ATP Finals London: Mission Titelgewinn für Dominic Thiem

in Folge, denn nach dem Finaleinzug im Vorjahr kann es nur ein Ziel geben: den Titel! Es wäre für den 27-Jährigen das Sahnehäubchen in der Saison 2020 mit dem Sprung in die Top 3 der Tennis-Welt und dem Grand-Slam-Sieg bei den US Open!

Vorjahres-Finale als Auftaktpartie

Bevor es aber soweit ist, steht jede Menge Arbeit auf dem Programm, denn Dominic Thiem hat mit der Gruppe "London 2020" ein echtes Hammerlos gezogen. Rafael Nadal, Andrej Rublew und Vorjahres-Sieger Stefanos Tsitsipas heißen die starken Gegner in der Gruppenphase – und nur die besten zwei jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. "Die Erinnerungen ans Vorjahr sind gut", betont die Nummer 3 der Tennis-Welt. "In den Gruppenspielen hatte ich Roger Federer und Novak Djokovic geschlagen, im Semifinale Alexander Zverev besiegt. Dann folgte im Endspiel ein 6:7 im dritten Satz gegen Stefanos Tsitsipas."

Für dieses Jahr hat sich Dominic Thiem vorgenommen, weiß aber auch, dass es verdammt hart wird, wieder bis ins Finale zu kommen: "In diesem Jahr sind alle acht Spieler in guter Form." Für ihn ist klar: "Es wird viel von der Tagesform abhängen. Derjenige, der den besseren Tag hat, wird gewinnen. Und der, der die meisten guten Tage hat, gewinnt am Ende das Turnier."

Gegen Tsitsipas geht es gleich am ersten Tag der ATP Finals um die Revanche für die knappe Finalniederlage im Vorjahr. Für den Auftakt in die Mission Titelgewinn wäre der Sieg gegen den Griechen der perfekte Start. Im Head-to-Head liegt Thiem gegen Tsitsipas knapp mit 4:3 voran und wir hätten nichts dagegen, wenn Dominic Thiem die Statistik zu seinen Gunsten ausbaut!

