Das sind die besten 11 Kletterer der Welt

ist angebrochen. Alles begann mit den Kletter-Pionieren der 1950er und 60er-Jahre, gefolgt von Hippies der 70er und den werbefinanzierten Pros der 80er und 90er. Heute wird Klettern als beliebte Freizeitsportart immer populärer und das hat einen einfachen Grund: Eine neue Welle an unglaublichen Profis inspiriert eine Vielzahl an Amateur-Kletterer.

und Ashima Shiraishi beweisen, dass Mann wie Frau es bis ganz nach oben schaffen kann. Doch bei so vielen Kletterstilen und Techniken scheint es fast unmöglich zu sagen, wer es am besten macht.

Ondra’s Besonderheiten liegen in seiner einzigartigen Fähigkeit, Energie zu sparen, und in seiner Atemtechnik. Zu seinem Stil gehört es auch, innezuhalten und von der Felswand zu schreien. Eine ganz besondere Charakteristik seines Stils besteht darin, dass sein Puls runter geht, anstatt zu steigen.

Ondra’s Besonderheiten liegen in seiner einzigartigen Fähigkeit, Energie zu sparen, und in seiner Atemtechnik. Zu seinem Stil gehört es auch, innezuhalten und von der Felswand zu schreien. Eine ganz besondere Charakteristik seines Stils besteht darin, dass sein Puls runter geht, anstatt zu steigen.

Ondra’s Besonderheiten liegen in seiner einzigartigen Fähigkeit, Energie zu sparen, und in seiner Atemtechnik. Zu seinem Stil gehört es auch, innezuhalten und von der Felswand zu schreien. Eine ganz besondere Charakteristik seines Stils besteht darin, dass sein Puls runter geht, anstatt zu steigen.

Mit 1,90m ist er als Kletterer extrem groß und sein langer Hals hilft ihm, die richtige Balance zu finden. Er hat nicht so viel Kraft in den Armen wie andere Profis, aber seine Hüft-Mobilität ermöglicht es ihm, mehr Gewicht auf seine Füße zu verlagern und seinen Schwerpunkt näher zum Gesicht zu bringen. Dadurch spart er Kraft und kann klettern wie eine Maschine.

Mit 1,90m ist er als Kletterer extrem groß und sein langer Hals hilft ihm, die richtige Balance zu finden. Er hat nicht so viel Kraft in den Armen wie andere Profis, aber seine Hüft-Mobilität ermöglicht es ihm, mehr Gewicht auf seine Füße zu verlagern und seinen Schwerpunkt näher zum Gesicht zu bringen. Dadurch spart er Kraft und kann klettern wie eine Maschine.

Mit 1,90m ist er als Kletterer extrem groß und sein langer Hals hilft ihm, die richtige Balance zu finden. Er hat nicht so viel Kraft in den Armen wie andere Profis, aber seine Hüft-Mobilität ermöglicht es ihm, mehr Gewicht auf seine Füße zu verlagern und seinen Schwerpunkt näher zum Gesicht zu bringen. Dadurch spart er Kraft und kann klettern wie eine Maschine.