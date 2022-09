Nicht nur Trash: Die besten Film-Spiele

Vor allem in den 80er- und 90er-Jahren hatten sie keinen guten Ruf: Umsetzungen von erfolgreichen Filmen oder Filmreihen. Besonders auf populären Konsolen wie dem Nintendo Entertainment System, Mega Drive und Super Nintendo gab es zahlreiche schreckliche Games, die als Beiwerk zu Kinohits dienen sollten.

Mittlerweile stecken Entwickler aber mehr Liebe in die Umsetzung der aktuellen Pop-Kultur und wir kommen dadurch in den Genuss von Spielen wie Marvel’s Spider-Man, Guardians of the Galaxy oder den Jurassic World-Aufbauspielen.

Doch es gibt wesentlich mehr Games, die es schon davor geschafft haben, den Geist ihrer Vorlage einzufangen und uns mit einem soliden (teilweise exzellenten) Spielerlebnis zu versorgen. Wir möchten euch ein paar dieser Titel vorstellen.

The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

Der spielerische Vorgänger zum Sci-Fi-Film Pitch Black mit Vin Diesel. Der Hauptcharakter dieses Stealth-Action-Games wurde ebenfalls nach dem Schauspieler modelliert. Der Titel ist damals für PC und die erste Xbox erschienen. Gerade für die Konsole von Microsoft war The Chronicles of Riddick einst ein echtes “Must-Have”. In der Rolle von Richard Riddick versucht ihr aus dem namensgebenden Gefängnis Butcher Bay zu entkommen. Etwas, mit dem sich der Titel stark von der damaligen Konkurrenz abgehoben hat, war sein minimalistisches User Interface. Ein Konzept, das später in Spielen wie Dead Space ebenfalls aufgegriffen wurde.

Chronicles of Riddick bietet Stealth-Action mit toller Atmosphäre © Vivendi

Das Spiel hat zu seinem Release viel Lob von Kritikern erhalten. Den meisten ist das Videogame auch positiver in Erinnerung geblieben als sein Film-Gegenstück.

Ghostbusters: The Video Game

Sowohl die ersten beiden Ghostbuster-Filme, als auch die damit verbundene Cartoon-Serie sind echte Klassiker. Zwar haben wir mittlerweile zwei neue Filme aus diesem Universum bekommen, aber keiner von beiden ist ein echter Nachfolger zu Teil eins und zwei. Diese Rolle übernimmt Ghostbusters: The Video Game. Hier hat Dan Aykroyd am Skript mitgearbeitet und bestätigt, dass es sich hier grundsätzlich um den Plot des dritten Filmes handelt, wäre dieser jemals erschienen.

Endlich mal selbst die ikonischen Protonenstrahler abfeuern! © Atari

Als neues Mitglied der Geisterjäger reiht ihr euch in die bekannte Belegschaft aus Peter Venkman, Raymond Stantz, Egon Spengler und Windston Zeddermore ein. Im Englischen werden diese Charaktere auch von ihren respektiven Schauspielern gesprochen. Die Weichen sind also gestellt, dass das Game Ghostbuster-Fans optimal bedienen kann. Dies ist auch ohne Zweifel der Fall. Aber auch ohne ein nostalgisches Interesse an den Geisterjägern ist dieser Third-Person-Shooter seine Zeit wert. Vor allem, da mittlerweile auch ein Remaster des Titel existiert.

GoldenEye 007

Das vermutlich beste Film-Spiel auf dem Nintendo 64 und ein Meilenstein im Bereich der Konsolen-Shooter. GoldenEye schaffte etwas, was viele zu diesem Zeitpunkt für unmöglich gehalten hatten: Nicht nur vollbrachte es Entwickler Rare mit dem Titel ein solides Single-Player-FPS auf die beine zu stellen, sie brachten auch das Phänomen des Multiplayer-Shooters auf die Heimkonsole. Das Genre war auf dem PC durch Games wie Doom und Quake 2 bereits unglaublich populär. Kaum jemand konnte sich vorstellen, dass es auch nur ansatzweise möglich wäre, diese Faszination mit Splitscreen und Gamepads zu duplizieren.

