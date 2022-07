Dominic Thiem is back in the game

"Es ist ein sehr schönen Gefühl." Es sind nur sechs Wörter, aber sechs Wörter, die einen sehr großen Unterschied ausmachen. Denn es ist 419 Tage her, dass Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem dieses Gefühl eines Sieges auf der ATP-Tour spüren durfte. So lange dauerte die sieglose Zeit seit seiner Verletzung bis zu diesem gewissen Dienstag, dem 5. Juli 2022, im Salzburger Volksgarten. Mit seinem 6:4,7:5-Erfolg gegen seinen 20-jährigen Landsmann Filip Misolic (ATP-210) holte sich der Niederösterreicher vor toller Atmosphäre nach rund zwei Stunden Spielzeit den so wichtigen ersten Sieg und Aufstieg in die nächste Runde seit der Verletzungspause.

Sein Auftritt beim Salzburg Open am ausverkauften Center Court hat sich schon jetzt ausgezahlt, denn fast so wichtig wie die eigene Form ist das Selbstvertrauen auf dem Platz, das sich sicher sein, dass man gewinnen kann. Dieses Selbstverständnis, gegen jeden Spieler der Welt gewinnen zu können, hatte sich Dominic Thiem schon einmal aufgebaut – und genau dieser Mosaikstein hat ihm bis jetzt gefehlt, um auf der ATP-Tour wieder zu alter Stärke zurückzukommen. Denn man kann im Training noch so hart schuften und an der Schlagtechnik arbeiten, aber diese besondere Matchhärte bekommt man nur in 1 gegen 1 um Games, Sets und Matches.

