Slots.

Prestige -Ränge und andere erworbene Spielfortschritte bleiben euch ebenfalls erhalten. Ihr werdet als euren Fortschritt und XP in allen drei Welten zeitgleich erhöhen können, egal welchen Titel ihr gerade spielt. Dank Crossplay zockt ihr übrigens Multiplayer-Modi komplett plattformübergreifend. Das heißt, ein Mehrspieler-Team kann aus bis zu fünf Leuten bestehen, die auf den verfügbaren Plattformen zocken - das gilt für Konsolen der nächsten und aktuellen Generation sowie PC.

Das Prestige-System ist wieder da

Was ihr euch einmal erkämpft habt, geht nicht mehr verloren © Activision

Prestige ? Ja, ihr habt richtig gelesen. Nachdem das Belohnungssystem mit Modern Warfare letztes Jahr aus dem Spiel gekippt wurde, kehren die beliebten Prestige-Ränge tatsächlich in den Mehrspielermodus zurück. Aber es ändert sich einiges: Früher konntet ihr nach dem Erreichen des höchstens Levels (55) den Fortschritt zurücksetzen, um dafür eine Prestige-Stufe aufzusteigen. Wo es zuvor nur zehn Ränge gab, dürft ihr jetzt über die verschiedenen Staffeln hinweg sogar Prestige 25 erklimmen.

Außerdem verliert ihr beim Aufstieg eure bisherigen Errungenschaften nicht mehr. Bis zum 10. Dezember könnt ihr übrigens maximal bis Prestige 3 hochleveln. Pro Stufe erhaltet ihr zudem einen Key, der euch Zugang zu speziellen Items erlaubt. Pro Saison könnt ihr allenfalls um vier Prestige-Ränge aufsteigen, die Military Ranks werden jedoch zurückgesetzt.

Spannende Schleicheinsätze hinter feindlichen Linien

Wer nicht geschnappt werden will, sollte bloß nicht auffallen © Activision

Auch in der Kampagne beschreiten die Macher zumindest teilweise neue Wege. Zum einen geht es da ums Gameplay , das sich vielseitiger zeigt als früher. Einige der zwölf Missionen spielen sich viel weniger linear, sind geradezu offen für eigene Ideen. Ihr infiltriert dabei gegnerische Basen, müsst Rätsel lösen, Schlösser knacken oder Multiple-Choice-Dialoge beantworten. Außerdem haben die Entwickler ein Warnsystem eingebaut, das anzeigt, wann feindliche Soldaten auf euch aufmerksam werden und ihr auffliegt. Wer das Entdeckungs-Risiko minimieren will, versteckt gefallene Gegner in Schränken.

Hier spielt ihr Detektiv

Auf der Suche nach Beweisstücken hält man sich oft verborgen © Activision

Eine weitere Neuerung ist die Suche nach Beweisen . Bei fast allen Aufträgen könnt ihr zusätzliche Informationen finden, die in anderen Missionen hilfreich sein können. Dadurch verzweigt sich die Geschichte an manchen Punkten, ihr schaltet Nebenmissionen frei und manchmal gibt es sogar mehrere Lösungswege und Antwortmöglichkeiten, was den Fortgang der Missionen und der Handlung hin verändert. Wer die Fundstücke genau liest, kann auf diese Weise nicht nur Daten erhalten, sondern auch Leben retten. Ignoriert man die Detektivspielerei hingegen, läuft man Gefahr, beispielsweise durch Verrat Kameraden zu verlieren.

Klassentreffen mit alten Freunden

Neben Neuling Russel Adler trefft ihr auf einige alte Bekannte ... © Activision