Neue Welle: Aufstieg der Taktik-FPS

Ready or Not – Renaissance des Taktik-Shooters

, in dem neben den Reflexen auch Taktik, Kommunikation und Teamplay unabdingbar sind. Bock drauf? Dann schaut euch diese Games einmal genauer an.

Und dann gibt es da noch die Hardcore-Shooter : Diese Profi-FPS-Games setzen auf ein schonungsloses Gameplay , in dem neben den Reflexen auch Taktik, Kommunikation und Teamplay unabdingbar sind. Bock drauf? Dann schaut euch diese Games einmal genauer an.

Und dann gibt es da noch die Hardcore-Shooter : Diese Profi-FPS-Games setzen auf ein schonungsloses Gameplay , in dem neben den Reflexen auch Taktik, Kommunikation und Teamplay unabdingbar sind. Bock drauf? Dann schaut euch diese Games einmal genauer an.

Besonders in kompetitiven Titeln ist die Kommunikation mit euren Kameraden überlebenswichtig, da Hardcore-Shooter meist auch auf umfangreiche HUDs (also Displayanzeigen) verzichten. Gleichzeitig fällt die TTK deutlich niedriger aus, weshalb man oft bereits mit einem oder nur wenigen Treffern das Zeitliche segnet.

Besonders in kompetitiven Titeln ist die Kommunikation mit euren Kameraden überlebenswichtig, da Hardcore-Shooter meist auch auf umfangreiche HUDs (also Displayanzeigen) verzichten. Gleichzeitig fällt die TTK deutlich niedriger aus, weshalb man oft bereits mit einem oder nur wenigen Treffern das Zeitliche segnet.

Besonders in kompetitiven Titeln ist die Kommunikation mit euren Kameraden überlebenswichtig, da Hardcore-Shooter meist auch auf umfangreiche HUDs (also Displayanzeigen) verzichten. Gleichzeitig fällt die TTK deutlich niedriger aus, weshalb man oft bereits mit einem oder nur wenigen Treffern das Zeitliche segnet.

How To: Escape from Tarkov

Mit fast viereinhalb Jahren auf dem Buckel ist Escape from Tarkov fast schon ein Urgestein unter den Hardcore-Shootern. Das PC-Game spielt in der fiktiven Stadt Tarkov, einer Region im Nordwesten von Russland. Eure Aufgabe besteht darin, aus der Stadt zu entkommen. Doch das klingt deutlich simpler als es eigentlich ist.

Mit fast viereinhalb Jahren auf dem Buckel ist Escape from Tarkov fast schon ein Urgestein unter den Hardcore-Shootern. Das PC-Game spielt in der fiktiven Stadt Tarkov, einer Region im Nordwesten von Russland. Eure Aufgabe besteht darin, aus der Stadt zu entkommen. Doch das klingt deutlich simpler als es eigentlich ist.

Das Problem liegt darin, dass nicht nur andere Spieler, sondern auch computergesteuerte Gegner genau das in diesem PvPvE-Shooter zu verhindern versuchen. Dabei kombiniert Tarkov ein klassisches Shooter-Gameplay mit einer gehörigen Portion Realismus und setzt den Fokus auf ein langes Überleben , was den Titel zu einem der derzeit intensivsten Multiplayergames schlechthin macht.

Das Problem liegt darin, dass nicht nur andere Spieler, sondern auch computergesteuerte Gegner genau das in diesem PvPvE-Shooter zu verhindern versuchen. Dabei kombiniert Tarkov ein klassisches Shooter-Gameplay mit einer gehörigen Portion Realismus und setzt den Fokus auf ein langes Überleben , was den Titel zu einem der derzeit intensivsten Multiplayergames schlechthin macht.

Escape from Tarkov ist eine Mischung aus Shooter, Survival und Rollenspiel . Ihr habt lediglich ein einziges Leben pro Mission und verliert euer gesamtes Inventar, wenn ihr das Zeitliche segnet. So kann es durchaus vorkommen, dass ihr perfekt durch die gefährliche Welt manövriert und dann kurz vor der sichergeglaubten Flucht knallhart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werdet.

Escape from Tarkov ist eine Mischung aus Shooter, Survival und Rollenspiel . Ihr habt lediglich ein einziges Leben pro Mission und verliert euer gesamtes Inventar, wenn ihr das Zeitliche segnet. So kann es durchaus vorkommen, dass ihr perfekt durch die gefährliche Welt manövriert und dann kurz vor der sichergeglaubten Flucht knallhart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werdet.