Dominic Thiem feiert bei den Cordoba Open sein Comeback auf der ATP-Tour

Noch nie musste Dominic Thiem so lange pausieren, noch nie war der Weg zurück auf den Tennis-Court so herausfordernd für den US-Open-Sieger 2020. Mit der Dokumentation "Return to Action" könnt ihr hautnah miterleben, wie sich der Tennis-Star und ehemalige Nummer 3 der Tennis-Welt mit seinem Team nach seiner Handgelenksverletzung in einem langwierigen und oft auch schmerzhaften Rehabilitationsprozess wieder fit für die Centercourts der Welt machte. Immer begleitet von seinem Bruder Moritz und Jez Green. "Man weiß nie, wie der Körper reagiert, vor allem, wenn er auf diesem hohen Niveau trainiert, also achtet man immer auf Schmerzen und Überlastung", erklärte der Guru der internationalen Fitnesstrainer, der schon mit Andy Murray und Alexander Zverev gearbeitet hat. "Aber ich mache mir keine Sorgen. Wir hatten viel Zeit, und wir sind Schritt für Schritt vorgegangen."