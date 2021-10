Österreichs Super Mario Odyssey-Profi! Interview mit Speedrunner Dansta2106

Super Mario Odyssey gehört aktuell zu den beliebtesten Titeln unter Speedrunnern. Allein auf Speedrun.com findet man in der Hauptkategorie (Any%, 1P) über 1000 eingetragene Bestzeiten.

An der Spitze der Rangliste findet man momentan auch einen Österreicher. Daniel aka. Dansta2106 konnte sich mit einer Zeit von 58 Minuten und 30 Sekunden den fünften Platz sichern. Wir konnten mit dem Odyssey-Speedrunner sprechen.

Gut gelaunt: Dansta bei den Dreharbeiten zu seinem plan-B-Video © plan-B

Hallo Dansta, stelle dich unseren Lesern doch bitte einmal kurz vor.

Mein Name ist Daniel, ich bin 19 Jahre alt und bin ein Super Mario Odyssey-Speedrunner beim österreichischen e-Sports Team plan-B. Momentan bin ich auf Platz 5 der internationalen Rangliste, aber versuche so gut wie jeden Tag meine Bestzeit von 58:30 zu verbessern.

Was macht Super Mario Odyssey für dich besonders, so das du dich entschieden hast dich auf diesen Titel zu fokussieren?

Super Mario Odyssey war das erste 3D Mario-Spiel, das ich direkt von Release an hatte. Da es noch keine Strategien gab die ich hätte lernen musste, konnte ich mich leicht motivieren, auch mal einen Speedrun zu versuchen. 2 Wochen nachdem das Spiel rauskam, habe ich meinen ersten Run gemacht. Das Movement ist auch mit Abstand das ausgereifteste, das ich je in einem Spiel gesehen habe. Es hat mir dann so gefallen, und mich begeistert, dass ich einfach nicht mehr aufhören konnte. Nachdem ich gemerkt habe, dass ich auch ein Talent dafür habe, war ich nicht mehr aufzuhalten. Der Rest ist Geschichte.

Das Movement [von Super Mario Odyssey] ist auch mit Abstand das ausgereifteste, das ich je in einem Spiel gesehen habe. Dansta

Warst du schon immer ein Spieler, der sich sehr auf ein Ziel festlegen kann, und auch ein wenig eine wettbewerbliche Ader besitzt?

Ich bin ein Mensch der gern aus allem möglichen einen Wettbewerb macht. Manchmal ist das auch eher ein Nachteil. Aber wenn es dann um sowas wie Gaming geht, kann es schnell zum Vorteil werden. Mein Ziel kurz nachdem ich angefangen habe zu Speedrunnen war direkt "Ich möchte irgendwann den Weltrekord haben", das habe ich leider bisher noch nicht geschafft, aber es ist nach wie vor mein großes Ziel und es sieht auch nicht so aus als würde sich das bald ändern. Um dorthin zu kommen muss man sich aber Zwischenziele setzen. Angefangen hat das mit Zielen wie "Ich möchte das Spiel in unter 1 Stunde und 10 Minuten durchspielen". Dann wurde die Zahl Minute für Minute immer kleiner, momentan ist mein Zwischenziel, das Spiel in unter 58 Minuten durchzuspielen.

Welches Spiel hat dich damals dazu gebracht mit dem Speedrunnen zu beginnen? Weißt du noch was der erste Run war, der den du jemals gesehen hast?

Wirklich zum Speedrunning gebracht hat mich eigentlich gar kein klassischer Speedrun. Begonnen habe ich mit Kaizo in Super Mario Maker, als ich 13 Jahre alt war. Da habe ich in einem Stream auf Twitch gesehen, wie jemand "No mah Yoshi" von PangaeaPanga gespielt hat. Diese Art Mario zu spielen hat mich sofort extrem fasziniert und dadurch habe ich auch langsam Speedruns entdeckt. Als Super Mario Odyssey dann rausgekommen ist, hab ich mir gedacht, jetzt muss ich das auch mal probieren, und habe von Mario Maker auf Mario Odyssey gewechselt. Schlussendlich bin ich auch dort geblieben.

