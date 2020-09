Dominic Thiem stürmt ins US-Open-Halbfinale

6:1, 6:2, 6:4 – eine echte Machtdemonstration! Dominic Thiem hat in der US Open "Night-Session" im Arthur Ashe Statium in New York gegen den australischen Youngster Alex de Minaur nichts anbrennen lassen und ist seiner Favoritenrolle mehr als nur gerecht geworden. "Ich habe an die Leistung von der Partie gegen Felix Auger-Aliassime anschließen können und habe von Anfang an konzentriert Tennis gespielt", sagt Dominic Thiem wenige Minuten nach seinem Drei-Satz-Erfolg. "Der Sieg fühlt sich super an, ich bin richtig happy!"