Stark trotz Gegenwind: Was läuft bei Flavourama 2020

war für uns nicht vorstellbar – außerdem ist es uns besonders wichtig, als großes Festival unserer Community trotz schwieriger Zeiten eine Plattform zu bieten. Und nicht zuletzt natürlich auch unseren Partnern, Sponsoren, Förderern. Wir sehen bei uns eine gewisse Verantwortung, jedes Jahr eine gewisse Anzahl an Jobs an KünstlerInnen aus der Hip Hop- und House Szene zu vergeben. Durch die Verschiebung des Battles in die online Welt ist es zumindest im kleinen Rahmen möglich, JurorInnen, ModeratorInnen, DozentInnen u.Ä. einzuladen.

Farah: Ganz klar: einen Haufen! Sobald man anfängt, den Großteil ins Internet zu verlegen, bemerkt man nach und nach, was man alles extra bedenken muss. Unter anderem die verschiedenen Zeitzonen, in denen sich unsere TeilnehmerInnen befinden. Dann kommen diverse technische Herausforderungen bzw. Probleme hinzu, die man oftmals erst kurz vor dem Event „entdeckt“ – weil sie sporadisch auftreten. Auch die Vorstellung, dass die TänzerInnen für den Screen tanzen, bringt einen ganz neuen Blickwinkel auf das eigentliche Battle-System. Aber wer weiß, was das alles für Chancen in sich birgt.