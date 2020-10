Die Besten Crossplay-Spiele für Konsole, Mobile & PC

Platz 6: Apex Legends

des Multiplayer-Hits steht bereits in den Startlöchern und kooperative Story-Inhalte gewinnen zunehmens an Bedeutung – im Crossplay macht der Shooter gleich noch mal deutlich mehr Spaß.

ist auch das neueste Crossplay-Spiel in unserer Liste. Erst Anfang Oktober ermöglichte es Entwickler Respawn Entertainment, dass Gamer auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gemeinsam in den Battle-Royale-Shooter starten. Die

Positiv ist zudem, dass Konsolenspieler mit Gamepad unter sich bleiben. Nur wer explizit mit PC-Spielern (die dank Maus und Tastatur im Vorteil sind) zusammenspielen will, kommt auch in entsprechende Lobbies.

Platz 5: Call of Duty: Modern Warfare

Mit diesen Tipps überlebt ihr das Battle Royale in Call of Duty

Platz 4: SMITE

Hier schlüpft ihr in die Haut verschiedener Götter – von Thor über Anubis bis hin zu Merkur – um euch in spannenden Team-Fights ordentlich eins auf die Mütze zu geben. Die Besonderheit:

Hier schlüpft ihr in die Haut verschiedener Götter – von Thor über Anubis bis hin zu Merkur – um euch in spannenden Team-Fights ordentlich eins auf die Mütze zu geben. Die Besonderheit: SMITE wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt . Seit über sechs Jahren hält sich das Game am Markt. Das zeigt, wie viel Spaß das Gameplay macht.

Platz 3: Hearthstone

Auch Kartenspiel-Freunde am PC können plattformübergreifend mit ihren Mobile-Kollegen die Sammelkarten fliegen lassen. Hearthstone von Activision Blizzard macht es möglich. Worauf wartet ihr also noch? Schustert eure besten Karten-Decks zusammen und stellt euch dem direkten Duell mit euren Freunden auf anderen Plattformen.

Platz 2: Genshin Impact