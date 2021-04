Geniale Event-Location

Wir brechen in diesen besonderen Zeiten ganz bewusst das Sprichwort "never change a running system". Ja, wir bleiben in Wien. Aber alles andere ist brandneu: Adieu Volkstheater – wir wandern vom 7. Bezirk zur Marx Halle im 3. Bezirk. Ihr könnt euch sicher sein: Wir basteln eine Dance-Arena, die ihr so noch nie erlebt hat.

Wir brechen in diesen besonderen Zeiten ganz bewusst das Sprichwort "never change a running system". Ja, wir bleiben in Wien. Aber alles andere ist brandneu: Adieu Volkstheater – wir wandern vom 7. Bezirk zur Marx Halle im 3. Bezirk. Ihr könnt euch sicher sein: Wir basteln eine Dance-Arena, die ihr so noch nie erlebt hat.

Wir brechen in diesen besonderen Zeiten ganz bewusst das Sprichwort "never change a running system". Ja, wir bleiben in Wien. Aber alles andere ist brandneu: Adieu Volkstheater – wir wandern vom 7. Bezirk zur Marx Halle im 3. Bezirk. Ihr könnt euch sicher sein: Wir basteln eine Dance-Arena, die ihr so noch nie erlebt hat.

"Break that"

Save the Date: 22. Mai 2021