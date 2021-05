65 B-Boys und 15 B-Girls aus ganz Österreich tanzten am Freitag beim Qualifier des Red Bull BC One Cypher Austria 2021 um ihren großen Traum: Den Sieg bei Österreichs prestigeträchtigsten Breaking-Event und ihr Ticket für das Red Bull BC One World Final am 5. und 6. November 2021 in Polen.

Wer hat sich in den spannenden Battles durchgesetzt und hat die Judges um B-Boy Lilou, B-Girl AT und B-Boy Lagaet am meisten überzeugt? Wer gehört zu den Top 16 B-Boys und Top 8 B-Girls Österreichs? Hier findest ihr heraus, wer auf der großen Bühne der Marx Halle Wien am Samstag ab 20.00 Uhr um den Sieg beim Red Bull BC One Cypher Austria 2021 tanzt.

Die Top 16 B-Boys

Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Zappel aka Philipp Altaner © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Killapain aka Imad Ben-chlih © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Valo aka Valentin Kokalko © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy The Wolfer aka Mustapha Adjour © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Thirsty-J aka Julian Lackner © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Mogli aka Valentin Pezzei © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Pacho aka Patrick Paulmichl © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Ghostface aka Kevin Holzinger © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Intus aka Paul Schmidtberger © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Sevone aka Michael Vo © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Blanco aka Dominik Pfeifer © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria – B-Boy Amin Drillz aka Amin Mohammadian © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria – B-Boy Marox aka Maximilian Rosenberger © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Istwan aka Kilian Kovacs © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Hynamite aka Alexander Muus © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Boy Harlekin aka Ahmet Aydin © Red Bull BC One

B-Boy Istwan von UFA ist aus Salzburg und erstarrt nicht vor Ehrfurcht, wenn er als 20-jähriger Youngster gegen die besten B-Boys Österreichs im Battle antritt. Es wird spannend, was ihm bei seiner Red Bull BC One Cypher Premiere gelingen kann.

Mogli von den Funky Monkez ist aus Klagenfurt und ist schon das fünfte Mal am Start. Er erforscht seinen individuellen „Path to Flow“ und ist ein Vollblutfreestyler. 2018 war er Halbfinalist – ist heuer noch mehr drinnen?

A warm welcome to our Champion. Harlekin von The Only Kingz ist der Champion von 2014 und 2019 – also geht er als Titelverteidiger ins Rennen um den Sieg. Er versucht bei jedem Battle 100% im Moment zu sein, es offensiv anzugehen und verlässt sich auf seine Fähigkeit zu improvisieren. Eine seiner größten Stärken ist sein starkes Selbstbewusstsein und seine Selbstsicherheit in den Battles.

Der Vorarlberger Ghostface von der PTC Crew lebt mittlerweile in Innsbruck. Mit 8 Red Bull BC One Cyphern gehört er ebenfalls zu den Kandidaten, der mit seiner Battle-Routine ganz weit kommen kann. Er besticht durch seine Energie und Dynamik.

Aller guten Dinge sind ... vier? B-Boy Pacho von Innsbreakers aus Innsbruck lebt in den Battles von seiner Dynamik und seinen überraschenden Moves. Gelingt ihm bei seiner vierten Teilnehme der große Coup?

Intus von The Only Kingz lebt in Linz und definiert sich über seine geschmeidige Attitude und den Vorsatz nur eigene Signature Moves zu verwenden. Sein Motto „Music first“ ist Programm – und beim achten Antreten soll es für ein Finale reichen.

Mit B-Boy Valo aus Wien, der die Street Life Supreme Crew repräsentiert, ist ein zweimaliger Red Bull BC One Cypher Gewinner (2013 und 2015) am Start. Er ist quasi der Evergreen der österreichischen Breakings-Szene und beweist seit Jahren ein um's andere Mal eindrucksvoll, dass er ein echter Allrounder ist.

Amin Drullz von den Bad Habits ist mit seinen 21 Jahren auch schon ein bekanntes Gesicht im Red Bull BC One Cypher Austria Finale. Er ist 2021 zum vierten Mal am Start und will zeigen, was er drauf hat – und welche Power-Moves in den vergangenen Monaten in seinen dynamischen Tanzstil neu in seinem Repertoire hat.

The Wolfer aus Innsbruck ist der große Favorit beim Red Bull BC One Cypher Austria 2021. Er hat den Red Bull BC One Cypher Austria bereits zwei Mal gewonnen. Mit dem Sieg des Last Chance Qualifiers hat The Wolfer von der El Mouwahidine Crew 2018 sogar den Einzug ins Weltfinale des Red Bull BC One in Zürich geschafft. Er ist der, den es bei den B-Boys zu schlagen gilt.

Thirsty-J aus Linz ist nach 2016 und 2018 zum dritten Mal beim Red Bull BC One Cypher Austria dabei. Er repräsentiert die Crew Rize Rockerz und will die Judges mit seinem Style überzeugen.

Der nächste Innsbrucker B-Boy schickt sich an, dem Favoriten die Challenge so schwer wie möglich zu machen. Zappel von Innsbreakers ist bekannt für seine Blow ups - und dass er in Battles extrem überraschende Elemente einbauen kann, um das Gegenüber herauszufordern.

B-Boy Blanco ist der nächste Tiroler in der illustren Runde der besten 16 B-Boys. Er ist Teil der Innsbreakers Crew und tanzt zum fünften Mal um den Sieg mit. Abseits seiner Einzel-Performance blickt er stolz auf seine Crew, die mehrfach unter den Top 16 B-Boys vertreten ist.