Grafisch nicht mehr ganz zeitgemäß, aber ein echter Meilenstein: GoldenEye. © Rareware

Der Herr der Ringe: Die zwei Türme

Dieses Spiel steht repräsentativ für ein Duo aus Action-Games basierend auf den letzten beiden Filmen der Herr der Ringe-Trilogie. Auch wenn der Ableger zu “Rückkehr des Königs” ebenfalls ein solider Titel war, ist vielen Spielern vor allem “Die zwei Türme” im Gedächtnis geblieben. In beiden erlebt ihr die Schlüsselmomente der Fantasy-Epen aus spielerischer Sicht. Dabei steuert ihr Gefährten wie Gimli, Legolas und Aragorn und schnetzelt euch durch Horden an Orcs.

Hack 'n Slash in Mittelerde. Die zwei Türme ist ein tolles Action-Spiel © Electronic Arts

Zur selben Zeit kam zudem noch ein anderer, überraschender Herr der Ringe-Titel auf den Markt: In “Das dritte Zeitalter” begleitet ihr eine Party aus Helden, die sich zur selben Zeit wie die Gefährten durch Mittelerde bewegt. Der Clou an dem Game: Es spielt sich wie ein rundenbasiertes, japanisches Rollenspiel.

Terminator: Resistance

Die Filmwelt war dem Terminator nicht gnädig. Viele Fans schwören auf den Fakt, dass lediglich zwei Filme innerhalb des Franchises erschienen sind. Und auch nicht jedes Videospiel war ein Volltreffer. Man erinnert sich zum Beispiel an die schrecklichen Adaptierungen für das Nintendo Entertainment System. Einzig der Lightgun-Shooter aus der Spielhalle konnte einst Spieler begeistern.

Kampf der Maschinen in Terminator: Resistance © Reef Entertainment

Der aktuellste Videospieltitel aus dem Terminator-Universum ist allerdings ein echter Geheimtipp. Zwar erfindet Terminator: Resistance das Genre-Rad nicht neu, aber er ist ein grundsolider Eintrag in die Liste der Sci-Fi-Shooter. Gerade Fans der Action-Filmreihe kommen voll auf ihre Kosten.

Star Wars: Rogue Leader

Mit diesem Launch-Titel konnte der Gamecube einst zeigen, was in ihm steckt. Star War: Rogue Leader ist der Nachfolger zu Rogue Squadron. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist dieser aber Konsolen-exklusiv und nicht auf dem PC erschienen. Auch wenn das Spiel heute durchaus optisch mithalten kann - für seine Zeit war die Grafik, vor allem auf einer Heimkonsole, aber ein absolutes Highlight.

Zudem bietet Rogue Leader auch massig Content. Zahlreiche Missionen, die ihr sogar mit unterschiedlichen Raumschiffen und Fightern aus dem Star Wars-Universum bestreiten könnt. Dabei gibt es einen gesunden Mix aus Dogfights im Weltraum und Konfrontationen auf der Oberfläche unterschiedlicher Planeten.

In Rogue Leader könnt ihr auch einen B-Wing fliegen © Nintendo

Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft

Zu einer Zeit als Tomb Raider immer noch auf einem echten Pop-Kultur-Hoch geritten ist, entschied sich LucasArts, dass sie auch etwas von diesem Kuchen abhaben wollten und schickten Indiana Jones ins Rennen. Im Grunde verständlich. Immerhin basieren die Abenteuer von Lara Croft auf den Archäologie-Eskapaden von Indie. Dementsprechend schließt sich mit Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft der Kreis: Denn der Titel emuliert die Spielweise der Games um Frau Croft.

Indiana Jones auf den Pfaden von Tomb Raider © Lucas Games

Aktuell arbeitet Bethesda an einem neuen Indiana Jones-Spiel. Ob sich dieser Titel dann erneut bei vorhergehenden Abenteuerer-Games wie den Tomb Raider-Reboots oder Uncharted bedient, ist aktuell noch nicht bekannt. Aber wir können davon ausgehen, dass Indie sicher auf eine Klettermechanik zurückgreifen wird, die in einer Weise an Nathan Drake erinnert.