Liebe auf den ersten Blick – dieses Gefühl könntet ihr spüren, wenn ihr beim "Date Ride" bei Freestyle-Motocross-Mastermind Johannes Wibmer sozusagen am Sozius Platz nehmt und seine Passion für spektakuläre Tricks und Stunts auf zwei Rädern auslebt. Was vor einigen Monaten als spontane Idee begann, entwickelte sich zu einem technisch anspruchsvollen Filmprojekt, das Johannes Wibmer an seine sportlichen und kreativen Grenzen führte. Es war ein wilder Ritt auf der Rasierklinge des Möglichen mit besonderen Highlights wie einem Drop aus sieben Metern Höhe, einem Auto-Gap über 20-Meter und dem 360 Grad Flip, einem der schwierigsten FMX-Tricks.

01 Zwei Technologien die zum Grenzen ausloten einladen

Eine besondere Rolle im Setup des "Date Ride"-Projekts spielte auch die Technikfrage: Verbrenner oder Elektro – mit welcher Technologie hat es beim Date Ride mehr gefunkt? Für Johannes Wibmer hat beides seinen Platz – und seine Vorteile. Wenn man Johannes zuhört, merkt man sofort: Diese zwei Bikes sind keine Werkzeuge, sondern Charaktere in seiner Performance. Der eine laut, schwer, vertraut. Der andere leise, spielerisch, fast schon filigran. Doch Vertrauen hat er mittlerweile zu beiden. "Ich würde sagen, inzwischen vertraue ich dem E-Motocross genauso wie dem Verbrenner“, betont er.

"Date Ride" by Johannes Wibmer © Hannes Berger

Während große Sprünge und stabile Linien dem Verbrenner vorbehalten bleiben, nutzt er das E-Motocross-Bike für kontrollierte, langsame Manöver und kreative Tricks. "Für die großen Sprünge ist der Verbrenner meine erste Wahl“, erklärt der Freestyle Motocross Künstler. "Die rotierende Masse stabilisiert das Bike, man spürt, was die Maschine macht, du hörst es." Das heißt: Der vertraute Motorensound ist ein Faktor, der beim E-Motocross fehlt. "Ich höre beim Verbrenner durch den Motorensound wie schnell ich bin. Das ist schon ein Vorteil. Es ist ein wesentlicher Erfahrungswert, der mir Sicherheit gibt." Im Gegensatz dazu kann Johannes Wibmer mit dem E-Motocross im langsamen Bereich die Beschleunigung viel präziser dosieren und seine Kreativität ausspielen. Der Rückwärtsgang eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Es macht schon richtig Spaß mit der Elektro-Variante.“

02 360° Nervenkitzel

Herausforderndster Moment des gesamten Projekts war zweifellos der 360 Grad Flip – ein Trick, der in der internationalen FMX-Szene berüchtigt ist. "Ich habe mir den 360 Grad Flip in den Kopf gesetzt. Aber es war ein langer Weg bis zum Ziel." Vier Monate lang arbeitete Johannes Wibmer an diesem speziellen Stunt. Die Challenge war die Rotation. Er versuchte es, er scheiterte, er analysierte und schraubte an kleinsten Details, um diesen Trick zu bändigen. Er hob sich den 360 Grad Flip bis zuletzt auf, immer mit der Unsicherheit im Hinterkopf, ob er denn klappen würde. Obwohl die Trainingseinheit kurz vor dem Drehtag nicht rund lief, war Johannes Wibmer am Tag X ready, bewies sein besonderes Gefühl für sein Motocross-Bike und stand den Sprung. "Ich konnte es kaum glauben. Das war emotional der absolute Höhepunkt", betonte der 21-Jährige.

FMX-Artist Johannes Wibmer © Hannes Berger/Red Bull Content Pool "Der 360 Grad Flip war emotional der absolute Höhepunkt." Johannes Wibmer

Auch der Pumptrack, im Video fast beiläufig wirkend, stellte sich als wesentlich schwieriger heraus als gedacht. "Ich habe es selbst gar nicht so am Schirm gehabt, wie tückisch ein Pumptrack-Ride mit einem Motocross-Bike sein kann", blickte Johannes Wibmer zurück. Eine nicht für einen Pumptrack ausgelegte Federung, viel Gewicht und enorme Kräfte sorgten für unberechenbares Verhalten des Bikes.

Oft sind es die Nuancen, die Tricks besonders schwierig machen. Denn während ein normaler Backflip spektakulärer aussieht, wirkt ein Fahren im Rückwärtsgang oder ein 360 Grad Flip auf einem Motocross-Bike für den FMX-Newbie nicht viel schwieriger. Aber gerade dieser Trick war wie ein versiegelter Safe, den nur eine Handvoll Menschen überhaupt knacken kann. Auch der 20-Meter-Drop war eine besondere Challenge und ein Sprung mit dem Restrisiko, ob er in dieser Form überhaupt machbar ist. "Bei solchen Spots stehe ich manchmal stundenlang nur da, beobachte und rechne", gewährt Johannes Wibmer Einblick in seine Vorbereitungen. "Am Ende bleibt immer ein kleiner Prozentsatz Unsicherheit – aber irgendwann muss man es durchziehen.“