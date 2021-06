Mavinga beim Red Bull Dance Your Style in Brüssel

Auch musikalisch betritt Red Bull Dance Your Style Neuland. Anstatt der gewohnten Funk, Hip Hop oder House Musik spielt der DJ bekannte Mainstream Hits, Classics und Überraschungen aus der eigenen Schatzkiste.

Diese Kombination aus allen Stilen und kommerziell erfolgreicher Musik sorgt für ein Wiederaufleben der Party-Atmosphäre aus den Anfängen der Hip Hop Szene. Und das Beste kommt zum Schluss: anstatt Judges, entscheidest du, wer gewinnt und am Ende als Dance Your Style Champion zum World Final nach Südafrika fährt.

Welche Styles gibt es eigentlich? Gute Frage. Hier ein grober Überblick über die Styles, die ihr im MuseumsQuartier in Wien sehen werdet:

House Dance ist die tänzerische Interpretation des Musikstils House. Optisch erkennbar ist der Stil anhand der komplexen und leichtfüßigen Beinarbeit, gepaart mit einem entspannten Vibe im Oberkörper. Die Schritte und Kombinationen sind ein Kaleidoskop aus verschiedenen Kulturen, da der Tanzstil in einem Schmelztiegel aus Einflüssen entstanden ist.

Locking ist normalerweise unbeschwert und fröhlich. Wahrscheinlich ist der Grund dafür, dass die Musik Funk ist. Funk wird von echten Musikern gespielt und ist deshalb viel lebendiger als andere Musik, die meist am Computer entsteht. Ein zweiter Punkt ist, dass viele Moves von Comic Charakteren inspiriert wurden, die zur Zeit der Entstehung im Fernsehen liefen. Einige der Moves tragen sogar die Namen der Figuren, auf denen sie basieren, z.B.: Scooby Doo oder Tom & Jerry.

Und so tanzt Daniel Locking:

Obwohl es sich bei den beiden Stilen um unterschiedliche Tänze handelt, teilen sie doch einen gemeinsamen Hintergrund. Beide Styles sind in der LGBTQ Szene Amerikas entstanden und dienten den damals unterdrückten und großteils nicht geouteten Tänzern als Ausdrucksform. Waacking entstand in den Szeneclubs aus dem älteren Style Punking. Voguing hingegen wurde geboren, als Insassen des Riker‘s Island Gefängnisses Posen aus der Zeitschrift “The Vogue” kopierten und sich damit gebattlet haben.

Vogueing bei Dance Your Style in Athen