Die besten Couch-Koop-Spiele für Nintendo Switch

Wer erinnert sich nicht gerne an die glorreichen Zeiten der Couch-Koop-Spiele zurück? Bevor der Online-Multiplayer Einzug in den Konsolenbereich hielt, musste das eigene Sofa für den grenzenlosen Spielspaß mit Freunden herhalten.

Erfreulicherweise besinnt sich Nintendo mit der Hybridkonsole Nintendo Switch auf seine Wurzeln zurück und beschert Spielern zahlreiche einzigartige Koop-Spielerlebnisse . Couch-Koop ist ein wichtiges Thema für die Japaner und dank teilbarer Joy-Cons dürft ihr in den meisten Titeln auch ohne zusätzliche Kosten direkt in das Abenteuer starten. Hier ist unsere Auswahl der besten Couch-Koop-Spiele für Nintendo Switch , die ihr gespielt haben müsst.

01 Among Us

Den Multiplayer-Hit Among Us gibt's mittlerweile auch für Nintendo Switch. © Innersloth

Among Us war der Koop-Überraschungshit des Jahres 2020 und ist mittlerweile auch auf Nintendo Switch gelandet. Für weniger als fünf Euro erhaltet ihr ein packendes Koop-Game, das euch so schnell nicht mehr loslässt.

Spieler werden in Among Us in zwei Teams aufgeteilt: Besatzungsmitglieder (Crewmates) und Verräter (Impostors). Die Aufgabe ist dabei denkbar simpel. Während die Besatzungmitglieder versuchen, all ihre Aufgaben zu erledigen, wollen die Verräter genau das Sabotieren und die Crew ausschalten.

Gelingt es der Crew, die Impostors zu entlarven und per Mehrheitsentscheid zu eliminieren? Ein fesselnder Wettlauf gegen die Zeit.

02 Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario 3D World + Bowser's Fury bietet einen umfangreichen Koop-Modus © Nintendo

Ursprünglich erschien der 3D-Plattformer Super Mario 3D World bereits im Jahr 2013. Acht Jahre später feiert das Abenteuer des Maskottchens auf Nintendo Switch jedoch ein furioses Comeback und bekommt mit der Erweiterung Bowser's Fury eine brandneue Welt gleich dazu.

Neu dabei ist auch der Koop-Modus für bis zu vier Spieler, bei dem ihr in die Haut von Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Toad schlüpft, um es gemeinsam mit Marios Erzfeind Bowser aufzunehmen.

In der Erweiterung übernimmt ein zweiter Spieler auf Wunsch Bowser Jr., der Mario weitere Hilfestellungen leisten kann. Mario und Koop? Das geht immer.

03 Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate hat alle bisherigen Kämpfer am Start © Nintendo

Die Smash-Reihe ist vor allem für ihre kompetitiven Kämpfe bekannt. Esports-Profis wie Masaya 'aMSa' Chikamoto oder Mustafa 'Ice' Akacaya beweisen im Gaming-Hit regelmäßig ihr Können.

Im klassischen Modus könnt ihr aber auch kooperativ gegen eine Reihe von Herausforderern antreten. Dank gigantischem Roster stehen euch etliche unterschiedliche Charaktere zur Wahl, die sich allesamt spielerisch stark voneinander unterscheiden.

Alternativ dürft ihr mittlerweile auch im Geistertafel-Modus an den Start gehen und euch gemeinsam kniffligen Herausforderungen stellen. So oder so: Im Koop-Modus sind euch etliche spaßige Spielstunden gewiss.

04 Mario + Rabbids Kingdom Battle

Lasst euch von der kindlichen Optik nicht täuschen. Mario + Rabbids rockt © Ubisoft

Mario + Rabbids Kingdom Battle ist ein gelungenes Strategiespiel im Stile von XCOM und zählt zu den besten Spiele der aktuellen Nintendo Konsole. Auch wenn sich die Kampagne nicht kooperativ absolvieren lässt, sorgt der Couch-Koop-Modus für viele Stunden Spielspaß.

Darin schlüpfen zwei Spieler in die Haut von jeweils zwei Charakteren und müssen es gemeinsam mit den fiesen Rabbids aufnehmen. Dank seiner charmanten Grafik und den gelungenen Koop-Szenarien macht Mario + Rabbids Kingdom Battle auch zusammen mit einem Freund eine Menge Spaß. Besonders, wenn beide Koop-Partner ihre Fähigkeiten miteinander kombinieren. Zumal die Zusammenarbeit gefördert wird: Nur wer sich abspricht und klug vorgeht, kann die mitunter knackigen Missionen erfolgreich abschließen.

Und: Der Nachfolger Mario + Rabbids Sparks of Hope steht für das Jahr 2022 bereits in den Startlöchern.

05 Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Zwar handelt es sich bei Donkey Kong Country: Tropical Freeze nur um eine Umsetzung des Wii-U-Ablegers , das ändert jedoch Nichts an der Tatsache, dass ihr es hier mit einem der besten 2D-Jump-and-Runs der letzten Jahre zu tun bekommt. Die Rückkehr von Donkey Kong, Diddy Kong und Co spielt sich genauso gut, wie zu SNES-Zeiten . Besonders im Koop-Modus für zwei Spieler, da jede Spielfigur mit eigenen Spezialfähigkeiten aufwartet, welche miteinander kombiniert werden müssen, um die knackigen Level zu lösen.

Vor allem die abwechslungsreichen Level und der geniale Soundtrack machen Donkey Kong Country: Tropical Freeze zu einem echten Koop-Hit, den sich Switch-Besitzer nicht entgehen lassen sollten.

