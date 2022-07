Das sind die acht besten Box-Hymnen aller Zeiten

Wir starten mit der Box-Hymne schlechthin – „Eye Of The Tiger“ bestimmte den Soundtrack von Rocky III, bevor der philippinische Boxer Manny Pacquiao damit in den Ring stieg. Vielleicht hat er sich gerade deswegen den Weltmeistertitel in ganzen sieben Gewichtsklassen gesichert.

