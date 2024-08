Roadtrip to gamescom: Dieser Bus hat’s in sich!

18. August: Abfahrt in Salzburg

All das dürfen und wollen sich auch unsere Creator-Freunde aus Österreich nicht entgehen lassen und cruisen im chaotischen Klassenfahrt-Stil via Autobus zur gamescom. Selbstverständlich nutzen wir diese Chance, um die Gang mit einigen kniffligen Challenges ans Limit zu treiben. Doch *eventuell* wissen die Creator noch gar nicht, was auf sie zukommt… 😬