French Open 2021: Dominic Thiem in Lauerstellung

der vergangenen fünf Jahre in Roland Garros anschaut, weiß man, welche intensive und erfolgreiche Beziehung die Nr. 4 der ATP-Tenniswelt mit dem Grand Slam Turnier in der Stadt der Liebe pflegt. Ab Sonntag geht es in Paris los – Zeit für Dominic Thiem, wieder seine besten Schläge auszupacken.

Doch diese Rolle könnte dem 27-Jährigen in diesem Jahr zu Gute kommen. Denn so angenehm es war, mit wichtigen Siegen im Rücken in den vergangenen Jahren nach Paris zu reisen ... der Druck vor Roland Garros wurde von Jahr zu Jahr größer.

