Destruction AllStars: Multiplayer-Actionkracher für PS5

1. Ausprobieren kostet nix

Bis zum 06. April könnt ihr euch das Spiel sichern, wie der Preis danach aussehen wird und ob Destruction AllStars als Free-to-Play-Titel angeboten wird, ist derzeit noch unklar. Wer sich in die Autozerstörungs-Arena-Action-Orgie wagen will, bekommt zudem eine Menge Spielspaß geboten. Der Download lohnt sich also, auch wenn ihr dem Genre normalerweise nicht viel abgewinnen könnt.

Bis zum 06. April könnt ihr euch das Spiel sichern, wie der Preis danach aussehen wird und ob Destruction AllStars als Free-to-Play-Titel angeboten wird, ist derzeit noch unklar. Wer sich in die Autozerstörungs-Arena-Action-Orgie wagen will, bekommt zudem eine Menge Spielspaß geboten. Der Download lohnt sich also, auch wenn ihr dem Genre normalerweise nicht viel abgewinnen könnt.

2. Destruction AllStars Gameplay: Unkomplizierter Spielspaß

3. Frische spielerische Ideen

4. Abwechslung pur: Charaktere & Spielmodi

Das stellen Postboten also mit unseren Paketen an.

Boxtop trägt einen modisch eher fragwürdigen Pappkarton auf dem Kopf und eignet sich als Supporter am besten für teambasierte Modi. Als ehemaliger Postangestellter verteilt der Pappkopf Boxen in der Arena, die Gegner kurzerhand zu Boden schmeißen.

Boxtop trägt einen modisch eher fragwürdigen Pappkarton auf dem Kopf und eignet sich als Supporter am besten für teambasierte Modi. Als ehemaliger Postangestellter verteilt der Pappkopf Boxen in der Arena, die Gegner kurzerhand zu Boden schmeißen.

Lupita hingegen ist an ihrer Wolfsmütze erkennbar und hat sich voll und ganz dem Feuer verschrieben : Zu Fuß oder in ihrem Helden-Auto hinterlässt die Wölfin eine vernichtende Spur aus Flammen .