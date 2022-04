Cowabunga! Die besten Turtles-Videospiele

Dieses Jahr bekommen Turtle-Fans ein paar echte Gaming-Highlights präsentiert. Mit Shredder’s Revenge steht ein brandneues Beat ‘em Up an. Noch ist hier nicht der genaue Release-Termin bekannt, aber die ersten Trailer zeigen bereits zahlreiche Charaktere, großartige Animationen und brachiale Multiplayer-Action. In einer Zeit, in der das Beat 'em Up-Genre durch Spiele wie River City Girls und Streets of Rage 2 eine kleine Wiedergeburt erlebt, passt der Titel perfekt in den Zeitgeist.

Retro-Freunde bekommen die Cowabunga Collection: Eine Sammlung aus allen Turtle-Games der 80er und 90er. Die komplette Nostalgie-Packung. Diese Zeit war auch die Prime-Time für die Spiele der grünen Helden. Denn in dieser Collection befinden sich ein paar der besten Turtles-Games. Die stärksten fünf davon, haben wir euch hier aufgelistet.

5. Back from the Sewers

Für den Original-Gameboy sind insgesamt drei Turtle-Spiele erschienen. Back from the Sewers war der zweite Teil der Reihe. Optisch wurde im Vergleich zum Vorgänger, Fall of the Foot-Clan, ordentlich zugelegt. Große, detaillierte Sprites und sogar die Möglichkeit sich in manchen Stages in die Tiefe zu bewegen. Und sogar einen kleinen Intro-Film gab es zu sehen.

Die Musik ist aber eher Hit-or-Miss. Die erste Stage wird noch von einer fetzigen 8-Bit-Version des Turtle-Themes begleitet. Spätere Level düdeln fast schon nervig vor sich her.

Natürlich kann Back from the Sewers aus heutiger Sicht nicht mehr mit anderen Perlen des grauen Handhelds mithalten. Aber vor allem im Kontext seiner Zeit war der Titel eines der besten tragbaren Games für Turtle-Fans und auch heute noch einen Blick wert.

In Japan... ... heißt Back from the Sewers einfach Teenage Mutant Ninja Turtles 2.

4. Tournament Fighters

In den 90ern kam man fast nicht drum herum, dass ein erfolgreiches Franchise ein Fighting-Game bekommen musste. Dementsprechend waren auch die Turtles hier keine Ausnahme. T eenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters ist für das NES, Super Nintendo und Sega Megadrive erschienen. Die Version für das Super Nintendo zählt als die beste.

Dabei wäre es unfair den Titel als einen simplen Street Fighter 2-Klon abzutun. Natürlich orientiert sich das Game mit seiner Button-Belegung und Special Moves ganz offensichtlich an Capcoms Meilenstein, es bringt aber genug eigenes Gameplay mit, um sich davon abzuheben. Tatsächlich ist das Game innerhalb der Fighting Game Community nicht unbeliebt. Mit dem Release der Cowabunga Collection wird es dann auch endlich möglich sein Tournament Fighters einfach auf modernen Fight-Sticks zu spielen.

Sogar davor spielten Fighting-Gamer auf diversen Turnieren kleine Side-Events in Turtles: Tournament Fighters. Das zeigt wie solide das Gameplay des Titels ist, und wie viel Qualität in dem Spiel steckt, was auf den ersten Blick wie ein schneller Release wirkt, der einfach nur schnelle Einnahmen produzieren sollte.

Keine Arcade-Version Untypisch für das Genre gab es keine Arcade-Version von TMNT: Tournament Fighters

Wieviel Erfahrung Red Bull Athlet und Fighting-Game-Legende Daigo Umehara mit dem TMNT: Tournament Fighters hat ist nicht bekannt. Da er selbst aber einer der beste Street Fighter 2-Spieler der Welt ist, kann man davon ausgehen, dass er auch dieses Game entsprechend beherrschen würde.

Bonus: Der beste Gast-Auftritt

Tournament Fighters sollte nicht der letzte 2D-Fighter sein, in dem sich die Turtles-Brüder mit anderen Helden und Bösewichten kloppen. Sie waren auch als Download für Injustice 2 verfügbar. Injustice ist der DC-Comic-Fighter aus der Schmiede der Mortal Kombat-Schöpfer. Nachdem der Trend für Gastauftritte in Fighting Games sich immer mehr zur Norm entwickelte, konnten die Turtles 2018 hier einen Platz ergattern.

