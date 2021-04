Diese österreichischen Studenten spielen VALORANT auf höchstem Niveau

ist das erste Valorant-Turnier seiner Art. Studenten aus über 50 Ländern nehmen an Qualifikationsturnieren teil, um ihr Land auf der internationalen Bühne beim Weltfinale vertreten zu dürfen.

Auch in Österreich wurde um die vier Finalslots gekämpft, geplantet und taktiert. Hier stellen wir euch die Teams vor, die beim nationalen Finale um den Aufstieg nach ganz oben spielen werden.

TEAM CLOWNFIESTA: Immortal - Radiant

Tim „iLectro“: studiert Physik an der Uni Wien

Lukas „TCK“: studiert Physik an der Modul University Wien

Iljas „Matrixx“: studiert Software und Information Engineering an der TU Wien

Nicholas „escapd“: studiert Software und Information Engineering an der TU Wien

Amir „Shredmir“: studiert Wirtschaftsinformatik an der TU Wien

"Shredmir hat von Red Bull Campus Clutch erfahren und das Team zusammengestellt. Escaped ist ein langjähriger Freund, iLectro kannte er durch diverse Valorant Turniere als Gegner. Matrixx hat er via Recherche entdeckt und TCK ist erst sehr spät dazu gestoßen, als er Shredmirs „looking for player“ Nachricht auf Twitter las."

