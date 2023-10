Königsklasse: Die Roten Bullen kämpfen in Hammergruppe D um den Aufstieg

Wenn die Champions League Hymne in der Red Bull Arena Salzburg ertönt, ist es ein untrügliches Zeichen dafür, dass die europäische Fußball-Elite zu Gast ist bei Roten Bullen. In der zweiten Runde der diesjährigen Champions League war es das Team von Real Sociedad, der spanischen Spitzenmannschaft, die in Salzburg gastierte. Es war klar: Es bedarf wieder einer bärenstarken Leistung, um den Basken Paroli bieten zu können – und einem optimaler Spielverlauf.

Wenn die Champions League Hymne in der Red Bull Arena Salzburg ertönt, ist es ein untrügliches Zeichen dafür, dass die europäische Fußball-Elite zu Gast ist bei Roten Bullen. In der zweiten Runde der diesjährigen Champions League war es das Team von Real Sociedad, der spanischen Spitzenmannschaft, die in Salzburg gastierte. Es war klar: Es bedarf wieder einer bärenstarken Leistung, um den Basken Paroli bieten zu können – und einem optimaler Spielverlauf.