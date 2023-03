CS:GO 2: Diese 8 Änderungen wünschen wir uns im neuen Update

Wie man es auch dreht und wendet, das Matchmaking in CS:GO verdient die Kritik seiner Community. Nicht selten landen Spieler mit klaffenden Rangdifferenzen in wild zusammengewürfelten Lobbys. Obendrein ist VAC die Art von Türsteher, die einem schon für Kleingeld Zutritt zum Club gewährt. Nicht umsonst bevorzugen Hardcore Spieler darum seit Jahren schon Faceit gegenüber dem offiziellen Matchmaking. Also gibt es nur zwei Lösungen: Faceit direkt in den neuesten Counter-Strike-Client verbauen, oder eine eigene Version davon kreieren.

Wie man es auch dreht und wendet, das Matchmaking in CS:GO verdient die Kritik seiner Community. Nicht selten landen Spieler mit klaffenden Rangdifferenzen in wild zusammengewürfelten Lobbys. Obendrein ist VAC die Art von Türsteher, die einem schon für Kleingeld Zutritt zum Club gewährt. Nicht umsonst bevorzugen Hardcore Spieler darum seit Jahren schon Faceit gegenüber dem offiziellen Matchmaking. Also gibt es nur zwei Lösungen: Faceit direkt in den neuesten Counter-Strike-Client verbauen, oder eine eigene Version davon kreieren.

Competitive Matchmaking in Counter-Strike ist ein Galileo Mystery. Etliche Faktoren wie die Anzahl gewonnener Runden, die eigene KD oder die Platzierung im Scoreboard, bestimmen die Skill Group . Ein gut durchdachter Algorithmus, doch der hilft nicht, wenn der Spieler am Ende des Tages keine Ahnung hat, wo er gerade steht. Denn es fehlt eine einfache Anzeige, an der man ablesen könnte, wie viel ELO man im letzten Match gemacht hat, ob man im nächsten Spiel um den Ab- bzw. Aufstieg spielt.

Competitive Matchmaking in Counter-Strike ist ein Galileo Mystery. Etliche Faktoren wie die Anzahl gewonnener Runden, die eigene KD oder die Platzierung im Scoreboard, bestimmen die Skill Group . Ein gut durchdachter Algorithmus, doch der hilft nicht, wenn der Spieler am Ende des Tages keine Ahnung hat, wo er gerade steht. Denn es fehlt eine einfache Anzeige, an der man ablesen könnte, wie viel ELO man im letzten Match gemacht hat, ob man im nächsten Spiel um den Ab- bzw. Aufstieg spielt.

Puristen werden rebellieren, aber lasst mich ausreden! Immerhin gab es Radio Commands schon immer in Counter-Strike. “Enemy Spotted”, “Fire in The Hole” oder “Go-Go-Go” sind teil der DNA des Spiels. Valorant hat dieses Konzept modernisiert und ausgebaut, sodass Charaktere

Puristen werden rebellieren, aber lasst mich ausreden! Immerhin gab es Radio Commands schon immer in Counter-Strike. “Enemy Spotted”, “Fire in The Hole” oder “Go-Go-Go” sind teil der DNA des Spiels. Valorant hat dieses Konzept modernisiert und ausgebaut, sodass Charaktere wichtige Callouts automatisch von sich geben. “Many Enemies Mid”, oder “Spike is B” helfen in einem Taktikshooter einfach enorm, reduzieren den Frust bei fehlenden Mics. Und CS:GO 2 sollte sich eine Scheibe davon abschneiden.

Puristen werden rebellieren, aber lasst mich ausreden! Immerhin gab es Radio Commands schon immer in Counter-Strike. “Enemy Spotted”, “Fire in The Hole” oder “Go-Go-Go” sind teil der DNA des Spiels. Valorant hat dieses Konzept modernisiert und ausgebaut, sodass Charaktere wichtige Callouts automatisch von sich geben. “Many Enemies Mid”, oder “Spike is B” helfen in einem Taktikshooter einfach enorm, reduzieren den Frust bei fehlenden Mics. Und CS:GO 2 sollte sich eine Scheibe davon abschneiden.