Die 10 besten Gravel-Bike-Schuhe

und Komponenten spezialisiert - und jetzt ist die Bekleidung an der Reihe. Schuhe spielen dabei ein enorm wichtige Rolle - das richtige Material am Fuß zu haben, kann den Unterscheid ausmachen.

Genau in diesem ehemaligen Leerraum dazwischen versuchen sich nun Gravel-Bike-Schuhe dauerhaft am Markt einzunisten - für diejenigen, die sich gerne auf unbefahrenem Pflaster herumtreiben und die Grenzen dieser Allround-Maschinen mit Dropbar-Lenker austesten wollen.

