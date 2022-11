Christensen im Interview: Zwischen Twitch, TikTok, Casting und Studium

Was ist für dich herausfordernder, vor einem Live-Publikum zu kommentieren oder den Twitch-Chat zu unterhalten?

Das sind beides unterschiedliche Situationen. Auf Twitch ist alles wesentlich familiärer und ich kann mehr witzeln als bei einer Übertragung. Zusätzlich ist bei einem Stream der Fokus eher mehr auf die Persönlichkeit gerichtet, während bei einem Turnier das Spiel ganz klar im Vordergrund steht. Als Caster legt man das Fundament für eine gute Produktion und man steht selbst nicht so sehr im Mittelpunkt. Deshalb finde ich beides gleichermaßen herausfordernd, man braucht aber für die jeweiligen Situationen unterschiedliche charakterliche Eigenschaften.

Wie war deine Gefühlslage vor dem ersten Turnier als Caster? Schwingt immer noch ein gewisses Maß an Nervosität mit?

In der ersten Saison der A1 eSports League war ich schon extrem nervös. Wenn man sich im Nachhinein die Clips und Videos ansieht, ist das offensichtlich. Wenn ich den Countdown im Ohr runterzählen gehört habe, dann schnellte der Puls schon in die Höhe und die Hände begannen zu zittern, die Wangen wurden rot. Mittlerweile hat sich die Nervosität doch eingependelt. Vor dem Start eines Offline-Events schnellt der Puls nochmal kurz in die Höhe, wenn jedoch das Spiel beginnt, bin ich voll fokussiert und dann verfliegt die Anspannung. Es hilft auch sehr, dass das Hauptaugenmerk der Zuschauer dann am Spiel liegt und nicht auf mir persönlich, dennoch hat mir auch die Routine geholfen einen Teil der Nervosität abzulegen.

Hast du Vorbilder, die dir beim Casten als auch beim Content produzieren helfen bzw. von denen du dir Dinge abschauen kannst?

Da gibt es zwei wichtige Persönlichkeiten in der Gaming-Szene von denen ich mir ein paar Tipps und Tricks abgeschaut habe. Im Casting-Bereich ist er vor allem „Captain Flowers“ von der LCS. Sein Stil, wie er Spiele hypen kann und unterhaltsam gestaltet habe ich immer bewundert und deshalb habe ich mir viel von ihm abgeschaut, ohne jetzt seine Art und Weise komplett zu übernehmen. Es soll immer noch eine Prise von meiner Persönlichkeit in den Cast mit einfließen, um eigenständig zu bleiben. Ich versuche beide Stile zu verbinden um in dieser Hinsicht nicht als Kopie zu wirken.

Beim Thema streamen orientiere mich stark an Ludwig, der US-Amerikanische Streamer, der seinen Fokus auf das Thema Unterhaltung legt. Ich bin nicht der beste Spieler in den Games, die ich streame. In 90% der Fälle schauen die Leute mir nicht aufgrund meines Skills zu, sondern weil ich versuche den Chat zu unterhalten. In naher Zukunft kann sich das ändern, wenn zum Beispiel „Project L“ released wird, weil ich früher sehr viele Stunden in Mortal Kombat investiert habe und ich das Gefühl habe, in diesen Games auch mit meinen Skills bei den Zuschauern punkten zu können. In erster Linie will ich aber meine Zuschauer unterhalten und mit meiner Persönlichkeit dazu beitragen, dass sie den Stream einschalten.

Inwiefern unterstützen dich deine Eltern in deinem derzeitigen Werdegang? Was halten sie von deinem Content im Internet?

Meine Eltern unterstützen mich vollends und vor allem mein Vater findet es cool was ich mache, er chillt auch regelmäßig im Twitch-Chat! Für meine Mutter sind die Events und das Content produzieren eher eine Art Nebenjob, weil sie natürlich will, dass mein Studium oberste Priorität hat. Grundsätzlich haben beide aber kein Problem damit. Sie haben gesehen, dass ich eine Freude am Kommentieren und am Streamen habe, weil es genau meine Bubble ist in der ich mich wohl fühle. Meine Eltern finden es auch besser, wenn ich zu Events fahre und nicht acht Stunden am Tag vor dem PC sitze. Sie haben sich auch zumindest ein bisschen mit League of Legends beschäftigt, beziehungsweise habe ich es ihnen probiert zu erklären, damit sie den groben Ablauf mitbekommen.

Du hast schon erwähnt, dass du auch nebenbei studierst, wie gestaltest du dein Zeitmanagement? Schaust du auch auf die Work-Life-Balance?

Es ist echt schwierig die Balance zu finden zwischen den Freunden, Content und Studium. Ich will schon, dass alle drei Bereiche gleichermaßen abgedeckt sind, aber es ist teilweise unmöglich. In der jetzigen Phase wo es mit Twitch und TikTok von den Zuschauerzahlen her bergauf geht, will ich natürlich das Momentum nutzen und mehr Zeit in diesen Bereich investieren.

In den letzten Monaten merke ich jedoch, wie ich vor allem bei meinem Freundeskreis zurückstecken muss, weil es sich sonst schlicht und einfach nicht ausgeht. Teilweise leiden Freundschaften schon etwas darunter. Nur so als Beispiel eines normalen Tages in den Ferien: Ich stehe normalerweise um 10 Uhr auf, produziere drei TikToks, plane den Livestream für Twitch und TikTok und streame am Abend für ein paar Stunden. Wenn dann noch das Studium wieder dazu kommt, bleibt dann leider nicht mehr viel Zeit für andere Sachen übrig.

Wie du schon erwähnt hast, geht es auf TikTok stark bergauf, woher holst du dir die Inspirationen, dass du drei TikToks am Tag produzieren kannst?

Drei TikToks am Tag zu produzieren ist sehr viel und um eine Ideenblockade zu vermeiden, switche ich hin und her und außerdem wird es auf Dauer langweilig ständig denselben Content zu produzieren. Deshalb spalte ich meine TikToks in drei Bereiche: Twitch-Highlights, lustige Reels und informative Beiträge. Bei den lustigen TikToks hole ich mir die Inspiration aus alltäglichen Begebenheiten. Da spiele ich – auch wenn etwas übertrieben – alltägliche Situationen nach und gestalte die so lustig wie möglich. Die Abende mit meinen Freunden ist definitiv die größte Fundgrube für neue Reels. Bei den informativen Beiträgen recherchiere ich im Vorhinein auf Google, ob da etwas Interessantes dabei ist.

