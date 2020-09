Ins Cosplay ist der 31-jährige in Wien lebende Steirer durch Zufall reingerutscht. "Als Nerd, der gerne an Lichtschwertern rumbastelte, habe ich eine Gruppe von Star Wars-"Kostümträgern" kennengelernt, die regelmäßig in Krankenhäusern die Kinderabteilung aufmunterten," erinnert sich Stefan. Seinen Lohn spendet er seitdem - sein Antrieb ist die gewonnene Liebe zu einem unglaublichen Hobby. Wir haben uns mit dem jungen Mann über seine Motivation und sein aktuelles Cyberpunk 2077 Kostüm gesprochen.

Was wäre das Kostüm ohne die passende Waffe © A.Z.Production

Wie viel Zeit steckt im Schnitt in einem Kostüm?

Ich sage immer ein Cosplayer rechnet Zeit nicht in Stunden, sondern in Netflix-Serien. Das dient psychologisch gesehen zum Selbstschutz vor dem Wahnsinn und klingt auch gleich besser, wenn man sagt: „Mein Witcher-Cosplay waren 4x Brooklyn-Nine-Nine.“

Bist du schonmal an einer Figur gescheitert?

Ja und Nein. Ein Beispiel dafür ist mein Witcher-Cosplay. In meinen Anfängen kam mir Geralts Bärenrüstung sofort in den Sinn, dass ich das gerne craften würde. Doch nach dem Sichten der Referenzen mit den vielen Details und dem dafür benötigten Wissen, gab ich den Traum vom eigenen Witcher-Kostüm erstmal auf.

Doch zwei Jahre und ein dutzend Cosplays später bekam ich das Gefühl, dass ich mich doch noch an mein Traumprojekt wagen sollte. Und es war die beste Entscheidung, denn dadurch lernte ich unter anderem mit Leder zu arbeiten und programmierbare LEDs auf kleinstmöglichem Raum in meine Schwerter zu gießen. Noch dazu wurde ich mit meinem Witcher-Cosplay 2018 zum Europameister auf dem internationalen Eurocosplay Championship gekürt. Das war dann natürlich die Cherry on top. Also niemals seinen Traum aufgeben!

Eines von Stefans Lieblingsgames: Red Dead Redemption 2 © A.Z.Production

Was treibt dich nach über 7 Jahren als Cosplayer noch immer an weiterzumachen?

Die Community. Ich habe in den letzten Jahren so viele Freunde auf internationalen Conventions gemacht und durch Kanäle wie Facebook und Instagram bleibt man ja auch trotz Corona schön vernetzt. So tauscht man sich eben online über die neusten Projekte aus, holt sich Inspiration und bestaunt, was andere so machen.

Verändert das Alter den Blickwinkel auf dein Hobby?

Cosplay kennt kein Alter. Da ist es ziemlich egal, ob man mit 16 oder 40 als Batman auf einer Convention rumläuft. Was sich allerdings verändert hat ist die Lebenssituation. Hatte man im Studium noch die Zeit fast täglich Crafting-Techniken auszuprobieren und alle zwei Monate ein neues Cosplay-Projekt anzufangen, hat sich es jetzt im Beruf auf 2-3 pro Jahr reduziert. Es ist jetzt kein Zwischendurch-Hobby mehr, sondern man räumt sich gezielt die Zeit an einem Abend oder an Wochenenden frei, um so effektiv wie möglich mit seinem Projekt weiterzukommen.

Für die Shootings holt sich Stefan Verstärkung © A.Z.Production

Events finden dieses Jahr quasi gar nicht statt. Wie hart trifft dich das?

Auf Conventions halte ich meist Vorträge und Workshops, judge den Cosplay-Contest oder verkaufe Prints für Charity. Viele Veranstaltungen, auf denen ich als Gast eingeladen wurde, wurden abgesagt. Da ich nicht davon lebe, so wie manch andere Artists und Propmaker, trifft es mich zum Glück nicht so hart. Es ist zwar schade, dass ich meine Freunde nicht treffen kann oder neue Bekanntschaften auf internationalen Conventions machen kann, aber viel mehr Leid tut es mir um die Leute, für die diese Kunst auch ihre Haupteinnahmequelle ist. Ich hoffe deshalb natürlich, dass sich das bald wieder legt, denn Conventions sind ein wichtiger Teil der Cosplay-Community.

Cyberpunk ist natürlich eines der heißesten Games dieses Jahr - außer es wird wieder verschoben. Kannst du uns an diesem Beispiel erklären, wie du an eine neue Figur heran gehst und welche Schritte nötig sind, damit du final sagst - jetzt bin ich fertig? Gern detailliert.

Für mich müssen Charaktere immer „besonders“ sein und irgendeinen Einfluss auf mich gehabt haben. Das waren zum Beispiel die 300 Spielstunden in Witcher 3, der emotionale Höhepunkt in Red Dead Redemption 2 oder eine glückliche Kindheit dank Dragon Ball Z, die mich zu den jeweiligen Charakteren bewegt haben.

Die Waffe in ihren letzten Zügen...

Bei Cyberpunk war die Entscheidung einfach, da ich bereits vor Jahren schon gerne in das Universum abgetaucht bin in regelmäßigen Pen&Paper-Runden. So waren schnell Referenzen gefunden, aber das Spiel selbst ist natürlich noch nicht erschienen. Noch dazu kommt bei Cyberpunk 2077, dass das Individualisierungspotential des Hauptcharakters nahezu unendlich ist, weshalb es einige Iterationen gedauert hat, bis ich mich auf den Look mit Samurai-Jacke & Arasaka-Shotgun festgelegt habe.

Der nächste Schritt, bevor überhaupt noch Materialien gekauft werden, ist das Prüfen der Referenzen im Detail. Aus was mache ich welches Accessoire? Gibt es Schnittmuster, die ich für die Kleidung verwenden kann? Wie verstecke ich die Kabel für eventuelle Elektronik? Muss ich Alterationen machen, da das Cosplay physisch gar nicht möglich wäre? Und, und und... Das sind alles Fragen, die man beantworten sollte, bevor überhaupt der erste Schnitt im Schaumstoff passiert oder die erste Stecknadel auf den Boden fällt und unter der Couch verschwindet.

Und wann man fertig ist? Das weiß man erst, wenn man das Cosplay anzieht, in den Spiegel sieht und sich dabei denkt „Ach, den Rest macht dann schon Photoshop.“ *lacht*

