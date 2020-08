Deutschrap und R&B: Diese Newcomerinnen musst du auf dem Schirm haben

„Mein Text in Keywords: du schläfst, I rehearse“ –

schickt sich an, eine Art Allzweckwaffe zu werden. Wenn sie rappt, rappt sie blitzsauber, abwechslungsreich und kann souverän in Doubletime verfallen. Wenn sie singt, schwingt tiefer Soul mit. Und zwischen Deutsch und Englisch wechselt sie so selbstverständlich wie die Outfits in ihren starken Videos. Dabei ist es noch nicht mal ein halbes Jahr her, dass sie mit „Baloo“ ihren ersten großen Aufschlag nach fleißiger Insta-Vorarbeit feierte. Mit dem Synth-Brett

legt sie nach: „You don't fuck with me, aber genieß weiter die Show/Ich bring neuen Flex, allein schon nur durch Videos/Was du kannst, ist funny, Bitch, das kann ich sowieso/The original, unreachable, these bitches gotta grow.“