3. Das Arcade-Game

In den USA eine perfekte Kombination der 90er: Turtles, Pizza und die Arcade. In fast jedem Ketten-Restaurant konnte man die aktuellsten Videospiel-Automaten finden. Besonders beliebt war das Genre der Side-Scrolling Beat ‘em Ups, in denen man sich - meist gemeinsam mit Freunden - durch Horden an Gegnern prügeln konnte.

Konami hatte hier im Laufe der Jahre die unterschiedlichsten Franchises in dieses Genre gepresst: Die X-Men, die Simpsons und auch die Teenage Mutant Ninja Turtles. Bis zu vier Spieler konnten sich um das Cabinet versammeln und den Kampf gegen Krang, Shredder und den Foot-Clan aufnehmen.

Das Game war ein großer Erfolg. Nicht nur wegen dem Branding, sondern auch, weil es einfach ein sehr grundsolides Beat ‘em Up war. Konami verstand hier ihr Handwerk. Schließlich wurde das Spiel auch für das NES umgesetzt. Unter dem Namen Teenage Mutant Ninja Turtles: The Arcade Game konnte man den Titel auch Zuhause erleben. Natürlich in einer recht abgespeckten Version. Da es aber keinerlei Möglichkeiten gab ein echtes Arcade-Game im eigenen Wohnzimmer zu erleben, war es eine willkommene Alternative.

Bonus: Das schlechteste Turtles-Game

Nun würde jeder vermutlich damit rechnen, dass hier das erste Turtles-Spiel für das NES gelistet ist. Aber nein. Zwar ist dieser Titel nicht perfekt, aber im Vergleich zu anderen Games seiner Zeit auch nicht sonderlich schlecht. An manchen Stellen etwas knifflig und eventuell unfair, aber rundum ein solides Videospiel.

Mutants in Manhatten hingegen hat viele enttäuscht. Vor allem wenn man bedenkt, wer hinter dem Action-Game steckt. Platinum Games haben mit Bayonetta gezeigt, dass sie das Genre gemeistert hatten. Und auch ihr B-Team hat mit Tranformers: Devastation und The Legend of Korra gezeigt, dass sie durchaus brauchbare Lizenz-Games produzieren können. Mutants in Mahatten war leider ein Griff in die Kanalisation.

2. The Hyperstone Heist

Der Sega Megadrive-Titel Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist kam dem Arcade-Game optisch schon sehr nah. Das Interface, die Sprites und Animationen waren sehr ähnlich. Allerdings basierte es auf dem Nachfolger der ersten Spielhallen-Version.

Es war damals ein gewaltiger Sprung, nachdem man zuvor in den eigenen vier Wänden nur die Spiele für den Gameboy und NES gewohnt war. Allerdings gab es zur selben Zeit einen Turtles-Titel, der Hyperstone Heist etwas die Butter vom Brot nahm. Die beiden Spiele waren sich recht ähnlich und basierten prinzipiell auf der selben Grundlage. Das besagte Game ist natürlich Turtles in Time.

1. Turtles in Time

Es ist keine große Überraschung: Bis heute ist Turtles in Time nicht nur das beste Turtles-Videospiel, sondern auch eines der besten Beat ‘em Ups aller Zeiten. Die Arcade-Version verbesserte seinen Vorgänger in allen Aspekten und die Portierung auf das Super Nintendo, welche dann den Namen Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time trug, gehört zu den absoluten Perlen des Nintendo-Retro-Systems.

Das Spiel bietet das volle Paket: Massig Stages mit unterschiedlichen, ikonischen Gegnern, vier spielbare Turtles, eine Optik, die an den Cartoon erinnert und einer der besten Soundtracks des Genres.

Turtles in Time ist bis heute ein Spiel, dass man mit großen und kleinen Gaming-Fans spielen kann, und es bringt noch immer das selbe Maß an Freude, wie in den 90ern. Egal ob man nun ein Fan der Ninja Turtles ist, oder nicht.