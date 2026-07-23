Denshattack ist das Action-Highlight des Gaming-Sommers!

Schon der erste Trailer zu Denshattack machte Gamer:innen auf der ganzen Welt hellhörig. Die später folgende Demo gab dann einen ausführlichen Einblick und ließ die Hoffnungen auf ein qualitativ hochwertiges Endprodukt steigen. Nun ist der Titel erschienen und demonstriert, dass ein innovatives Konzept und knackiges Gameplay ausreicht, um eine echte Videospiel-Perle zu erschaffen.

1 Min Dawid Godziek bringt Zugfahren auf ein neues Level Erlebe eine Weltneuheit! Dawid Godziek ist der erste MTB-Fahrer, der einen 220m-Slopestyle-Kurs auf einem Zug bewältigt!

Genug Ramen geliefert, jetzt wird Zug gefahren!

Die Klimakatastrophe zog nicht spurlos an der Welt vorbei. Auch das Japan der nahen Zukunft hat sichtbar gelitten. Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten wurden mehrere Schutzkuppeln errichtet, die mit einem Netz aus unterirdischen Hochgeschwindigkeitszügen verbunden sind. Doch außerhalb der gläsernen Käfige leben immer noch Menschen, welche die Freiheit lieben. Eine von ihnen ist Emi und eigentlich ist sie zu Beginn absolut zufrieden damit, mit ihrem kleinen Zug in der Gegend um die Hafenstadt Oita Ramen auszuliefern. Das alles ändert sich, als sie auf den Fotografen Fernando trifft. Er erzählt ihr von Denshattack: Ein Wettbewerb zwischen besonders begabten Zugführer:innen. Und zu seiner großen Überraschung ist die impulsive Emi sofort bereit, gemeinsam mit ihm die Rangliste nach oben zu klettern.

Die Geschichte wird in leicht animierten Standbildern erzählt © Undercoders

Der Zug hat keine Bremse

Um das zu bewältigen, reist ihr durch ganz Japan, um die übrigen Denshattacker herauszufordern. Jede Region ist dabei in einzelne Stages unterteilt, in denen euch unterschiedliche Aufgaben erwarten, die aber alle vom selben Kern-Gameplay gestützt sind: Desnhattack spielt sich wie eine Mischung aus Rennspiel, Tony Hawk’s Pro Skater, Achterbahnfahrt und einer Prise modernem Sonic The Hedgehog.

Densha-Vu - I have been in this place before © Undercoders

Auf (meistens) Gleisen brettert ihr durch die japanische Landschaft, driftet um Kurven und vollführt wilde Flip-Tricks, bei denen euer gesamter Zug durch die Luft geschleudert wird. Später lernt ihr auch mit eurer Lok auf Rails zu grinden oder Wallrides zu vollführen. Denshattack ist rasant, knallig bunt und lässt wenig Zeit zum Durchatmen. Gut also, dass die Stages relativ überschaubar sind und darum immer eine perfekte Portion Arcade-Action bieten.

Führt Tricks in der Luft aus, um Punkte zu sammeln © Undercoders

Tricks könnt ihr auch durch Manuals verbinden, um euren Combo-Zähler in die Höhe zu treiben. Damit erhaltet ihr für erfolgreich abgeschlossene Trick-Ketten nicht nur mehr Punkte, ihr füllt auch euren Strombalken. Ist dieser auf seinem Maximum, tun sich neue Routen durch spezielle Strom-Gleise auf.

Stromstrecken erscheinen, wenn der Balken auf der rechten Seite gefüllt ist © Undercoders

Oft gilt es ganz einfach, das Ende des Levels zu erreichen. Auf eurem Weg zur Ziellinie werdet ihr dabei auf die wildesten Szenarien stoßen. Ihr müsst mit Sprüngen zwischen Gleisen wechseln, aus einem ausbrechenden Vulkan entkommen oder auf dem Dach eines Schiffs eine Welle reiten.

