So meistert ihr die Spielmodi von Modern Warfare 2

Call of Duty : Modern Warfare 2 bietet eine Vielzahl an möglichen Spielmodi . Dadurch ist es einfach für jeden Spieler etwas zu bieten, womit diese gerne ihre Zeit verbringen. Allerdings ist auch in jedem Modus eine andere Strategie notwendig. Manche haben ein höheres Tempo als andere. Eine Hand voll eignet sich auch besonders gut dazu, das Spiel und seine Maps besser kennenzulernen. Damit ihr gut auf eure ersten Matches vorbereitet seid, und eventuell schon einmal eures Lieblings-Playlist aus Modi zusammenstellen könnt, haben wir hier eine Übersicht über die unterschiedlichen Varianten für euch.

Zusätzlich empfehlen wir außerdem ob ihr am ehesten eine Punkte- oder Abschussserie nutzen solltet, um das meiste aus dem Modus heraus zu holen. Solltet ihr nicht wissen, was damit gemeint ist, empfehlen wir euch unseren Call of Duty: Modern Warfare 2 - Einsteiger-Guide .

01 Team Deathmatch

Das klassische TDM eignet sich optimal, um die Karten von Call of Duty: Modern Warfare 2 kennenzulernen. Es gewinnt das Team, welches zuerst 75 Abschüsse erzielt. Da es keine weiteren Regeln zu beachten gibt, kann man sich hier wirklich am besten darauf konzentrieren, sich mit dem Spiel vertraut zu machen.

Wenn ihr alleine unterwegs seid, könnt ihr euch mit oder gegen den Uhrzeigersinn am Rand der Map entlang bewegen. Auf diese Weise ist es ein Leichtes, ein besseres Verständnis für die Karten zu bekommen. Da viele Spieler dazu tendieren, in die Mitte der Map zu rennen, ist die Chance hoch, dass ihr Feinden in den Rücken fallt.

Als Team kann man diese Technik genau so nutzen. Es ist generell einfacher mit Mates unterwegs zu sein, da mehr Augen mehr sehen. Mit einer Gruppe ist es aber auch möglich, Hotspots der Map zu halten. Jede Karte hat Areale, die besonders begehrt sind. Oft weil sie mit hoher Frequenz durchlaufen werden oder eine gute Übersicht über die Umgebung bieten. Gemeinsam ist es einfacher, diese zu sichern und dafür zu sorgen, dass euch frustrierte Feinde immer wieder vor die Flinte laufen.

Serien-Stil: Abschussserie

02 Free-for-All

Hier gelten ähnliche Tipps wie bei Team Deathmatch. Allerdings könnt ihr euch nicht mehr darauf verlassen, dass euch Kameraden den Rücken decken. Gerade zu Beginn eurer MW2-Karriere ist es hier besonders hilfreich, sich aus dem Zentrum der Karten rauszuhalten. Bleibt am Rand und pickt eure Feinde auf. Wer zuerst 30 Punkte erreicht, gewinnt.

Drohnen , welche die Positionen der anderen Spieler anzeigen, sind hier besonders wertvoll.

Serien-Stil: Abschussserie

03 Kill Confirmed

Hierbei handelt es sich um eine Variante des Team Deathmatch . Besiegte Feinde lassen Hundemarken zurück. Diese müssen eingesammelt werden, um das Match zu gewinnen. Insgesamt müssen 50 dieser Marken eingesammelt werden. Der Clou: Man kann die Marken seiner gefallenen Kameraden aufheben, um diese Punkte zu verwehren.

Generell lohnen sich hier Punkteserien wesentlich mehr als Abschusserien. Das Sammeln der Marken arbeitet für euch. Egal ob feindliche, oder eigene. Viele Spieler lassen diese auch einfach liegen und geben euch damit kostenlose Punkte.

Das führt dazu, dass wenn ihr alleine unterwegs seid, ihr euch am besten nicht auf eure Kameraden verlassen solltet. Spiel offensiv und geht auf Tuchfühlung. Runner-Loadouts mit SMGs sind hier optimal. Bleibt in Bewegung und erledigt Gegner im Nahkampf, damit ihr gleich ihre Marke einsammeln könnt. Zusätzlich ist es leichter andere Marken zu sammeln, wenn ihr ohnehin ständig in Bewegung seid.

Als Team könnt ihr natürlich diese Aufgaben aufteilen . Hier lohnt es sich, einen Spieler zu haben, der Feinde aus der Distanz aufs Korn nimmt, während andere die Marken für Siegespunkte sammeln.

Serien-Stil: Punkteserie

04 Domination

Die Map besitzt drei, mit Flaggen markierte, Gebiete . Diese können von den beiden Teams eingenommen werden. Sobald dies geschehen ist, bringen sie euch stetig Siegespunkte ein. Das erste Team mit 200 Punkten gewinnt.

Domination ist ein guter Spielmodus, um eure Kartenkenntnis zu verbessern. Die einzunehmenden Areale sind oft auch in anderen Spielmodi wichtige Gebiete. Ihr werdet also vom Modus förmlich dazu gezwungen, euch mit diesen etwas mehr auseinanderzusetzen.

Bleibt darum zu Beginn immer in der Nähe der Punkte. Nicht direkt auf dem Punkt - dort werdet ihr vermutlich direkt von einem Gegner erwischt. Wenn ihr verteidigt, umkreist das Areal , findet Verstecke. Sobald ihr hört, dass ein Gegner anfängt den Punkt einzunehmen, könnt ihr diesen erledigen.

Dasselbe gilt für die Offensive . Stellt euch nicht einfach auf die Flagge und beginnt diese einzunehmen. Besonders wenn ihr alleine seid, könnt ihr eure Augen nicht überall haben. Eine interessante Taktik ist es, das Übernehmen des Punktes zu starten und dann das Gebiet zu verlassen. So könnt ihr Feinde überraschen, die Blind auf die Flagge zu laufen, um den Angreifer zu beseitigen.

