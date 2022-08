Making of Chamber

„Mir haben Animes und Mangas die Augen für Cosplay geöffnet“, erinnert sich Fae an ihre Schulzeit zurück. Gemeinsam mit einer Freundin besuchten sie eine der ersten AniNites in Österreich und kippten dadurch gänzlich hinein. Glücklicherweise hatte sie schon früh genug das nötige Rüstzeug dafür entwickelt. „Weil meine Eltern um meine Passion für Mode und Design wussten, schenkten sie mir zum 15. Geburtstag eine Nähmaschine.“ Auf dieser machte Fae ihre ersten Erfahrungen und der Schritt aufs Modekolleg war Jahre später der nächste logische.

Ihr Hobby ist also das geblieben, ein kreatives Austoben in der Freizeit, das sie sich nicht mehr aus dem Leben wegdenken kann. „Es deckt auf schöpferischer Seite Dinge ab, die mir gefallen, die ich brauche. Nicht alle Designs lassen sich einfach so vom Schirm ins reale Leben übertragen. Als Cosplayerin tüftle ich lange und versuche Lösungswege zu finden.“

Auch wenn ein Cosplay unzählige Stunden Arbeitszeit verlangt, wird ihr in diesem Prozess nicht langweilig. Das liegt an der Vielfalt der Materialien, die schier unendliche Möglichkeiten zur Umsetzung bieten. Das macht es für sie nicht unbedingt einfacher, aber immer unterhaltsam. „Ständig gibt es Momente, wo etwas superschwieriges dabei ist, wo man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Aber schlüpft man das erste Mal ins vollständige Cos vor dem Spiegel, ist es pures Glücksgefühl. Das Feedback auf Social Media ist dann das Sahnehäubchen.“

