Australian Open 2021 – Dominic Thiem geht auf zweiten Grand-Slam-Titel los

Wie wenn es gestern gewesen wäre, haben wir das grandiose Tennis noch in Erinnerung, das Dominic Thiem bei den Australian Open 2020 auf den Hartplatz gezaubert hat. Unglaublich druckvoll und dominant stürmte Österreichs Tennis-Star bis ins Finale – nicht einmal Alexander Zverev oder Rafael Nadal konnten ihn stoppen. Zum Spielverderber in der australischen Erfolgsgeschichte von Dominic Thiem mutierte Novak Djokovic, der in einem extrem spannenden und nervenaufreibenden Finale nach einem Fünf-Satz-Krimi den Siegerpokal gen Himmel strecken durfte.

Wie wenn es gestern gewesen wäre, haben wir das grandiose Tennis noch in Erinnerung, das Dominic Thiem bei den Australian Open 2020 auf den Hartplatz gezaubert hat. Unglaublich druckvoll und dominant stürmte Österreichs Tennis-Star bis ins Finale – nicht einmal Alexander Zverev oder Rafael Nadal konnten ihn stoppen. Zum Spielverderber in der australischen Erfolgsgeschichte von Dominic Thiem mutierte Novak Djokovic, der in einem extrem spannenden und nervenaufreibenden Finale nach einem Fünf-Satz-Krimi den Siegerpokal gen Himmel strecken durfte.

Wie wenn es gestern gewesen wäre, haben wir das grandiose Tennis noch in Erinnerung, das Dominic Thiem bei den Australian Open 2020 auf den Hartplatz gezaubert hat. Unglaublich druckvoll und dominant stürmte Österreichs Tennis-Star bis ins Finale – nicht einmal Alexander Zverev oder Rafael Nadal konnten ihn stoppen. Zum Spielverderber in der australischen Erfolgsgeschichte von Dominic Thiem mutierte Novak Djokovic, der in einem extrem spannenden und nervenaufreibenden Finale nach einem Fünf-Satz-Krimi den Siegerpokal gen Himmel strecken durfte.