Konzentriert euch weniger darauf, Abschüsse zu machen, sondern das Ziel zu spielen. Dadurch könnt ihr auch sehr leicht eure Punkteserie füllen. Denn das einnehmen und verteidigen der Flaggen füllt hier eure Streak.

Serien-Stil: Punkteserie

05 Hardpoint / Headquarters

Diese beiden Modi ähneln sich. In Hardpoint wird ein Gebiet auf der Karte markiert, welches von einem Team eingenommen werden kann. Dadurch werden Punkte generiert, von denen 250 gebraucht werden, um das Match zu gewinnen.

Der Hardpoint wechselt jede Minute. Da ihr 10 Sekunden, bevor dies geschieht, seht, wo der neue Hardpoint auftauchen wird, könnt ihr das strategisch nutzen. Es ist wichtig zu verstehen, wann ihr euch darauf fokussieren solltet, den neuen Punkt anzugehen. Oft können Gebiete mit weniger Spielern gehalten werden, als benötigt werden, um diese einzunehmen. Darum sollte sich eine Gruppe des Teams abspalten, um das nächste Areal zu sichern.

Spielt ihr alleine, ist es oft nicht leicht, das zu koordinieren. Achtet am besten darauf, wie eure Teammates reagieren. Bleiben sie länger als nötig auf dem Punkt sitzen oder verbeißen sich in einen Zermürbungskampf? Geht los und sichert das nächste Gebiet.

Headquarters spielt sich ähnlich. Hier werden nur 200 Punkte für einen Sieg benötigt. Ein Team ist dabei immer der Verteidiger des Headquarters. Dieses Team besitzt keine Respawns. Es entfällt also die Notwendigkeit, einen neuen Punkt früh anzugehen. Headquarters wechseln zwischen den beiden Teams.

Serien-Stil: Abschussserie

06 Control

Hier wird auf drei Siegesrunden gespielt. Jede Runde muss ein Team entweder zwei Gebiete halten oder einnehmen . Läuft die Rundenzeit ab, gewinnen die Verteidiger. Jedes Team hat dabei nur einen Pool aus 30 Leben. Alternativ gewinnt man, in dem man alle Leben der Gegner aufbraucht.

Aufgrund der limitierten Respawns ist Control ein schwerer Modus für einsame Wölfe, die das gegnerische Team mit Abschüssen füttern. Zugriffe auf die Punkte müssen gut geplant sein. Es ist wichtig zu verstehen, wo ein Zugriff gerade am sinnvollsten ist. Arbeitet man im Team, lohnt es sich, einen Punkt unter Druck zu setzen, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Sollte Verstärkung innerhalb der gegnerischen Reihen nötig sein, wird der andere Punkt automatisch leichter angreifbar.

Serien-Stil: Abschussserie

07 Search & Destroy

Ein klassischer Modus, der an Detonation aus Counter-Strike erinnert.Ein Team ist im Besitz einer Bombe , die an einem von zwei Punkten gelegt werden muss, um eine Runde zu gewinnen. Sechs Siege sind für das Match notwendig. Alle drei Runden wechseln die Rollen. Das verteidigende Team kann eine Runde retten, indem sie die Bombe nach dem Legen entschärfen. Optional führt ein Ausschalten aller Feinde auch zum Sieg.

Pro Runde gibt es keine Respawns . Das führt dazu, dass jeder Spieler wesentlich mehr Gewicht hat, als in anderen Modi. Sobald ein Mitglied besiegt wird, steigt der Druck.

Seid ihr Angreifer, nehmt nicht die Bombe, sondern versucht den Bombenträger zu decken . Auf diese Weise bekommt ihr ein Gefühl für mögliche Laufwege und Stellen, an denen euch Feinde auflauern können. Wenn ihr dennoch in die Situation kommt, die Bombe legen zu müssen, versucht euch zu merken, an welchem der beiden Punkte viele Team-Mitglieder abgeschossen wurden. Die Gegner rechnen dann meist mit einem Angriff auf dieses Gebiet. Nehmt die Bombe und bringt sie zur anderen Seite der Karte.

Wenn ihr verteidigt, ist es wichtig zu verstehen, von wo die Gegner auf eure Punkte zugreifen können. Platziert euch zuerst so, dass die schnellsten Pfade gesichert sind. Schaut dazu eventuell auf die Minimap, um ein besseres Gefühl für die Positionen zu bekommen. Sollte sich länger kein Gegner bei euch blicken lassen, kann es bedeuten, dass sie den anderen Punkt der Karte ansteuern, oder sich eurem Punkt von hinten nähern.

Gerade zu Beginn ist das mobile Radar als Feldausrüstung in diesem Spielmodus Gold wert.

Serien-Stil: Abschussserie

08 Knock Out

Ein neuer Spielmodus in Modern Warfare 2. Ziel ist es, eine Tasche mit Geld einzusammeln, die sich auf der Karte befindet. Das Team, welches am Ende der Runde die Tasche hält, bekommt einen Punkt. Fünf Punkte führen zu einem Match-Sieg. Alternativ kann das gesamte gegnerische Team ausgeschaltet werden.

Es gibt keine Respawns , gefallene Kameraden können aber nach einem Abschuss wiederbelebt werden, sollte man fix genug sein. Darum lohnt es sich, hier besonders in Gruppen unterwegs zu sein. Wer alleine von den Feinden erwischt wird, hat keine Chance, in der Runde erneut einzusteigen. Egal ob allein oder mit einer festen Lobby: Bleibt bei euren Kameraden und deckt euch gegenseitig.

Serien-Stil: Abschussserie