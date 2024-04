Diese modernen EA-Klassiker dürfen nicht vergessen werden

EA ist einer der größten Publisher in der Gaming-Branche und vereinigt einige Entwickler-Teams unter ihrem Banner, die uns seit jeher mit großartigen Videospielen versorgen. Einige bekommen bis zum heutigen Zeitpunkt neue Ableger. Manche erhalten durch Remaster und Remakes eine zweite Chance. Doch dennoch gibt es einige Titel im Spielekatalog von EA, die es trotz ihrer Qualität nicht auf aktuelle Plattformen geschafft haben...

Mirror’s Edge

Fate ist die Helding in Mirror's Edge © Electronic Arts

Als Mirror’s Edge erschienen ist, bot es einen wirklich einzigartigen, spielerischen Ansatz: In diesem First-Person-Game ging es nicht darum, möglichst präzise mit einer Schusswaffe zu agieren oder sich durch eine Fantasy-Welt zu schnetzeln. Stattdessen erledigt ihr in der Rolle der Kurier-Dame Fate Aufträge in einer nahen Zukunft, in welcher der Staat alles überwacht. Aus diesem Grund rennt ihr in bester Parkour-Manier über Dächer, rutscht Rohre hinunter und erklimmt Häuserfassaden. Oft mit dem langen Arm des Gesetzes im Rücken.

Waghalsige Sprünge in der Ego-Ansicht passieren in Mirror's Edge andauernd © Electronic Arts

Damit ist der Titel im Grunde der Großvater solcher Action-Spiele wie Neon White und Ghostrunner, welche dieses Spielprinzip noch mit Waffen-Puzzles verbinden. Mirror’s Edge kommt allerdings fast ohne Combat aus. Jedes Level ist gefüllt mit akrobatischem Plattforming und kleineren Umgebungsrätseln.

6 Min Human Pinball Der lettische Freerunner Pasha Petkuns stellt sich der Herausforderung in einem riesigen Flipperautomat - nur ist er die Kugel!

Der Nachfolgetitel Mirror’s Edge Catalyst bot eine offene Spielwelt und konnte leider nicht an die Genialität des ersten Teils anknüpfen. Ein schlechtes Spiel war es allerdings nicht. Darum ist es verwunderlich, dass wir bis heute nichts weiter von der Mirror’s Edge-Reihe gehört haben.

Def Jam: Fight for NY

In Def Jam geben sich Rapper eines auf die Mütze © Electronic Arts

Irgendwo zwischen Wrestling-Game und 3D-Fighter bewegt sich die Def Jam-Reihe. Was diese aber hervorhebt ist die Auswahl an spielbaren Prügelknaben und -damen: Da der Titel die Lizenz der Def Jam Records besitzt, steigen hier unter anderem Ludacris, Redman, Ice-T und Sean Paul in den Ring. Dabei setzt Fight for NY in Sachen Charakterauswahl und Qualität noch einmal eine Schippe zu seinem Vorgänger Def Jam: Vendetta drauf.

Unter anderem sind Ludacris und Xzibit spielbar © Electronic Arts

Das Spiel ist zur Hochzeit der PlayStation 2-, Xbox und GameCube-Ära erschienen und konnte viele Fans gewinnen. Dabei gingen die Pluspunkte von Def Jam: Fight for NY weit über das Gimmick der rappenden Rüppel, welche man als Kämpfer wählen konnte, hinaus. Spielerisch bot EA Canada hier ein wirklich solides Wrestling-Erlebnis, das zwar noch einen Ableger für die PlayStation Portable bekam, aber danach in der Versenkung verschwunden ist.

Need For Speed: Underground

Need for Speed: Underground simuliert die Straßenrennen-Szene © Electronic Arts

Der König der Tuning-Racer. Nachdem Need for Speed: Underground erschienen ist, war es klar, wie “cool” ein Rennspiel sein kann. Während realistische Konkurrenten darauf bauten möglichst kleinteilige Möglichkeiten zum Tunen von Autos zu bieten und andere Arcade-Racer auf hohe Geschwindigkeit und Adrenalin-treibende Drifts setzten, verband Underground einfach diese beiden Elemente.

