10 der teuersten CS:GO Waffen Skins auf dem Markt

Counter Strike ist ein Phänomen unserer Zeit, parallel dazu hat sich, mit der Einführung von Skins, ein eigener Markt für die beliebten virtuellen Waffendesigns geschaffen. Hier bestimmen StatTrak, Float, Pattern, Condition und Sticker den Preis.

Wie kommt der Preis eines Skins zustande?

Der Wert eines Skins ist von sehr vielen Faktoren abhängig und der Handel mit ihnen so komplex, dass wir hier nicht auf alle Punkte im Detail eingehen können. Um sich in der Welt der CS:GO Skins zurechtzufinden, bedarf es jahrelanger Erfahrung in dem Bereich.

Sammler und Skins Trader legen großen Wert auf den Zustand und die Floats von Skins. Je höher der Float Wert , umso abgenutzter ist ein Skin. Dies wird grob von Factory New bis Battle Scarred eingeteilt aber die dafür verantwortlichen Float Werte von 0.00 bis 1.00 sind ausschlaggebend für den Wert der Skins. 0.00 bis 0.07 wäre beispielsweise eine Factory New Ausführung, 0.07 bis 0.15 bereits Minimal Wear.

Neben dem Float Wert können auch besonders wertvolle Sticker den Preis, eines Skins, in die Höhe treiben. So erreicht, in unserem Beispielbild unten, eine AK-47 Redline welche in StatTrak und Factory New nur einen Preis von maximal 178$ erzielt, mit der Zugabe von LGB Katowice 2014 Stickern, plötzlich einen Wert von 3.771$. Sticker, wie beispielsweise der iBUYPOWER Katowice 2014, können Werte bis zu 12.660$ erzielen. Da wir aber nicht 10 Dragon Lore AWPs mit unterschiedlichen Sticker Variationen in unserem Ranking haben möchten, werden wir Skins mit Sticker nicht miteinbeziehen.

AK-47 Red Line mit Katowice Stickern © cs.money

Was den Preis bei Skins besonders steigen lässt, und das werden wir in unserem Ranking auch deutlich sehen, ist die StatTrak Modifikation . Das ist ein Modul auf der Waffe, welche mitzählt wieviele Gegner damit ausgeschalten wurden, seit der Skin im Besitz des Spielers ist.

Ranking: 10 der aktuell teuersten Skins am Markt

Auf der Wiki Seite von CS.MONEY lässt sich eine große und sehr detaillierte Sammlung aller CS:GO Skins finden. Dies haben wir für unsere Recherche herangezogen, um euch einen guten Überblick über die aktuelle Lage zu verschaffen. Wer daran interessiert ist zu wissen was die teuersten Skins aller Zeiten sind, der sollte hier bei Anomaly rein schauen.

Die Messer Skins werden in diesem Artikel nicht mit einbezogen, es gibt einen separaten Artikel der sich nur mit den CS:GO Knives befasst. Hier haben wir 10 der teuersten Knife Skins aus den insgesamt 463 verfügbaren ausgewählt.

10. Souvenir M4A1-S | Master Piece (Factory New)

Wir beginnen bei einer Variante des schallgedämpften M4A1-S Sturmgewehrs, ein beliebter Allrounder bei den CTs. Diese schlägt in der Souvenir Factory New Ausführung mit bis zu 806$ zu Buche. In der Standard Ausführung Factory New muss man einen Bruchteil von ca. 150$ bezahlen.

M4A1-S Master Piece © cs.money

9. ★ StatTrak™ AK-47 | Wasteland Rebel (Factory New)

Als nächstes haben wir die erste AK in unserer Auflistung. Diese Waffe ist nicht nur auf T-Seite beliebt, nein sie wird auch regelmäßig von CTs verwendet, um über etwas mehr Feuerkraft zu verfügen. Ohne StatTrak würde dieser Skin nur auf 155$ kommen, mit StatTrak erhöht sich der Wert allerdings auf 871$.

AK-47 Wasteland Rebel © cs.money

8. ★ StatTrak™ AK-47 | Red Laminate (Factory New)

Ein weiterer AK Skin folgt auf dem Fuße. Dieses Exemplar ist bereits seit 2013 im Spiel und wurde mit der eSports Collection 2013 hinzugefügt. Nach all dieser Zeit erreicht diese AK, in der StatTrak Ausführung und in Factory New, noch immer 932$ zum Vergleich: ohne StatTrak stünde man bei 141$

AK-47 Red Laminate © cs.money

7. AWP | The Prince (Factory New)

Die gülden-rötliche Regent-Anwärter ist unsere nächste AWP. Basic Ausführungen, ohne Schnickschnack wie StatTrak oder Sticker, können schon relativ hohe Werte erzielen und so erreicht der Prinz bis zu 2.361$ . Sogar die Battle-Scarred Version hat hier noch einen Wert von bis zu 1.028$

M9 Bayonet

6. AWP | Medusa (Factory New)

Fünf Jahre ist die Medusa nun schon ins Spiel integriert und wieder haben eine Basic Ausführung in Factory New, die sehr hohe Werte erreicht. Von 2660$ (Factory New) bis 1062$ (Battle-Scarred) muss man für die griechische Schlangenfrau hinblättern.

Caged Steel

3. AWP | Gungnir (Factory New)

Der Allvater unter den AWPs? Odin hat mit der 2019 Ergänzung des "The Norse" Pakets auch endlich seine eigene AWP bekommen. Odin's Speer ist billiger als man erwarten würde, so belaufen sich die Kosten von 4.313$ (Factory New) bis 1.728$ (Batte-Scarred)

Case Hardened

5. AK-47 | Wild Lotus (Factory New)

Dieses Pflänzchen ist noch relativ frisch im Skins Universum. 2019 wurde sie mit der "The St. Marc Collection" hinzugefügt. Mit bis zu 3.156$ in Factory New darf sie sich durchaus blicken lassen. Battle-Scarred fällt sie allerdings sehr tief ab und hat nur noch einen Wert von 664$.

Howl

4. ★ StatTrak™ AK-47 Fire Serpent (Factory New)

Die teuerste AK-47 in unserer Liste ist knapp die Feuer Schlange. Auch schon ein alter Hase und seit 2013 im Spiel. In der Basic Ausführung käme sie nur auf ca. 1.055$ aber in der exklusiven StatTrak Ausführung bezahlt man dafür das dreifache, nämlich bis zu 3.253$

Dragon Lore

2. StatTrak™ M4A4 Howl (Factory New)

Um diesen Skin rankt sich eine legendäre Geschichte. Es handelt sich bei dem Design um ein Plagiat. Nach einem Rechtsstreit durfte der Skin nicht mehr aus Kisten gezogen werden. Valve ließ die Skins, die bereits im Umlauf waren, im Spiel und klassifizierte ihn kurzerhand zur Schmuggelware um. Die einzige Möglichkeit jetzt an ihn heranzukommen ist durch "Trade Up Contracts" oder dafür zwischen 5.227$ in StatTrak Factory New oder 2.970$ ohne StatTrak zu bezahlen.

Crimson Web

1. Souvenir AWP | Dragon Lore (Factory New)

Der wohl legendärste, bekannteste und auch der teuerste Skin der derzeit verfügbar ist und/oder verkauft wird. Seit 2014 treibt der legendäre Drache auf den Counter Strike Servern sein Unwesen. Stolz ist dabei sein Preis, denn wer den Drachen ins Feld führen möchte muss bis zu 30.000$ in der Souvenir Version Factory New bezahlen. Um Einiges günstiger steigt man dann schon mit der Basic Factory New Variante um 4.719$ aus.

Case Hardened