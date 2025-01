Daniel Tschofenig – der Überflieger der Vierschanzentournee

In der Skisprung-Saison 2024/2025 gelang dem 22-Jährigen der endgültige Durchbruch.

feierte am 7. Dezember 2024 auf der Großschanze in Wisla seinen ersten Weltcupsieg und legte kurz vor Weihnachten, beim letzten Bewerb vor der legendären Vierschanzentournee, seinen zweiten Einzelsieg in Engelberg nach. Er machte seinem Instagram-Profilnamen "

" auch bereits beim Auftaktspringen zur Vierschanzetournee alle Ehre. In Oberstdorf hatte er mit dem Sieg in der Qualifikation schon ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Im Hauptbewerbe schaffte Daniel Tschofenig als Dritter den Sprung auf Stockerl. Dies sollte nur ein Vorgeschmack auf seine Glanzleistung beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen sein, bei dem er allen davonflog. In dieser Form zählt der ÖSV-Adler auch in den beiden restlichen Bewerben der Vierschanzentournee zu den großen Favoriten auf den Sprungsieg – und den großen Triumph in der Gesamtwertung.