Red Bull Dance Your Style: Jaekwon ruled den Dancefloor in Wien

Insgesamt 16 Tänzer aus ganz Österreich haben sich bei Red Bull Dance Your Style in Wien dem neuen Player in der Battle Szene gestellt. Die 1 on 1 Battles wurden per Zufall gelost, die Sieger wurden von der Crowd bestimmt. Getanzt wurde zu Mainstream Hits, Klassikern und musikalischen Überraschungen von DJ Busy Fingaz .

Moderiert wurde das Street-Dance-Spektakel von Bürgermasta höchstpersönlich, der das MuseumsQuartier gemeinsam mit den Artists in einen Dancefloor verwandelte. Jaekwon aus Salzburg entschied Red Bull Dance Your Style Austria in einem elektrisierenden Finale gegen den Kärntner Mars für sich und sicherte sich ein Ticket für das World Final von Red Bull Dance Your Style am 4. Dezember 2021 in Südafrika.

Red Bull Dance Your Style Austria 2021 - Highlights

Top 16

Wien ist bereit für ein Street-Dance-Spektakel

Die Musikalität und das Rhythmusgefühl der Tänzer übertrug sich vom ersten Moment an direkt auf die Crowd, vor allem der spätere Sieger Jaekwon glänzte von Beginn an durch seine Schnelligkeit und Vielfalt an Moves. Im dritten Duell zwischen Poppin D und Tini kam es zum ersten Tie, einer zusätzlichen Battlerunde, welche Tini für sich entschied.

Besonders laut wurde es auch im Battle zwischen Antonio-Giotto und dem späteren Finalisten Mars, die sich zu "Everybody (Backstreet’s Back)" ein unglaubliches Tanzduell lieferten.

Eine weitere Überraschung hatte die Runde der Top 16 allerdings noch parat: Thaliya setzte sich gegen die Titelverteidigerin Olga durch. Außerdem konnten auch Jana, Jasmin und Chris Cross ihre Battles für sich entscheiden.

Top 8

Ein weiterer Move in Richtung World Final

Jaekwon hielt das Tempo seiner Moves weiterhin extrem hoch und setzte sich im Tie gegen Jana durch. Und auch das folgende Duell zwischen Tini und Dave war an Spannung fast nicht zu überbieten. Bei Mars und Jasmin war der Dance Vibe im Wiener MuseumsQuartier endgültig on fire und Thaliya lieferte sich mit Chris Cross ein würdiges letztes Battle in den Top 8. Nach Jaekwon schafften auch Tini, Mars und Thaliya den Einzug ins Halbfinale.

Top 4

Wer tanzt sich ins Finale?

Nach einer 15-minütigen DJ Session von Busy Fingaz holte der Host die ersten Halbfinalisten zurück auf den Dancefloor. Jaekwon gewann auch dieses Battle, diesmal gegen die souveräne Tini. Mars machte sich im Tie um den Finaleinzug gegen Thaliya spontan einen Besen zunutze und stellte einmal mehr seine Improvisationskünste unter Beweis.

Finale

Der Tanz um das World Final

Es war angerichtet, ein Finale zwischen Jaekwon und Mars. Diesmal gab es insgesamt drei Runden, bis die Crowd entscheiden durfte, wer der Champion von Red Bull Dance Your Style Austria wird. Die beiden Tänzer lieferten sich ein Herzschlagfinale der Extraklasse und versetzten die Crowd mit ihren Moves im 10-Sekunden-Rhythmus in Ekstase. Am Ende stimmte die Mehrheit der Crowd für den Sieg von Jaekwon und krönte den Salzburger zum neuen Red Bull Dance Your Style Champion.

Der Dance Vibe im Wiener MuseumsQuartier war on fire. © Ulrich Aydt Thaliya im Battle mit Titelverteidigerin Olga. © Ulrich Aydt DJ Busy Fingaz sorgte für den Sound bei Red Bull Dance Your Style. © Ulrich Aydt Improvisationskünstler und Finalist Mars in seinem Element. © Ulrich Aydt Selbst der Host konnte bei diesem Vibe seine Beine nicht still halten. © Ulrich Aydt Die beiden Finalisten Jaekwon und Mars läuten das Finale ein. © Ulrich Aydt Der strahlende Sieger: Jaekwon gewinnt Red Bull Dance Your Style Austria! © Ulrich Aydt

Ein wunderschöner Tag. Danke für diesen Tag. Jaekwon über seinen Sieg bei Red Bull Dance Your Style

Wir haben mit Jaekwon direkt nach dem Finale über seinen jüngsten Erfolg bei Red Bull Dance Your Style gesprochen.

Unfassbare Moves und Flexibilität: Das ist Jaekwon. © Ulrich Aydt

Du hast gerade Red Bull Dance Your Style in Österreich für dich entschieden. Wie sieht deine Gefühlslage jetzt aus?

Jaekwon: Ich muss das noch realisieren, es ist alles noch sehr frisch. Ich hatte heute richtig Spaß, aber es war nicht einfach, sondern eine richtige Challenge.

Wie sah deine Strategie für den heutigen Tag aus?

Jaekwon: Der Plan war eigentlich, Stand-up zu tanzen, also vor allem Locking und Popping zu zeigen. Da ich aber sehr flexibel bin, was Tanzstile betrifft, habe ich diesen Plan relativ schnell verworfen. Ich wollte auf dem Dancefloor ein Gefühl von Freiheit vermitteln und hoffe, das ist mir gelungen.

Wie bist du überhaupt zum Tanzen gekommen?

Jaekwon: Begonnen hat alles mit einem guten Freund von mir. Er hat mich ganz spontan mal zu einem Breaking Training mitgenommen. Das hat mich sofort weggehauen und ich war süchtig.

Ist dir bewusst, dass du schon bald beim World Final von Red Bull Dance Your Style in Südafrika antreten wirst?

Jaekwon: Das habe ich noch nicht ganz realisiert. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich nicht alleine reisen werde - meine Crew hat mir schon gesagt, dass alle am Start sind. Das wird krass!

Wie rechnest du dir deine Chancen für das World Final aus?

Jaekwon: Ich habe keine Ahnung, haha. Aber ich denke, ich werde es genau so anlegen wir heute: Einfach tanzen und frei sein!

Ein gelungener Tag voller Street Dance Action in Wien geht zu Ende, aber mit Red Bull Dance Your Style ist noch lange nicht Schluss. Das World Final am 4. Dezember in Südafrika steht noch an und wir können es jetzt schon kaum erwarten.

