Der Flagship Run ist zurück in Wien!

Wien ist nicht nur bekannt für seine Lebensqualität, mit 1.700 Brücken zählt sie zu einer der verbindendsten Städte der Welt. Prädestiniert, um genau hier für die gute Sache zu laufen. Am 8. Mai geht es durch die Wiener Altstadt, vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem Stephansdom und dem Riesenrad und entlang des Donau-Ufers. Es ist die Abwechslung, die den Zauber des Flagship Run Wien ausmacht – neben der geballten Kraft der Gemeinschaft.

Laufe mit Andreas Goldberger beim Flagship Run in Wien © Philipp Carl Riedl

Der ehemalige Skispringer und Wings for Life Botschafter Andreas Goldberger ist seit dem ersten Lauf 2014 mit dabei, keiner kennt die einzigartige Atmosphäre an der Startlinie und die uneingeschränkte Unterstützung des Publikums am Wegrand besser als er. Was bedeutet es für ihn, an der Startlinie stehen zu dürfen?

Das heißt, du musst schnell weglaufen, sonst rennt die Meute über dich! Aber Scherz beiseite, es ist ein wahnsinniges Privileg, mit Größen wie Marcel Hirscher oder Hannes Kinigadner in einer Reihe stehen zu dürfen. Wenn neben dir Morgenstern Thomas steht, der den Luki Müller anschiebt, hinter dir 13.000 Leute stehen und dann die Fahne gehisst wird – das ist einfach Gänsehaut pur.

Andreas Goldberger hat wie so viele tausende andere das Projekt in den letzten beiden Jahren über den App Run unterstützt. Am 8. Mai aber wieder in der Gemeinschaft laufen zu können, hat eine ganz besondere Bedeutung für ihn:

Als ich in Mondsee mit der App gelaufen bin, waren wir auch eine Gruppe von 100 Menschen. Es war schön zu sehen, wie sich Laufklubs und Vereine selbstständig organisieren und wie dich die Autofahrer und Spaziergänger anfeuern. Es ist aber kein Vergleich dazu, jetzt wieder in Wien zu laufen. Da geht ja vor allem darum, zusammenzukommen und wieder gemeinsam etwas zu unternehmen. Diese Emotionen – das lässt sich nur live miterleben. Für mich war es schon in Wettkampfzeiten ein positiver Druck, wenn dich das Publikum anfeuert. Das hat sich nicht geändert: Wenn dir die Leute am Wegrand “Super Andi” zurufen, will ich besonders Gas geben.

„Ob du hart trainiert hast oder nicht – wenn um 13:00 Uhr der Startschuss fällt, ist alles egal, dann wollen alle ihr Bestes geben.“ Andreas Goldberger

Der ehemalige Skispringer reist für den Wings for Life World Run aus seiner Heimat in Oberösterreich an. In seiner Vorbereitung ist er entspannt, als alter Hase im Wettkampfbusiness bringt ihn nichts so leicht aus dem Konzept:

Ich schau, dass ich alle meine Sachen beieinander habe. Beim Laufen braucht man ja nicht viel. Ich schaue mir den Wetterbericht an und hoffe: Lieber zu heiß als zu kalt. Ich als Wintersportler mag das kalte Wetter eigentlich gar nicht, es kann mir nie zu warm sein.

Von der Erfahrung eines routinierten Läufers wie Andi Goldberger kann man viel lernen – und vor allem von seiner Gelassenheit:

Egal, ob du in der Nacht vor dem Lauf gut schläfst oder nicht. Ob du hart trainiert hast oder nicht – wenn um 13:00 Uhr der Startschuss fällt, ist alles egal, dann wollen alle ihr Bestes geben. Alle wollen so weit wie möglich kommen. Und das ist das Schöne an diesem Lauf: Alle kommen ins Ziel!

Andi Goldberger hat sich für den Flagship Run in Wien ein persönliches Ziel gesetzt: Er möchte seinen Lauf gerne nach der 30-Kilometer-Marke beenden. Mit über einem Monat Vorbereitungszeit ist er sehr motiviert, sogar noch darüber hinaus zu gehen:

Mich packt an solchen Tagen der Ehrgeiz. Und wenn ich 30 schaff, dann gehen sich die 35 vielleicht auch noch aus. Man pusht sich ja gegenseitig und es ist immer wieder ein Wunder, wie viel mehr man bei so einer Veranstaltung mit Gleichgesinnten aus sich herausholen kann.

Auf den letzten Metern vom Ehrgeiz © Matthias Heschl

Der Flagship Run in Wien lebt aber nicht nur von dem Wettkampfgedanken, sondern von den vielen kleinen Erlebnissen und Erfahrungen, die das Event zu dem machen, was er ist: eine Kraft der Gemeinschaft. Wenn Lemawork Ketema dich bei Kilometer 20 überholt und dabei noch locker Kira Grünberg vor sich herschiebt, wenn einer in der Praterhauptallee barfuß neben dir läuft oder plötzlich einer Ziehharmonika spielt – das sind die Erinnerungen, die bei Andi Goldberger hängen bleiben:

Der World Run lebt auch von all den Typen, die mitlaufen. Als ich einmal Antibiotika nehmen musste, bin ich in einer hinteren Gruppe 5 oder 6 Kilometer mitspaziert. Selbst das war ein großartiges Erlebnis. Da wurden die Rollstuhlfahrer:innen geschoben, es wurde Musik gemacht und getratscht. Es war genauso lustig wie vorne – nur weniger anstrengend.

Wer nun am 8. Mai nicht nur mit Andreas Goldberger an der Startlinie stehen möchte, sondern von all der Erfahrung lernen und die Atmosphäre hautnah spüren möchte, kann sich zwei Tage in die Obhut des Weltklassesportlers begeben! Mit dem Package von Destination Red Bull erlebst den ganz speziellen Flair des Wings for Life World Run aus nächster Nähe!

Seine Fans motivieren ihn immer noch, das Beste aus sich herauszuholen © Matthias Heschl