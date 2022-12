Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion ist das Remake des PSP-Klassikers

Final Fantasy-Fans auf der ganzen Welt können sich aktuell auf zwei neue, große Titel innerhalb der Serie freuen: Den aktuellen Teil der Reihe, Final Fantasy XVI und den Nachfolger zu Final Fantasy VII: Remake, Final Fantasy VII: Rebirth. Doch wer die Zeit bis zu Rebirth mit einem weiteren FF7-Spiel verbringen möchte, der hat nun die Gelegenheit ein Game nachzuholen, das bisher nur auf der PlayStation Portable verfügbar war.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion - Die Fakten Genre Action-RPG Release am 13.12.2022

Crisis Core - 15 Jahre später

Ursprünglich ist Final Fantasy VII: Crisis Core für die PlayStation Portable, Sonys ersten Handheld, erschienen. Der Release des Titels war 2007 in Japan, 2008 im Westen. Er war Teil einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Medien, die das Universum von Final Fantasy VII erweitert haben. Dazu gehörten unter anderem der Animationsfilm Final Fantasy VII: Advent Children, das PlayStation 2-Spiel Dirge of Cerberus und das japanische Mobile-Game Before Crisis: Final Fantasy VII. Wer also dachte, dass Square Enix Final Fantasy XIII gemolken hat bis zum Schluss, der wird über dieses Ausmaß an Popularität vermutlich schockiert sein.

Von all diesen Zusatzprodukten zu Final Fantasy VII war es aber vor allem Crisis Core, was bis heute viele Fans ansammeln konnte. Die Gründe dafür sind einfach zu verstehen: Es zeigt die Vorgeschichte des Hauptspiels, wie Sephiroth und Cloud an die Punkte kamen, an denen Final Fantasy VII einsteigt. Crisis Core führt aber auch weitere Charaktere ein, die Spielern bis heute im Gedächtnis geblieben sind und sich mit Ausmaß ihrer Beliebtheit durchaus mit dem Main-Cast von FFVII messen können.

Crisis Core ist ursprünglich für die PlayStation Portable erschienen. © Square Enix

Es ist also kein Wunder, dass der Wunsch nach einem Remake von Crisis Core schon immer relativ groß war. Aber speziell nachdem endlich Final Fantasy VII: Remake erschienen ist, und dessen Ende ein paar Fragen bezüglich der Timeline von Crisis Core aufgeworfen hat, schien es nur eine Frage der Zeit, bis der PSP-Titel endlich eine zweite Chance erhält.

In einem Final Fantasy VII, vor unserer Zeit...

Wie zuvor erwähnt, spielt die Geschichte von Crisis Core vor den Ereignissen in Final Fantasy VII. Ihr erlebt das Abenteuer aus der Sicht von Zack Fair. Er ist Mitglied der Privatarmee SOLDAT, welche unter dem Kommando des Shinra-Energiekonzerns steht. Dieser versorgt die mittlerweile verwüstete Welt mit Strom, indem sie dem Planeten eine Substanz namens Mako entzieht.

Zu Beginn seid ihr mit eurem direkten Vorgesetzten, Angeal Hewely unterwegs. Gemeinsam werdet ihr auf eine Mission geschickt, um eine Gruppe von Einheimischen zu zerstreuen, die sich dem Bau eines weiteren Mako-Reaktors in ihrer Region widersetzen. Eine moralisch fragwürdige Aufgabe, nach der die Geschichte des Spiels auch direkt noch mehr Fahrt aufnimmt. Der Kern der ersten Kapitel ist Genesis Rhapsodos, ein Ex-SOLDAT, welcher der Organisation den Rücken gekehrt hat und mit einer Armee aus Klonen für Unruhe sorgt. Nachdem auch Angeal plötzlich verschwindet, wird Zack auf die Suche nach diesem und Genesis geschickt.

Die Jagd auf Genesis ist der erste Plot-Point von Crisis Core. © Square Enix

Im Laufe der Geschichte trefft ihr auf zahlreiche weitere Charaktere, die Veteranen bereits aus Final Fantasy VII kennen. Am prominentesten sind hier natürlich Cloud und Sephiroth. Diese beiden spielen auch hier eine entscheidende Rolle und zeigen dem Spieler ihren Pfad von Shinra-SOLDATen, zu den Rollen, welche sie im Hauptspiel darstellen. Damit ist Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion sowohl für Serien-Einsteiger als auch Kenner eine sinnvolle Story-Ergänzung. Generell raten wir aber dazu dennoch zuerst Final Fantasy VII, oder den ersten Teil der Remake-Reihe zu spielen.

Mehr Action, als RPG

Während Final Fantasy VII - vor allem das Original - im Kern ein Rollenspiel ist, bietet Crisis Core wesentlich mehr Action. Ihr schnetzelt euch durch Gegner, weicht Angriffen aus und vollführt mit Tastenkombinationen Zauber und spezielle Fertigkeiten. Damit unterscheidet sich das Combt-System von Reuinon nicht groß von Final Fantasy VII: Remake. Allerdings seid ihr hier nicht mit einer Gruppe von Party-Mitgliedern unterwegs.