Marox ist Salzburger, der jedoch die Linzer UFA Crew und The Only Kingz repräsentiert. Mit 18 Jahren ist er der jüngste B-Boy im Finale, das heißt aber gar nichts. Frag nach bei Shigekix, der sich den Titel beim Weltfinale in Salzburg geschnappt hat.

El Vasi ist gebürtiger Rumäne, lebt aber schon seit vielen Jahren in Kärnten – und ist ein alter Bekannter beim Red Bull BC One Cypher Austria. Der Tänzer von der Funky Monkez Crew ist ein wahrer Allrounder und wird seine Erfahrung auch in der Marx Halle Wien ausspielen.

B-Boy Hynamite von der UFA Crew ist aus Wien und überzeugt mit seinem verspielten und dennoch explosiven Tanz-Stil. Bei seinem vierten Antreten beim Red Bull BC One Cypher Austria ist die erste Hürde für den 19-Jährigen geschafft. Der Spaß am Tanzen an sich steht bei ihm ganz klar im Fokus, aber wenn er herausgefordert wird, kann Hynamite schon ziemlich Gas geben.

Sevone ist Teil des street dance collective Oberösterreich und will bei seinem vierten Antreten die Favoriten so richtig ärgern. Selbst bezeichnet der 27-Jährige seinen Style als "Smooth Operator". Was der smoothe B-Boy drauf hat, könnt ihr im Livestream mitverfolgen.

Die Top 8 B-Girls

Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Girl Thaliya akaThalia Asllani © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Girl Gameova aka Evgenia Guenova © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Girl Jenny Love aka Jenny Navoret © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Girl Dora aka Dora Aitner © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – Esthalavista aka Esther Luftensteiner © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Girl Sina aka Sinamaria Neugebauer © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Girl Manu aka Manuela Hierl © Red Bull BC One Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – B-Girl Alinza aka Alina Müller © Red Bull BC One

Dora stammt ursprünglich aus Ungarn, lebt aber in Wien. Und sie geht als Titelverteidigerin an den Start, denn 2019 ließ sie ihrer Konkurrenz nicht den Funken einer Chance. Sie gilt als europäische Pionierin was Powermoves angeht, ist Mentorin von zahlreichen top B-Boys und B-Girls und seit bald 20 Jahren fixer Bestandteil der Community.

Esthalavista von der Hakuna Matata Crew lebt in Innsbruck und hat sich in den letzten Jahren einen Namen in österreichischen Competitions gemacht. Ihr Style ist voller Details und überraschender Levelwechsel. Auf jeden Fall ein Name, der in den kommenden Monaten und Jahre zur Östereichs-Spitze zählen wird.

Sina von der "From the Soul" Crew hat es im Vorjahr als erstes B-Girl überhaupt aus Österreich geschafft, bei einem Red Bull BC One World Final mitzutanzen. B-Girl Sina reist aus Innsbruck an, um zu unterstreichen, dass sie wie beim Red Bull BC One World Final 2020 in Salzburg auch im nächsten Weltfinale Österreich vertreten will.

B-Girl Alinza vob der Funky Monkez Crew war trotz ihrer jungen 21 Jahre schon vier Mal beim Red Bull BC One Cypher Austria und beschreibt ihren Tanzstil selbst als "clean". Wie clean die Jury die Battles haben will, entscheidet sich am Samstagabend ab 19.00 Uhr in der Marx Halle Wien.

Ihre Red Bull BC One Premiere feiert Manu aus der Sassy Crew. Die 24-jährige Salzburgerin ging mit kleinen Erwartungen in den Qualifier – und hat sich mit ihrem energetischen Tanzstil mit dem gewissen Flow für das Finale qualifiziert. Alles weitere ist Draufgabe für die 24-Jährige.

Vier Jahre jünger als Manu ist B-Girl Love. Mit 20 Jahren zählt sie zu den jüngsten und unerfahrensten TänzerInnen – doch der Finaleinzug war absolut verdient. Schafft sie als "Musical Creative" noch einen weiteren Sprung nach vorne? Die Antwort gibt sie auf der Tanzfläche.

Gameova – sicher einer der coolsten Tänzer-Künstlernamen in Österreich, und eine der beeindruckensten Stories. Denn Evgenia Guenova ist hochgradig schwerhörig und das verdient unser aller Respekt, wie sie trotzdem mit ihren Moves auf den Punkt ist und die Judges begeistert. Der Tanzstil der 33-jährige Wienerin ist very groove mit spontanen Elementen, man sieht ihr bei jeder Bewegung an, dass sie liebt, was sie tut, und richtig viel Spaß daran hat.

B-Girl Thaliya vom street dance collective aus Linz nutzte den Qualifier, um sich an die Marxhalle und die Abläufe zu gewöhnen, zu lernen und Neues auszuprobieren und die Komfortzone zu verlassen ... denn sie ist das erste Mal beim Red Bull BC One Cypher Austria dabei. Erstes Antreten und dann gleich Finale: Das kann sich sehen lassen Thaliya.

Also: We are ready für einen fulminanten Showdown um den Sieg beim Red Bull BC One Cypher Austria 2021 – bist du es auch? ab 20.00 Uhr geht es in der Marx Halle Wien los – hier kannst du per Livestream mit dabei sein und jeden Move deiner Breaking-Stars mitverfolgen.