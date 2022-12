Matthias Walkner: Platz 1 bei der Dakar? Klar, ich bin stärker denn je!

Am 28. Dezember hebt Matthias Walkner ab. Sein Flug bringt ihn von München nach Saudi-Arabien, wo (zum neunten Mal) die härteste Rallye der Welt auf ihn wartet. Im letzten Interview vor dem Start der Dakar am 31. Dezember erklärt er den neuen "Wow-Effekt" bei seinem Bike und verrät seine Freizeitpläne bis zum Abflug.

Du bist zu Tests und Training in den USA mit einem nicht ganz so positiven Gefühl geflogen, weil du mit dem Setup deines Bikes nicht ganz zufrieden warst. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?

Das Setup ist definitiv viel besser geworden. Wir haben neue Bauteile mitgenommen und versucht, das Motorrad in die richtige Richtung zu entwickeln. Entscheidend war der Stoßdämpfer, damit ich mehr Federweg habe. Das ist oft schwierig zu adaptieren, weil die Balance passen muss. Aber es hat funktioniert und mir wirklich einen Mehrwert von gefühlt 15 bis 20 Prozent gebracht. Das war ein bisschen der Wow-Effekt. Da habe ich gewusst: Jetzt passt das für mich, wir sind beim Setup endlich angekommen. Alles andere, was wir danach noch gemachen haben, war eigentlich nur noch Kosmetik, ein paar kleine Veränderungen.