Kämpfe in Crisis Core sind Action-reich © Square Enix

Das Besondere an den Kämpfen in Crisis Core ist dabei die Slot-Machine (genannt Digital Mind Wave, oder DMW), die sich an der linken oberen Ecke des Bildschirms dreht. Zeigt diese bestimmte Kombinationen, aktivieren sich spezielle Effekte, wie eine Stärkung eurer Fähigkeiten oder unendliche Magiepunkte zum Wirken von Zaubern. Zeigen die drei Spalten jeweils gleiche Symbole, erhält Zack Zugriff auf besonders starke Angriffe oder das Rufen von Beschwörungen

Die Ergebnisse der DMW sind nicht ausschlaggebend für euren Erfolg in den Kämpfen von Crisis Core. Darum ist dieses Zufallselement nicht frustrierend. Stattdessen sorgen die immer wechselnden Bonis und Fähigkeiten für eine spannende Dynamik, welche jedem Kampf eine andere Taktik gewähren kann. Auch sind dadurch wirklich heroische Momente möglich, in denen ihr zum Beispiel in der letzten Sekunde unbegrenzt Magiepunkte erhaltet, um die elementare Schwäche eines Bosses auszunutzen.

Jackpot! Zeigt eure DMW bestimmte Kombinationen erhaltet ihr Boni! © Square Enix

Und hier spürt man auch einen großen Eingriff gegenüber dem, wie das PSP-Original funktioniert hat. Auch hier war die DMW der Teil, welcher das Kampfsystem besonders gemacht hat. Allerdings war es hier noch so, dass die Action jedes Mal pausiert hat, sollten spezielle Effekte ausgelöst werden. Außerdem müsst ihr nun eure Finisher, die ihr durch die DMW erhaltet, nicht mehr sofort auslösen. Ihr könnt sie einfach nach dem Erspielen durch die Slot-Machine per Knopfdruck aufbrauchen.

Insgesamt ist Crisis Core -Final Fantasy VII- Reuinon wesentlich moderner und zugänglicher als seine Ur-Version. Dieser merkt man deutlich die Limitierungen der Plattform an, auf der diese erschienen ist.

Spuren von "Handheld"

Und natürlich hat sich der Titel auch von der technischen Seite stark gewandelt . Die Optik nutzt nun Unreal Engine 4 und einige Designs wurden aufgefrischt. Der Titel läuft mit flotten 60 Frames pro Sekunde. Aber auch wenn die Areale von Crisis Core ordentlich aufgehübscht wurden, sind sie leider teilweise immer noch etwas leer und wirken stellenweise lieblos. Das ist ein Makel, der natürlich auch der PSP-Herkunft geschuldet ist und bei der Konvertierung nicht behoben wurde. Ihr bewegt euch hier auch nicht durch eine offene Welt, sondern durch Levels, welche voneinander getrennt sind.

Auch die Zwischensequenzen des Titel wurden nicht neu erstellt. Hier bekommt ihr dieselben Filmchen vorgesetzt, die man auch schon auf der PSP zu sehen bekommen hat. Diese sehen nicht schlecht aus, aber die Qualität ist merklich geringer als der Rest der Optik des Spiels. Zudem reflektieren sie nicht die Design-Änderungen, die außerhalb dieser Cut-Scenes vorgenommen wurden.

Neu ist, dass Crisis Core komplett mit gesprochenem Dialog versehen wurde. Sowohl in Englisch, als auch in Japanisch. Aber auch wenn das Skript von dem abweicht, welches für die PSP-Version genutzt wurde, wurden hier nicht zwingend die Schwächen der Vorlage ausgemerzt. Manche Passagen sind immer noch sehr kitschig und überzogen. Manchmal fällt dies negativ auf, da es einem dabei in die Quere kommt, den Plot wirklich ernst zu nehmen.

Das soll aber vor allem Fans von Final Fantasy VII nicht davon abhalten, Crisis Core zu erleben. Wer bereits stark in das Universum investiert ist, wird sich ohnehin bereits mit dem Titel beschäftigt haben. Seid ihr allerdings erst mit Final Fantasy VII: Remake eingestiegen, dann ist dieses Spiel eine perfekte Gelegenheit die Brücke zum nächsten Teil der Reihe zu schlagen. Es Re-Kontextualisiert die Ereignisse vor der Hauptgeschichte und gibt euch damit entscheidendes Wissen über Dinge, die in Final Fantasy VII: Rebirth von Bedeutung sein können.

Als Einstieg in die Reihe empfehlen wir aber Crisis Core aber nicht. Auch wenn die Geschichte hier teilweise ihren Ursprung hat, profitiert man als Beobachter davon, die Charaktere bereits etwas zu kennen. Es spricht nichts dagegen, Crisis Core Reunion vor Final Fantasy VII: Remake zu spielen. Am besten fungiert der Titel aber als Zwischenstück zwischen diesem Teil und seinem kommenden Nachfolger.