(Ein weiterer Speedrunner, der sich viel mit Kaizo Mario beschäftigt ist Red Bull Athlet GrandPOOBear . Aktuell ist er wieder auf Tour und spielt mit anderen Runnern auf den GrandPOOBear Speedrun Sessions.)

GrandPooBear baut sich das Studio seiner Träume

Gibt es einen Speedrun, den du besonders beeindruckend findest?

Besonders beeindruckend... Das ist eine schwere Frage; da gibts einige. Was mir sofort dazu einfällt sind eigentlich alle Runs von Super Mario Bros. auf einem hohen Level. Die Präzision ist unvorstellbar, und es ist unglaublich wie optimiert das Spiel inzwischen schon ist. Ansonsten fällt mir auch Minecraft RSG 1.16+ ein, bei dem es hauptsächlich darum geht mit neuen Situationen gut umgehen zu können, und die wenigen Möglichkeiten die man durch RNG bekommt auch wirklich zu nutzen. Generell finde ich aber Speedruns von Nintendo Spielen,hauptsächlich Mario und Zelda am interessantesten.

Ist Super Mario Odyssey generell dein Favorit aus der Mario-Reihe? Gibt es andere Nintendo-Franchises, die dir am Herzen liegen?

Diese Frage habe ich mir selbst schon oft gestellt. Für eine lange Zeit hätte ich gesagt "Nein, Super Mario Maker ist immer noch mein Lieblingsspiel". Aber inzwischen muss ich sagen, meine Meinung hat sich geändert. Ich glaube, das ist auch nicht verwunderlich. Nach ungefähr 6500 Spielstunden. Aber nach Super Mario Odyssey würde ich aber direkt Mario Maker platzieren - Mario Maker 1, wohlgemerkt. Ansonsten bin ich auch ein großer Zelda-Fan. Aber auch manche PC-Games finden sich auf meiner Top Liste wieder, wie Minecraft oder Rocket League.

Du bist Teil von plan-B, einer österreichischen E-Sport-Organisation. Wie hat sich diese Partnerschaft auf deinen Alltag ausgewirkt?

Seit ich bei plan-B bin, fühlt sich alles professioneller an. Ich habe ein besseres Stream-Layout bekommen, habe bei Red Bull Faster als "plan-B Athlet" antreten können, und auch wenn mich Leute fragen, was ich so in meiner Freizeit mache, ist es schön wenn man Leuten mit Worten begegnen kann, die ihnen etwas sagen. Ich hatte dadurch auch schon die Möglichkeit ein großes Turnier für die Super Mario Odyssey Community zu veranstalten, welches plan-B mit einem Preispool gesponsert hatte.

Zum Abschluss: Wenn du angehenden Speedrunnern einen einzigen Tipp geben könntest, welcher wäre das?

Man sollte immer am Anfang beginnen. Ich sehe es sehr häufig, dass Spieler mit Runnen anfangen und sehr schnell auf Strategien wechseln, die sie noch längst nicht machen sollten weil sie einfach nicht für ihr Skill-Level geeignet sind. Selbst wenn sie den Trick schaffen, machen sie es meist zu langsam, um überhaupt den Timesave davon mitnehmen zu können.

Ich weiß es sollte eigentlich nur ein einzelner Tipp sein, aber mir liegt noch was anderes am Herzen, was vielleicht noch wichtiger ist: Bleibt dran! Es ist unglaublich wichtig wenn man ein Ziel verfolgt, nicht aufzugeben. Ich weiß das hört sich kitschig an, aber so ist es nunmal. Man kann seine Ziele nur erreichen, wenn man immer dran bleibt. Auch wenn man das Gefühl hat man wird es nie schaffen. Wenn man genug Zeit in etwas steckt, wird man die Ergebnisse sehen.

Vielen Danke für deine Zeit Daniel!

(Wenn ihr Dansta live erleben wollt, findet ihr seine Speedruns auf Twitch . Außerdem könnt ihr ihm auf Twitter und Youtube folgen.)