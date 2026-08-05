Nintendo Switch 2: Die besten Couch-Koop-Games 2026

Mit diesen Games habt ihr gemeinsam mehr Spaß: Das sind die aktuell besten Couch-Koop-Spiele für Nintendo Switch 2 im Jahr 2026.

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit zehn Jahren neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Tipp: Da die Switch 2 abwärtskompatibel ist, lassen sich auch die meisten Couch-Koop-Games von der ersten Nintendo Switch spielen. Hier lohnt sich ein Blick auf unsere Liste der besten Koop-Titel .

01 Split Fiction

Split Fiction kombiniert Science-Fiction mit Fantasy. © EA

Split Fiction ist der neuste Geniestreich der Hazelight Studios, die sich im Bereich der Couch-Koop-Games mit Titeln wie 'A Way Out' oder ' It Takes Two ' bereits einen Namen gemacht haben.

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Wie auch in den bisherigen Spielen des Studios, steht in Split Fiction der Koop-Gedanke im Vordergrund: Denn allein lässt sich das abwechslungsreiche Abenteuer um die beiden Heldinnen Mio und Zoe gar nicht meistern. Der Titel folgt dabei der Geschichte um die beiden Autorinnen, die unterschiedlicher kaum sein könnten und führt euch durch ein liebevoll gestaltetes und spielerisch abwechslungsreiches Abenteuer, bei dem ihr futuristische Science-Fiction- und malerische Fantasy-Welten bereist, in denen jeder Abschnitt mit neuen Spielmechaniken daherkommt.

Das Ergebnis ist eines der besten Koop-Spiele aller Zeiten und ein absoluter Pflichttitel für die Nintendo Switch 2.

02 Mario Kart World

Mario Kart World © Nintendo

Mario Kart World ist der bislang größte Mario-Kart-Teil aller Zeiten und exklusiv für Nintendo Switch 2 erschienen. Neben der offenen Spielwelt mit bis zu 24 Fahrer:innen im Online-Rennen bringt der Titel auch den klassischen Splitscreen-Modus zurück, den die Serie schon seit Jahren mitbringt.

An einer einzigen Switch 2 könnt ihr zu viert gleichzeitig an den Start gehen und euch mit Items wie Panzern und Bananen um die Ohren hauen. Einzig der neue Free-Roam-Modus, in dem ihr die offene Welt zwischen den Rennen erkundet, lässt sich nicht im Splitscreen spielen. Für den klassischen Couch-Koop-Grand-Prix ist das aber kein Hindernis: Cups, Battle-Modus und die neuen Rennmodi funktionieren alle im geteilten Bildschirm.

03 Star Fox

Star Fox landet auf Nintendo Switch 2 © Nintendo

Nach fast einem Jahrzehnt Pause und einem Bildschirm-Comeback im 'Super Mario Galaxy'-Film meldet sich Fox McCloud mit Star Fox zurück und liefert eine komplette Neuauflage von Star Fox 64 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die Kampagne führt euch mit dem Arwing durch zwölf Planeten des Lylat-Systems, angereichert mit neuem Orchester-Soundtrack, überarbeiteter Grafik und vertonten Zwischensequenzen.

Der Couch-Koop-Modus ist dabei fest in Kampagne und Herausforderungsmodus eingebaut: Eine Person übernimmt die Steuerung des Arwing, die andere bedient über einen zweiten Joy-Con 2 als Richtschütze die Geschütze. So teilt ihr euch gemeinsam ein Schiff und kämpft euch Seite an Seite durch Luftschlachten und Bosskämpfe.

04 Survival Kids

Survival Kids ist ein beeindruckendes Couch-Koop-Spiel, das exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich ist. Dabei kombiniert der Titel das Genre der Survivalspiele mit einer charmanten Grafik und gehörigen Prise kindlichem Humor zu einem einzigartigen und fesselnden Abenteuer.

Survival Kids © Konami

Vier neugierige Kinder entdecken auf einem Dachboden eine alte, zerfledderte Karte und stechen daraufhin mit einem notdürftig zusammengeschusterten in See, um einen alten Schatz zu bergen. Aber als das Boot von einem heftigen Sturm erfasst wird, verschlägt es das Quartett in eine verborgene Welt voller Gefahren und packender Geheimnisse.

Was folgt, ist ein klassisches Survival-Abenteuer in dem es gilt, gemeinsam Ressourcen zu sammeln, zu craften, zu fischen und zu kochen, Aufgaben zu lösen und gemeinsam einen Weg zurück in sichere Gefilde zu finden. Das Ganze lässt sich wahlweise zu zweit im Couch-Koop oder mit bis zu vier Spieler:innen im Online-Koop-Modus bewältigen. Ein großer Spaß.