06 Rayman Legends: Definitive Edition

Rayman Legends gehört zwar schon zu den alten Eisen im Genre der Koop-Spiele, markiert aber bis heute eines der besten Jump-and-Runs der Moderne. Vom malerischen Comic-Look, über den phänomenalen Soundtrack, bis hin zu den genialen Leveln und der perfekten Spielbarkeit bietet Rayman alles, was man von einem Plattformer erwarten kann.

Besonders die coolen Musiklevel und gelungenen Minispiele machen Rayman Legends: Definitive Edition zu einem gelungenen Koop-Erlebnis für Groß und Klein, welches man gespielt haben muss.

07 Rocket League

Rocket League von Psyonix © Psyonix

Rocket League ist ein geniales Multiplayer-Spiel, welches auch im Couch-Koop für eine Menge Spaß sorgt. Im Spiel besteht eure Aufgabe darin, mit eurem Fahrzeug einen riesigen Ball ins gegnerische Tor zu bugsieren. Doch dieses auf dem Papier recht einfache Unterfangen gestaltet sich als deutlich kniffliger, als man erwarten würde.

Rocket League ist einer der größten Überraschungshits der letzten Jahre und erfreut sich auch auf Nintendo Switch enormer Beliebtheit. Bis zu vier Spieler treten im lokalen Koop-Modus gegen die KI an, während euch unzählige freischaltbare Autos und Individualisierungen lange Zeit bei Laune halten.

08 Minecraft: Nintendo Switch Edition

Minecraft © Microsoft

Minecraft zählt zu den erfolgreichsten und beliebtesten Spielen aller Zeiten und das nicht ohne Grund. Alleine die Klötzchen-Welt zu erkunden und riesige Bauten aus dem Boden zu stampfen, ist genial. Doch im Couch-Koop-Modus von Minecraft: Nintendo Switch Edition macht es noch einmal deutlich mehr Spaß, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Dabei ist der Titel weit mehr, als „nur“ ein einfaches Videospiel. Abhängig vom Spielmodus wird Minecraft: Nintendo Switch Edition fast schon zu einem meditativen Erlebnis , welches euch stunden- wenn nicht sogar wochenlang an den Bildschirm fesselt. Wer es ein wenig aufregender mag, stellt sich der Herausforderung im Überlebens-Modus , doch selbst, wer in Ruhe eine atemberaubende Welt erschaffen will, kommt mit Minecraft: Nintendo Switch Edition voll auf seine Kosten.

09 Monster Hunter Rise

Zackige Action: Monster Hunter Rise nutzt die Gameplay-Engine von World © Capcom

Was könnte es schöneres geben, als gemeinsam mit ein paar Freunden Monster zu jagen? Wie gut dass mit Monster Hunter Rise der erste Ableger der Kult-Serie auf Nintendo Switch zur Jagd bläst.

Gemeinsam mit bis zu vier Spielern gilt es, das Dorf Kamura vor der herannahenden Monsterinvasion zu beschützen. Dafür steht euch ein riesiges Waffenarsenal zur Verfügung, um euch den abwechslungsreichen und knackigen Monstern zu stellen. Besonders im Koop-Modus ist Monster Hunter Rise ein riesiger Spaß.

10 Luigi’s Mansion 3

Hat keine Angst vor Geistern: Der grüne M... Luigi! © Nintendo

Mit Luigi alleine durch ein gruseliges Geister-Hotel zu schleichen kann ganz schön nervenaufreibend sein. Luigi’s Mansion 3 gehört zweifelsohne zu den besten Spielen für Nintendo Switch , der Koop-Modus macht das ohnehin gelungene Action-Adventure aber nochmals besser.

Während ein Spieler in die Haut des Klempners schlüpft, übernimmt der andere den glitschigen Doppelgänger Fluigi , dem vor allem in den abwechslungsreichen Rätseln eine ganz besondere Rolle zuteilwird. Immerhin ist Fluigi in der Lage, sich aufgrund seiner Konsistenz durch enge Gitter zu quetschen oder fiese Fallen unbeschadet zu durchschreiten. Dank gelungenem Gameplay, unglaublich charmanter Spielwelt und spannender Rätsel ein absolutes Fest im Couch-Koop.

11 Cuphead

Cuphead von Studio MDHR © [unknown]

Bock auf einen knackigen Plattformer mit einer wunderschönen Retro-Optik ? Dann ist Cuphead genau euer Ding, immerhin mauserte sich das Indie-Game bereits auf Xbox One zum absoluten Überraschungshit.

Als illustres Duo aus zwei Tassen mit Körpern nehmt ihr es in herrlichem Retro-Zeichentrick-Look mit fiesen Gegnern auf, während das gelungene Gameplay immer wieder durch kurze Ausflüge in andere Genres aufgepeppt wird. Brutal schwer und doch unglaublich motivierend.

12 Hyrule Warriors: Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity - Ein Actionfeuerwerk für Zelda-Fans © Nintendo

Hyrule Warriors: Age of Calamity ist der Koop-Ableger zu Breath of the Wild , von dem ihr nicht wusstet, dass ihr ihn braucht. Riesige Schlachten in bester Musou-Manier gepaart mit der Welt des kultigen Open-World-Abenteuers von Nintendo und das kooperativ mit zwei Spielern? Her damit.

Mit 18 spielbaren Charakteren aus dem Zelda-Universum und dem einsteigerfreundlichen und doch komplexen Kampfsystem kommen Genre-Neulinge und Fans der Serie gleichermaßen auf ihre Kosten.