Wie in der Action-Filmreihe The Fast and The Furious beginnt ihr das Spiel als ein Niemand in der Straßenrennszene. Langsam kämpft ihr euch aber an die Spitze, verdient Respekt, dickere Autos und coolere Karosserieteile. Zwar könnt ihr auch die Performance eurer Karren aufmotzen, aber den Fokus legt Need for Speed: Underground auf die Optik der Boliden: Fette Spoiler, auffällige Aufkleber und natürlich die passende Unterbodenbeleuchtung.

Das optische Aufmotzen von Autos stand in NfS: Underground im Fokus © Electronic Arts

Auch hier setzte der direkte Nachfolger auf eine offene Spielwelt und bot ein ähnlich hohes Gameplay-Niveau wie Teil 1. Allerdings fühlte sich der Titel durch die Open World etwas unfokussierter an, als sein Vorgänger. Das ändert nichts daran, dass die beiden Spiele der Underground-Reihe wohl die beliebtesten Ableger des Need for Speed-Franchises sind. Eine Höhe, die seitdem nie wieder erreicht werden konnte.

Der neueste Ableger, Need for Speed: Unbound, kommt spielerisch und von seiner Seele allerdings sehr nah an das heran, was Underground vorgelegt hat. So nah, dass manche den Teil als inoffiziellen Nachfolger der beiden Titel anerkennen. Das könnte unter anderem an dem Entwicklerteam hinter Unbound liegen: Criterion.

Burnout 3: Takedown

In Burnout 3 zählt nur Geschwindigkeit © Criterion Games

Denn zuvor haben Criterion die Spiele der Burnout-Reihe entwickelt. Arcade-Racer welche zwei Punkte in den Vordergrund gestellt hatten: Rasante Geschwindigkeit und riskante Fahrmanöver. Alles in Burnout dreht sich um euren Boost. Diesen füllt ihr auf, in dem ihr beispielsweise im Gegenverkehr fahrt, andere Autos knapp überholt oder waghalsige Drifts auf den Asphalt bringt. Teil 3 legte zudem einen größeren Fokus auf die namensgebenden Takedowns: Wer seine Konkurrenz spektakulär durch Schubsereien aus dem Verkehr zieht, wird mit noch mehr Boost belohnt.

15 Min Die Entscheidung zum Drift Becky Evans, aka Queen B, startet ihre Reise in die Welt des Driftens.

Abgerundet wurde das Paket mit unterhaltsamen Bonus-Inhalt wie dem Crash-Modus, in dem es das Ziel ist, möglichst viel Schaden mit einer echten Kettenreaktion aus Karambolagen zu erzeugen.

Da es ja irgendwie zum guten Ton von Spielen innerhalb dieser Liste gehört, wurde auch dem letzten Titel der Burnout-Reihe eine offene Spielwelt spendiert. Burnout: Paradise ist spielerisch ebenfalls ein toller Titel, der seinen Weg als Remaster auch auf moderne Plattformen gefunden hat. Das Fehlen eines lokalen Multiplayer-Modus war aber gerade damals harter Tobak für Fans.

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Hier könnt ihr unter anderem als Gandalf Orcs prügeln. © Electronic Arts

Es gibt wenige Franchises in der modernen Welt der Popkultur, welche einen so starken Eindruck hinterlassen haben wie Der Herr der Ringe. Und wie es sich gehört, kamen natürlich auch zum Release der Filme entsprechende Videospiele auf den Markt. Allerdings galten gerade damals solche Movie-Games als absolute Cash-Grabs mit wenig Qualität.

Jedoch waren die Herr der Ringe-Spiele von EA tatsächlich eine angenehme Ausnahme. Sowohl der Titel zu Die zwei Türme, als auch Die Rückkehr des Königs waren spaßige 3D-Action-Games, in denen ihr euch in der Rolle von Aragorn, Gimli und Co. durch die Geschichte der Vorlage kämpft.

