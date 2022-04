Die Ziellinie der Herzen: Anna Gasser und Reini Sampl

Das Catcher Car ist Symbol für das einzigartige Laufformat des Wings for Life World Run. Exakt 30 Minuten nach dem globalen Startsignal nimmt es als mobile Ziellinie die Verfolgung auf und holt die Teilnehmer:innen nach und nach ein. So hat jeder die Chance ins Ziel zu kommen! Beim Flagship Run in Wien dürfen sich die Starter:innen in diesem Jahr sogar über eine „vergoldete“ Ziellinie freuen, wenn Snowboard Queen Anna Gasser an ihnen vorbeirollt. Neben Paralympics-Legende Reini Sampl pilotiert sie dieses Jahr erstmals das Catcher Car. Im Doppelinterview mit Catcher Car Kollege Reini Sampl erzählt sie uns vorab über den Wechsel von der Gejagten zur Jägerin und den ganz besonderen Spirit des Laufs.

Der Wings for Life Run ist zurück in Wien. Nach zwei Jahren dürfen wir wieder alle zusammenkommen, worauf freut ihr euch dabei?

Reini: Der App Run war (und ist) eine gute Gelegenheit, Wings for Life auch in der schwierigen Corona-Zeit zu unterstützen. Ich freue ich mich aber, dass er heuer auch wieder in Wien stattfinden kann. Ich freue mich auf all die Emotionen, die geballt zusammenkommen. Nachdem wir alle so lange getrennt voneinander waren, sind die Menschen hungrig nach solchen Momenten der Gemeinsamkeit. Ich denke, es wird ein besonders emotionaler Tag werden!

Anna: Ich bin schon bei einigen World Runs mitgelaufen und die Stimmung hat mich jedes Mal fasziniert. Zugegeben, ich war nie eine besonders gute Ausdauersportlerin und nach spätestens einer Stunde war der Lauf für mich vorbei. Dieses Mal kann ich als Catcher Car Fahrerin von Anfang bis Ende dabei sein, ich kann alles miterleben und mit allen mitfiebern!

Von der Medaillen-Jägerin zur Verfolgerin auf der Laufstrecke- Anna Gasser © Mirja Geh

Warum liegt euch der Wings for Life Run so am Herzen?

Reini: Als Betroffener vergisst man ja nie, worum es geht. Ich sitze schon lange im Rollstuhl und führe ein relativ gutes Leben. Frisch Verletzten aber die Hoffnung und Möglichkeit der Heilung zu geben, ist ein unglaublich schöner Anspruch. Und auf dem Weg dahin bin ich froh, ein ganz kleiner Teil der Wings for Life Familie zu sein und den World Run mitzutragen.

Anna: Der Wings for Life World Run ist ein Event, der zu 100 % zurückgibt. Vor allem, wenn man wie ich aus einem Sport kommt, wo schnell etwas passieren und alles vorbei sein kann. Mich hat das Schicksal der Stabhochspringerin Kira Grünberg damals sehr mitgenommen. Ich habe mich zur gleichen Zeit selbst am Nacken verletzt und ich habe – gelinde gesagt – einfach Glück gehabt. Ich habe ihn nur angebrochen und die Wirbel haben sich nicht verschoben. Da fängt man an nachzudenken, ich hätte genauso an Kiras Stelle sein können, es kann so schnell gehen.

Als Catcher Car Fahrer und Fahrerin jagt ihr den Läufer:innen hinterher, wie fühlt sich diese Rolle für euch an?

Anna: Als Sportlerin kenne ich beide Rollen: die der Jägerin und der Gejagten. Besonders am Anfang meiner Karriere habe ich probiert aufzuholen und an die anderen anzuschließen. Vor etwa vier Jahren wurde ich dann zur Gejagten. Auch wenn ich Vorsprung gehabt habe, habe ich gewusst, dass mir die Jungen auf den Fersen sind. Das hat mich extrem gepusht, noch mehr zu geben. Genauso ging es mir bei meinen World Runs: Auch wenn ich schon nicht mehr gekonnt habe, habe ich noch einen kleinen Sprint hingelegt, wenn das Catcher Car in der Nähe war.

Reini: Ja, das ist wirklich schön zu sehen, was die Menschen aus sich herausholen. Wenn man Leute bei Kilometer 10 sieht, die sich keine 3 zugetraut haben, ist das unglaublich emotional. Und abgesehen davon ist der World Run einfach für jeden machbar – egal ob laufend, gehend, auf Krücken oder im Rollstuhl, ob 60 Kilometer oder 600 Meter, als Catcher Car Fahrer feiere ich mit allen.

Anna: Es geht nicht ums Gewinnen, sondern um die gute Sache. Es ist kein Wettkampf, sondern alle Teilnehmer:innen schauen, was sie schaffen.

Gemeinsam den Läufer:innen auf den Fersen: Anna Gasser und Reini Sampl © Mirja Geh

Reini, du bist schon so lange dabei, was waren deine Highlights der letzten Jahre?

Reini: Eine Leistung wie die von Lemawork Ketema, der über 80 Kilometer gelaufen ist, bleibt natürlich hängen. Du fährst schon mit 25 km/h und er ist noch immer nicht in Sicht. Ich habe mir damals schon gedacht, das kann nicht sein, der hat bestimmt irgendwo eine Abkürzung genommen. Was aber Jahr für Jahr unglaublich schön ist, ist die Leistung aller Hobbyläufer:innen. Wir sehen auf unserem Bildschirm im Catcher Car, wen wir einholen werden. Wenn ich die Person mit ihrem Namen anspreche, sie noch einmal anfeuere oder ihr zum Lauf gratuliere, das ist so emotional, da stellt es mir die Haare auf.

Anna: Darauf freue ich mich auch schon. Ich habe es nicht geglaubt, bis ich selbst einmal bei einem World Run dabei war – der Vibe ist mit nichts zu vergleichen. In der Community spürt man einfach, dass nicht um einen selber geht, sondern dass alle zusammenhelfen, man wird mitgerissen. Und es motiviert noch einmal mehr, wenn man weiß, dass überall auf der Welt gerade dasselbe passiert. Ich habe auch meinen Freunden und meiner Familie – die alle keine Läufer:innen sind – schon gesagt, sie müssen unbedingt einmal mitmachen. Wegen der guten Sache und wegen der einmaligen Stimmung!

