League of Legends: Wild Rift

Doctor Who: The Lonely Assassins

Besitzerinnen und Besitzer der iPhone- oder iPad-Modelle von Apple aufgepasst: iOS wartet mit einigen Spielehighlights auf. Egal ob Rollenspiel, Racer, Strategie oder Action. Im App-Store findet ihr garantiert genau das richtige Spiel für euch. Doch was sind

Messt euch ein packenden Multiplayer-Rennen mit Spielerinnen und Spielern aus der ganzen Welt oder wagt euch an den Karrieremodus, in dem euch Rennsport-Größen wie

erschien bereits im Jahr 2014 für PC und Konsolen, ist mittlerweile aber auch auf iOS zuhause. Im Horrorgame erkundet ihr in der Haut von Amanda Ripley die Raumstation Sevastopol, um das Geheimnis um das Verschwinden eurer Mutter zu lösen. Blöd nur, dass ihr dort nicht allein seid.

Das düstere Sci-Fi-Survivalspiel Alien Isolation erschien bereits im Jahr 2014 für PC und Konsolen, ist mittlerweile aber auch auf iOS zuhause. Im Horrorgame erkundet ihr in der Haut von Amanda Ripley die Raumstation Sevastopol, um das Geheimnis um das Verschwinden eurer Mutter zu lösen. Blöd nur, dass ihr dort nicht allein seid.

Das düstere Sci-Fi-Survivalspiel Alien Isolation erschien bereits im Jahr 2014 für PC und Konsolen, ist mittlerweile aber auch auf iOS zuhause. Im Horrorgame erkundet ihr in der Haut von Amanda Ripley die Raumstation Sevastopol, um das Geheimnis um das Verschwinden eurer Mutter zu lösen. Blöd nur, dass ihr dort nicht allein seid.

Bereits das Original kam bei Fans und Kritikern hervorragend an. Die iOS-Umsetzung kann sich aber ebenfalls sehen lassen und wartet beispielsweise mit einer

Bereits das Original kam bei Fans und Kritikern hervorragend an. Die iOS-Umsetzung kann sich aber ebenfalls sehen lassen und wartet beispielsweise mit einer überarbeiteten Oberfläche und mit vollständiger Touchscreen-Steuerung auf.

Bereits das Original kam bei Fans und Kritikern hervorragend an. Die iOS-Umsetzung kann sich aber ebenfalls sehen lassen und wartet beispielsweise mit einer überarbeiteten Oberfläche und mit vollständiger Touchscreen-Steuerung auf.

aneignen, das auf der Story über die Weinenden Engel aufbaut. Hier geht ihr dem mysteriösen Verschwinden einer Person in London auf die Spur, löst knackige Rätsel und setzt nach und nach Hinweise zusammen.

Whovians, das hier geht raus an euch: Fans der kultigen Sci-Fi-Serie sollten sich dieses

Whovians, das hier geht raus an euch: Fans der kultigen Sci-Fi-Serie sollten sich dieses spannende Rätselgame aneignen, das auf der Story über die Weinenden Engel aufbaut. Hier geht ihr dem mysteriösen Verschwinden einer Person in London auf die Spur, löst knackige Rätsel und setzt nach und nach Hinweise zusammen.

Whovians, das hier geht raus an euch: Fans der kultigen Sci-Fi-Serie sollten sich dieses spannende Rätselgame aneignen, das auf der Story über die Weinenden Engel aufbaut. Hier geht ihr dem mysteriösen Verschwinden einer Person in London auf die Spur, löst knackige Rätsel und setzt nach und nach Hinweise zusammen.

unter Beweis stellen. Hier tretet ihr im Onlineduell gegen andere Köche an, um unter Zeitdruck das perfekte Menü zu kredenzen.

Ob ihr das Zeug zum Sternekoch habt, könnt ihr im Apple-Arcade-Game MasterChef: Let's Cook! unter Beweis stellen. Hier tretet ihr im Onlineduell gegen andere Köche an, um unter Zeitdruck das perfekte Menü zu kredenzen.

Ob ihr das Zeug zum Sternekoch habt, könnt ihr im Apple-Arcade-Game MasterChef: Let's Cook! unter Beweis stellen. Hier tretet ihr im Onlineduell gegen andere Köche an, um unter Zeitdruck das perfekte Menü zu kredenzen.

Wer macht die besten Sushi-Rollen? Wer schneidet die Tomate am schnellsten? Ihr stellt euch verschiedenen Herausforderungen, steigt im Rang auf und schaltet so immer neue Rezepte, Utensilien oder Küchenegräte frei. Macht süchtig. Und hungrig.

Wer macht die besten Sushi-Rollen? Wer schneidet die Tomate am schnellsten? Ihr stellt euch verschiedenen Herausforderungen, steigt im Rang auf und schaltet so immer neue Rezepte, Utensilien oder Küchenegräte frei. Macht süchtig. Und hungrig.

Wer macht die besten Sushi-Rollen? Wer schneidet die Tomate am schnellsten? Ihr stellt euch verschiedenen Herausforderungen, steigt im Rang auf und schaltet so immer neue Rezepte, Utensilien oder Küchenegräte frei. Macht süchtig. Und hungrig.