Herr der finalen Fantasie? Das dritte Zeitalter ist ein jRPG © Electronic Arts

Es gab allerdings noch ein ganz besonderes Game aus dem Herr der Ringe-Universum, das zu dieser Zeit erschienen ist, und das man hier erwähnen sollte: Der Herr der Ringe: Das dritte Zeitalter. Hierbei handelt es sich um ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, dessen Grundgerüst sehr an Final Fantasy X erinnert. Hier folgt ihr nicht direkt der Storyline der Filme, sondern erlebt ein Abenteuer mit einer anderen Gruppe von Helden, welche den Gefährten folgt.

Sowohl die Action-Games, als auch das Rollenspiel haben keinen weiteren Release erhalten, zählen aber zu den besten Spielen rund um Der Herr der Ringe.

Dungeon Keeper 2

Dungeon Keeper war eine echte Hit-Reihe auf dem PC © Electronic Arts

Das EA-Tochterstudio Bullfrog war damals für echte Hits aus dem Bereich der Aufbaustrategie verantwortlich. 1989 erfand das Team mit Popolus zum Beispiel das God-Game-Genre.

Echte Highlights waren aber auch die Spiele der Dungeon Keeper-Reihe. Hier baut ihr nicht etwas eine Stadt oder leitet eine aufblühende Zivilisation. Ihr habt die Aufgabe ein Verlies zu erstellen, Abenteurer in dieses zu locken und dann mit Hilfe eurer Fallen und dämonischen Horden um’s Eck zu bringen. Dabei sind die Spiele aber nicht morbide oder düster. Stattdessen fahren sie mit einer ordentlichen Portion zynischem Humor auf.

Entfesselt den Dämonen "Horny", um Helden zu besiegen © Electronic Arts

Leider wurde Bullfrog 2004 aufgelöst. Noch bevor das geplante Dungeon Keeper 3 erscheinen konnte. Teil 2 findet man aber zum Glück gut spielbar auf Steam und GOG. War of the Overworld und Dungeons 3 sind aber aktuelle Alternativen für den EA-Klassiker.

SSX Tricky

Ihr fliegt in SSX mit Leichtigkeit durch die Luft © Electronic Arts

Ein Titel, der in der großen Ära der Funsport-Games erschienen ist, ist SSX Tricky. Der erste Teil der Snowboard-Reihe war ein Launch-Titel für die PlayStation 2 und ebnete den Weg für diesen wilden Mix aus Rennspiel und Tricks jenseits der Realität.

Mit der Hilfe eurer Tricks füllt ihr einen Boost-Balken © Electronic Arts

SSX Tricky treibt dieses Konzept auf die Spitze. Die Manöver, welche die Charaktere des Titels ausführen, trotzen jeglicher Physik und sind entsprechend spektakulär in Szene gesetzt. Während Tony Hawk’s Pro Skater den Fokus auf Erkundung und lange Combos legt, ist SSX in seinem Kern immer noch ein Rennspiel. Mit euren Grabs, Grinds und Flips füllt ihr aber euren Boost, der euch dann einen Vorteil gegenüber den anderen Boardern verschafft.

2 Min Sieh dir die Slopestyle-Queen Anna Gasser in Numb3rs an. Anna Gasser ist ein Ausnahmetalent – und sie stellt die Snowboard-Welt mit ihren Double Corks seit Jahren auf den Kopf. Selbst mit Eisbären kann es die Slopestyle-Queen problemlos aufnehmen...

Es gab innerhalb der SSX-Serie noch ein paar Nachfolger, die allesamt gut bei Fans und Kritikern abgeschnitten haben. Allerdings ist es SSX Tricky, dass dank seiner Präsentation, Musik und Spielbarkeit klar der Favorit vieler Gamer bleibt. Viele warten auch seit langem auf eine Rückkehr der Reihe. Ein Remake von Tricky wäre natürlich auch eine großartige Option.