Bei Grinds gilt es die Balance zu halten © Undercoders

Ein anderes Mal ist es eure Aufgabe, in einem Rennen gegen andere Mitglieder einer Denshattacker-Crew zu gewinnen. Das heißt in klassischer Racing-Game-Manier: Beendet als erster eine bestimmte Anzahl von Runden einer Strecke.

Bei Rennen müsst ihr andere Zugführer:innen besiegen © Undercoders

Besonders interessant sind aber die Stages, in denen ihr unterschiedliche Missionen erfüllen müsst. Diese Level sind semi-offen (so offen man eben ein Spiel gestalten kann, bei dem ihr euch primär auf Gleisen bewegt). Eure Aufgabe ist es dabei, alle Missionen zu erfüllen und dann euren Zug zum Stehen zu bringen. Damit ihr diese Quests, wie das Ausliefern von Ramen oder Demolieren von Türmen, auch nicht aus den Augen verliert, sind glücklicherweise farbige Indikatoren auf der Strecke platziert, die euch zeigen, wo's langgeht.

In manchen Stages gilt es kleine Missionen zu erfüllen © Undercoders

Das große Finale jeder Region sind die Duelle gegen die lokalen Denshattacker. Hier überrascht das Spiel noch einmal mit einer ordentlichen Ladung Kreativität und bietet euch Bosskämpfe, die noch einmal über das Hinausgehen, was man von dem Titel erwartet hatte - sowohl in Sachen Aufmachung als auch Ideen. Zumindest hatten wir nicht damit gerechnet, direkt zu Beginn gegen einen Mecha zu kämpfen, der sich aus mehreren Zügen einer Truppe von Gyaru-Girls zusammensetzt.

Red Bull Roller Coaster Finale Hier siehst du die Crème de la Crème, wie sie sich auf dem 300 m langen Slope-Style Kurs battelt.

Für Sammler und Perfektionisten

Am Ende jeder Stage erhaltet ihr eine Bewertung. Diese setzt sich aus drei Faktoren zusammen: Einer Score für eure Trick-Combos, eine Punktzahl für die Zeit, ihr gebraucht habt, um die Stage abzuschließen und ob ihr bestimmte Mutproben abgeschlossen habt. Dabei handelt es sich um kleine Challenges, die ihr im Laufe eines Levels versuchen könnt abzuschließen.

Stages wählt ihr auf der Karte von Japan aus © Undercoders

Aufmerksame Zugführer:innen werden innerhalb der Stages auch über diverse Collectibles stolpern. Spraydosen sind die Währung für neue Zug-Designs. Schaut regelmäßig in den Burgen Japans vorbei und kauft euch hier neue Sticker oder färbt euren Zug um.

Sticker geben eurem Zug einen persönlichen Touch © Undercoders

Zahnräder tauscht ihr gegen neue Züge mit jeweils anderen Boni und Mali ein und Filmrollen schalten Bilder und Texte für das Fan-Magazine jeder Region frei. Diese sind für Japan-Fans besonders spannend, da sie euch einiges über die entsprechenden Gebiete beibringen.

Das Fanzine bietet viele Infos zu den japanischen Regionen © Undercoders

Volle Fahrt zur Top-Wertung

Denshattack ist diese Art von Sommer-Indie, den es braucht. Zwischen den massiven Open World-Games, Stunden fressenden Rollenspielen oder Leben einnehmenden Live-Service-Titeln tut es gut ein ehrliches, flottes Spiel im Arcade-Stil zu haben. Stages haben die perfekte Länge, überraschen Spieler:innen immer wieder mit neuen Ideen und sorgen durchgehend für Action.

Am Ende einer Region wartet meist ein Bosskampf auf euch © Undercoders

Optisch besticht der Titel mit einem poppigen Comic-Look und gibt euren Ohren frische Beats, die auch Teil von Jet Set Radio hätten sein können. Wer mal wieder ein ehrliches Action-Game spielen möchte, dass konzeptionell an die PlayStation 2-, Dreamcast- und Gamecube-Ära erinnert, der kommt um Denshattack nicht herum.