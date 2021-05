Was war das für eine fulminante Show, die Österreichs Breaking-Szene am Samstagabend beim Red Bull BC One Cypher Austria 2021 in der Marx Halle Wien abgeliefert hat. Das Publikum, das zum ersten Mal seit Monaten wieder live bei einem Event mit dabei sein konnte, war komplett aus dem Häuschen, als die 8 besten B-Girls und 16 besten B-Boys Österreichs ihre genialsten Moves ausgepackten. Und Hand auf's Herz: Wir haben es alle richtig vermisst, zu den DJ-Beats mitzushaken, während auf der Bühne krasse Powermoves gezeigt werden ...

Breaking is back on stage © Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

The beat is on

Der Red Bull BC One Cypher Austria 2021 ist die wichtigste heimische Solo-Competition für Breaker – und dementsprechend heiß umkämpft war auch jedes einzelne Battle zwischen den besten B-Girls und B-Boys Österreichs. Angetrieben von den Beats vom legendären DJ Cosmic und angestachelt von den emotionalen Intros der Hosts Redchild und Mario Bee legten die besten Breaker in ihren Battles alles in die Waagschlage, um die strengen Judges B-Boy Lilou, B-Girl AT und B-Boy Lagaet zu überzeugen.

B-Boy The Wolfer ließ sich von seinen B-Boy Kollegen feiern © Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

And the winners are ...

... B-Girl Dora aus Wien und B-Boy The Wolfer aus Innsbruck! Die beiden zeigten in ihren Final-Battles ihre besten Moves und ließen der Konkurrenz nicht den Funken einer Chance. Sowohl B-Girl Dora als auch B-Boy The Wolfer überzeugten alle drei Judges mit ihrer Performance und lösten damit ihre Tickets für den Red Bull BC One World Final ab 5. November 2021 in Polen.

Grande Dame lässt den Youngsters keine Chance

B-Girl Dora lässt sich von der Crowd feiern © Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

B-Girl Dora ging als Titelverteidigerin in den Red Bull BC One Cypher Austria 2021, nachdem sie 2019 die letzte Ausgabe gewonnen hat. Zwar schickten sich ein paar aufstrebende B-Girls wie Sina oder Finalgegnerin Esthalavista von der Hakuna Matata Crew an, die Grande Dame zu stürzen, doch B-Girl Dora legte in jedem Battle eine Schippe drauf. Im Finale zeigte sie gleich in der ersten Runde mit dem Headspin ihren Signature-Move und machte klar, dass sie den Erfolg beim Red Bull BC One Cypher Austria 2021 unbedingt wollte.

B-Girl Dora zeigt ihren Signature Move und holt sich den Sieg © Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

B-Boy The Wolfer wurde Favoritenrolle gerecht

The Wolfer holt sich den dritten Sieg beim Red Bull BC One Cypher Austria © Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

B-Boy The Wolfer ging als der große Favorit auf den Sieg in den Battle-Marathon – und in der ersten Runde gegen B-Boy Thirsty-J spürte man, dass der Innsbrucker doch etwas nervös war und nach so vielen Monaten ohne Battle ein wenig brauchte, um seinen Rhythmus zu finden. Doch nach dem Auftakterfolg wurde The Wolfer von Runde zu Runde sicherer und seine Moves wurden immer kraftvoller und intensiver. Im Halbfinale gegen B-Boy Hynamite und im Finale gegen seinen Herausforderer B-Boy Pacho zeigte sich The Wolfer so, wie ihn die Breaking-Fans kennen und holte überlegen seinen insgesamt dritten Red Bull BC One Cypher Austria Erfolg.

B-Boy-Finale: B-Boy Pacho vs. B-Boy The Wolfer © Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

Crowd power

Nach Monaten mit Events ohne Live-Publikum, ist das Red Bull BC One Cypher Austria 2021 eine der ersten Veranstaltungen mit Zuschauern in ganz Österreich. Dementsprechend groß war die Vorfreude der B-Girls und B-Boys, den Breaking-Fans ihre besten Moves zu den Beats von DJ Cosmic live und vor Ort zu zeigen.

Insgesamt 120 begeisterte Zuschauer konnten unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben die Battles in der Marx Halle Wien live miterleben. Angeheizt von den Hosts Redchild und Mario Bee zeigten die Stars der österreichischen Breaking-Szene Tanzsport auf höchstem Niveau und hypten die Crowd.