05 Puyo Puyo Tetris 2S

Puyo Puyo Tetris 2S © SEGA

Tetris kennt garantiert jeder. Das legendäre Puzzlespiel ist seit rund 40 Jahren ein absolutes Urgestein im Gaming-Bereich. Hier trifft das ikonische Knobelgame auf die japanische Kult-Reihe Puyo Puyo, was in Puyo Puyo Tetris 2S in einem einzigartigen Gameplay gipfelt.

Neben den klassischen Puzzles bietet die Neuauflage für Nintendo Switch 2 auch einen umfangreichen Storymodus und vielen anderen Partyspielmodi, die vor allem auf kompetitiven Spielspaß ausgelegt sind. Allerdings gibt es auch einen Couch-Koop-Modus, in dem ihr mit bis zu vier Spieler:innen gegen Bosse antretet oder euch im brandneuen 2-gegen-2-Modus mit euren Freund:innen duelliert.

Red Bull Tetris Key Visual © Red Bull

Bist du unschlagbar in Tetris? Beweise dein Können bei Red Bull Tetris und mit etwas Glück schaffst du es in das World Final in Dubai, wo das ultimative Duell unter dem Wüstenhimmel stattfindet – mit dem ersten offiziell live spielbaren Tetris-Spiel, das mithilfe von Drohnen zum Leben erweckt wird.

06 Donkey Kong Bananza

Affenstark: Donkey Kong Bananza bietet zerstörbare Umgebungen © Nintendo

Ein affenstarkes Abenteuer für Nintendo Switch 2 ist erst im Juli 2025 erschienen. Mit Donkey Kong Bananza erhält der Affenkönig nach über zehn Jahren endlich wieder ein eigenes Spiel und das hat es mächtig in sich. Dank zerstörbarer Umgebungen, einer gehörigen Prise Humor und zahlreicher frischer Spielideen liefert Nintendo hier nicht nur eines der besten Spiele des Jahres 2025, sondern auch eines der besten 3D-Jump-and-Runs aller Zeiten ab.

Doch Bananza lässt sich erfreulicherweise nicht nur allein spielen. Es gibt auch einen Couch-Koop-Modus, in dem eine Person DK steuert, während die andere die Rolle der jungen Pauline übernimmt, die es sich auf dem pelzigen Rücken des Affen gemütlich gemacht hat. Dabei ist es zwar für Pauline nicht möglich, allein loszuziehen, wohl aber Material zu kopieren und auf Gegner oder die Umgebung zu feuern.

07 Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time © LEVEL-5

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, das den deutschen Untertitel 'Die Zeitdiebin' trägt, kombiniert Crafting-Elemente mit Rollenspielmechaniken. Dabei handelt es sich um ein entspanntes Slow-Life-Rllenspiel, in dem euch 14 Berufe zur Verfügung stehen. Egal ob Angeln, Kochen, Bauen oder Schatzsuchen: Alles kein Problem.

Dabei kombiniert der Titel seine Spielmechaniken zu einer einzigartigen Mischung, die nicht nur Fans von Lebenssimulationen, sondern auch RPG-Fans begeistern dürfte. Im Couch-Koop-Modus kann eine zweite Person der Hauptfigur unterstützend zur Seite stehen, um gemeinsam mit Freund:innen eine Insel aufzubauen, Dungeons zu erkunden oder andere Wege zu finden, um Spaß zu haben.

Big in Japan: Unsere Show ' Diggin in the Carts ' beleuchtet die Welt der japanischen Gamingkultur und ihre unterschiedlichen Nuancen. Dabei geht es auch um die wichtige Rolle der Rollenspiele.

08 Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition

Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition © Nintendo

Mit Kirby und das vergessene Land feierte die pinke Knutschkugel bereits auf der Nintendo Switch ein glorreiches Comeback, das mit einem spaßigen Couch-Koop-Modus aufwartete.

Für die neue Nintendo-Konsole gibt es jetzt eine überarbeitete 'Nintendo Switch 2 Edition', die unter anderem eine verbesserte Grafik und flüssigeres Gameplay mitbringt. Vor allem aber bietet die Neuauflage mit der Sternsplitter-Welt eine brandneue Spielumgebung, die es allein oder im Koop zu erkunden gilt. Dasa 3D-Jump-and-Run begeistert dabei mit frischen Ideen und einer perfekten Spielbarkeit und ist ein großer Spaß für Jung und Alt.